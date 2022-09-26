Araç kiralamada 'wheego-WindyCar' işbirliği

Hunko Otomotiv’in şemsiyesi altında 2014 yılından bu yana araç kiralama faaliyeti gösteren WindyCar Rental ile Almanya’nın araç kiralama ve teknoloji devi wheego güçlerini birleştirdi. Her geçen yıl büyüyen ulusal kiralama şirketi WindyCar, “wheego WindyCar” işbirliğiyle yeni bir döneme adım atıyor.

İstanbul ve İzmir’de Hyundai bayilikleri ile İstanbul’da Opel bayiliklerini başarı ile yürütmekte olan Hunko Otomotiv’in şemsiyesi altında 2014 yılından bu yana araç kiralama faaliyeti gösteren WindyCar Rental ile Almanya’nın araç kiralama ve teknoloji devi wheego güçlerini birleştirdi. Her geçen yıl istikrarlı bir şekilde büyüyen ve Türkiye’nin lider ulusal kiralama şirketleri arasına girmeyi başaran WindyCar, “wheego WindyCar” işbirliğiyle yeni bir döneme adım atıyor.

“wheego WindyCar” işbirliğinin açıklandığı basın toplantısına konuşma yapan Hunko Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koyuncu, bu birliktelikten büyük heyecan duyduklarını dile getirerek, “WindyCar olarak 8 yıldan bu yana sektörde sağlam adımlarla büyümeye devam ediyoruz. Bugün Alman devi wheego ile yaptığımız iş birliği ise, Türkiye’deki araç kiralama parkımızın büyümesini ve kentsel mobilite hizmetlerimizin genişlemesini sağlayacak. WindyCar markamızın, wheego ile bir araya gelmesini sağlayan en büyük etken müşteri odaklı olmalarıydı. Ortaklığımızla birlikte Türkiye’den Avrupa’ya gidecek müşterilerimizin markamızla Avrupa’da araç kiralama imkânları olacak. Avrupa’dan Türkiye’ye gelenler de aynı üyelikle online rezervasyon yapma imkânı bulacaklar. Biz marka olarak Türk misafirperverliğini görev edinmiştik ve dünyanın her yerinden gelen müşterilerimize misafir gibi davranmıştık. Bu işbirliğiyle bunu daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Yeni kentsel mobilite vizyonumuz ile öncü rol oynayacağız

Son dönemde kullanıcı alışkanlıklarının değiştiğine de değinen Koyuncu, “Müşteri tercihlerinin değişmesi, yoğun trafikten kaçınma arzusu, araç kullanım ve sahip olma maliyetlerinin artması gibi pek çok etken önümüzdeki dönemde farklı mobilite çözümlerinin ortaya çıkmasına yol açacak. Biz de yeni ‘wheego WindyCar’ markasının sahip olduğu vizyon ile Türkiye’de yeni mobilite çözümlerine liderlik etmeyi amaçlıyoruz. Sadece araç kiralama alanında değil farklı mobilite paylaşımları da dahil olmak üzere tüketicinin kentsel mobilite hareketine yardımcı olacak tüm çözümleri tek bir çatı altında sunacağız. Bu birliktelik ile yeniden yapılanıyoruz. Böylece markalaşmayı şubeleşmeye götürüyoruz ve kazandığımız kurumsallığı franchise vererek daha da genişleteceğiz. Bu işbirliğinin franchise yapısını önce WindyCar’ın kendi ofisleriyle başlayıp, ardından Türkiye genelinde yaymayı hedefliyoruz. Şu anda 16 adet kurumsal ofisimiz mevcut ve 3 yıllık plan çerçevesinde bunu yeni verilecek bayiler ile 50 adet ofise çıkarmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte yine 3 yıllık plan çerçevesinde 2 bin adetlik araç parkımızı, araç bulunurluğuna bağlı olarak yaklaşık 5 bin adetlere çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Türkiye pazarının potansiyeline inanıyoruz”

wheego WindyCar işbirliği basın toplantısına katılan wheego CEO’su Hubert Terstappen ise, Türkiye’nin potansiyelinin altını çizerek, “Türkiye pazarı çok büyük ve bu pazarın potansiyeline inanıyoruz. Burada çok dinamik işler yapmayı planlıyoruz. Türkiye ve wheego arasındaki güçlü bağı, bu işbirliğiyle bir adım daha ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

‘wheego WindyCar’ tüm mobilite çözümlerini tek bir noktadan sağlayacak

Yeni işbirliğiyle büyüme hedeflerinde önemli bir adım atan WindyCar, yeni dönemde araç kiralamanın yanı sıra scooter, motosiklet, taksi, toplu taşıma gibi hizmetlerini tek bir noktada birleştirecek. Kullanıcılarına kolay ve akıllı hizmetler sunmayı amaçlayan wheego WindyCar, kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni uygulamasını da önümüzdeki günlerde Türkiye’deki tüketicilerin hizmetine sunacak.