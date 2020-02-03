Dikkat hibrid SUV!

Sürüş olarak standart bir otomobilden farklı hissettirmeyen Toyota RAV4 Hybrid, yol tutuş ile konfor dengesini iyi şekilde sağlarken, ağırlığına rağmen ekonomik tüketimiyle dikkat çekiyor.

Toyota RAV4’ün 2018 yılında dünyada en çok satan dördüncü araç olduğnu hatırlayarak başlayalım. Japon otomotiv devi Toyota, 20 yıl önce başlattığı hibrid hareketi bağlamında tüm modellerinde hibrit motor seçeneğini sunarak pazarın büyümesinde önemli bir rol üstlendi. Toyota en küçük modelinden en kocaman SUV’una kadar tüm araçlarında hibrid sistemi sunuyor ve test aracımız yenilenen RAV4’ün 2.5 Hybrid e-CVT Passion X-Pack versiyonu bu haftaki misafirimiz oldu. Önceki jenerasyondan farklı bir tasarıma sahip yeni RAV4, Türkiye pazarında yalnızca hibrid versiyonuyla satılıyor.

DIŞTAN BAKINCA

5. nesli ile tamamen yenilenerek karşımıza çıkan Toyota RAV4, markanın TNGA-K platformunu kullanan SUV ilk modeli olduğunu belirtelim. Toyota RAV4’ün ön kısmı keskin ve sert çizgileriyle karakteristik güçlü bir görünüm sergiliyor. Öndeki büyük ızgara, kızgın bakışlı farlar ve keskin çizgilerin hakimiyeti söz konusu. Yandan bakınca RAV4’ün çok daha sert, kaslı ve heybetli görünmesine sebep olan köşeli çamurluklar, kalın ve vurgulu eşikler mevcut. Arka tarafa geldiğimizde ise vaziyet değişmiyor. Arka camın altında iki yana uzanan krom parça ve otomobilin gövdesinden dışarı doğru duaran stop lambaları, aracın genel tasarım diline uyumlu. Kısacası RAV4’e nereden bakarsanız bakın, güçlü, keskin ve dominant ayrıntılar dikkat çekiyor. RAV4 4600 mm uzunluğa, 1855 mm genişliğe, 1685 mm yüksekliğe ve 2690 mm dingil mesafesiyle birlikte 580/1630 litrelik bir bagaj hacmine sahip.

İÇTEN BAKINCA

RAV4’ün içine adım atınca 7 inçlik renkli TFT göstergeler, 8 inçlik multimedya ekranı ve gece görüşüne de sahip olan dijital dikiz aynası, aracın teknolojik gelişimine şahit oluyorsunuz. Yeni tasarımda iç mekan, yüksek kabin konforu, yola hakim ve zevkli sürüş pozisyonu sunmayı başarıyor. Artan kalite hissi ve ergonomi gözden kaçmıyor. Konsolda yüzer pozisyonda duran 8 inçlik ekran Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu sunarken, Sirius XM Radioya sahip Entune Premium sistemine ev sahipliği yapıyor. Yeni RAV4 Hybrid, Toyota’da ilk kez kullanılan bir özelliğe de sahip.

Yeni kameralı dikiz aynası, daha iyi bir çevre görüş açısı sağlıyor. İstenildiğinde konvansiyonel otomatik kararan ayna olarak, direkt arkadaki yolu ve trafiği yansıtacak gibi de kullanılabiliyor. Sanırım bu özellik biraz alışkanlık gerektiriyor. Vites kolu ve sürücü arasına sürüş modları ve elektronik park freni kontrolleri konumlandırılmış. Çift bölgeli klima için iki büyük dairesel kontrolden ve sade düğmelerden yararlanılmış. Onların altındaysa iki kademeli ön koltuk ısıtma ayarları tercih edilmiş. Diz ve baş mesafesi konusunda son derece cömert ve arkada yolculara sunulan malzeme kalitesi anlamında masraftan kaçınılmamış. RAV4’te beş kişi sıkılmadan uzun süre yol alabilir. Toyota’nın diğer hibritlerinde olduğu gibi devir saatinin yerinde Charge, Eco ve Power bölümlerine sahip farklı bir gösterge bulunuyor. Sürüş modları ise Eco, Sport, EV ve Trail. Kısacası RAV4’ün daha da fazlasını ihtiva eden iç mekan özelliklerini daha yakından incelemek için bir Toyota bayiine uğramanız yerinde olur.

MOTOR VE PERFORMANS

Toyota RAV4’ün kaputunun altında 178 HP güç ve 221 Nm tork üreten 2,5 litrelik benzinli ünite ile birlikte önde ve arkada yer alan iki elektrik motor mevcut. Bunlar sırasıyla 120 ve 54 HP güç üretiyor. Böylece toplam sistem gücü 222 HP oluyor. Arkadaki elektrik motoru, aracın 4 tekerlekten çekişli olduğunu ifade ediyor. 1760 kilogramlık otomobile etkili bir performans sağlayan motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 8.1 saniyede ulaştırıyor. Maksimum hız ise 180 km/s olarak verilmiş. Fabrika verilerine göre 100 km’de ortalama 4.4 litre yakıt tüketim değerine sahip. Testimiz süresince ise 5.7 lt/100 km’lik bir değer elde ettik ki, gaz pedalına dikkatli bastığımızı belirtelim. Yine de aracın cüssesi, ağırlığı ve büyük hacimli benzinli motoru düşünüldüğünde cidden etkileyici bir değer.

Süspansiyon ve direksiyon güç sistemine ayak uyduruyor. Virajlarda iyi bir gövde kontrolü mevcut. Direksiyon da gerek şehir içi gerekse otoyol sürüşlerinde yorucu olmaktan uzak. Diğer bir ifadeyle, sürüş olarak standart bir otomobilden farklı hissettirmeyen RAV4 Hybrid, yol tutuş ile konfor dengesini iyi şekilde sağlıyor. Bu arada, hibrid SUV’umuzun arazide iddialı olduğunu da söyleyelim.

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ