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20 MART 2022 PAZAR - YIL: 53

Elektrikli SUV SKYWELL ET5'de teslimat başladı

20 Mart 2022, Pazar 11:36
Sunduğu 8 yıl 150 bin km batarya garantisi ve Türkiye’de NFT olarak satılan ilk otomobil olması gibi yenilikleri bir arada toplayan SKYWELL ET5, Şubat ayı sonu itibariyle ilk müşteri teslimatlarına başladı.

Ulubaşlar Grubu’nun otomotiv şirketi Ulu Motor, Türkiye pazarında elektrikli araç markası SKYWELL’in ilk teslimatlarına başladı. Kasım 2021’de tanıtımı gerçekleştirilen ve çekici tasarımı, %100 elektrikli motoru ve üstün teknolojilerinin yanı sıra Türkiye’de sunduğu ilklerle adından söz ettiren SKYWELL ET5 modeli tanıtımından bu yana gördüğü ilgiyle de kendisini ispatladı.

4 ayda 270 adetlik satış

SKYWELL Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, “SKYWELL ET5; güçlü tasarımı, performanslı batarya teknolojisi, 520 km’ye çıkabilen menzili, yarı otonom sürüş ve akıllı özellikleriyle Avrupa ve Türkiye elektrikli otomobil pazarının önemli bir oyuncusu olma hedefiyle yola çıktı. Yalnızca 4 ayda gerçekleştirdiğimiz 270 adetlik satış rakamı ile bu hedefin ne kadar gerçekçi olduğunu da görüyoruz. Bugün itibariyle siparişlerini aldığımız araçlarımızın teslimatlarına Ulu Motor güvencesiyle başladık. Bu sene için koyduğumuz 1.000 adetlik satış rakamına kısa süre içerisinde ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

Teknoloji ortağı da olduk

Bütün bu ilklerin yanı sıra Ulu Motor olarak SKYWELL’in sadece bir distribütörü değil, aynı zamanda Ar-Ge süreçlerinde de birlikte çalışan bir iş ortağı da olduklarını vurgulayan Ulubaş, “Bu kapsamda yazılım geliştirme tarafını burada sağlıyor ve teknolojimizi de ihraç ediyoruz. Pek çok farklı global markayla yakın temasta olduğumuz halde, birlikte çalışarak yazılım geliştirdiğimiz ve bundan 10 yıl sonrasını hedefleyebileceğimiz bir vizyonla birlikte SKYWELL ile el sıkıştık” şeklinde konuştu.

Showroom yayılımı sürüyor

Ulubaş, yakın zamanda SKYWELL markasına özel showroom’ları da Türkiye genelinde devreye almaya başladıklarını belirterek, “Ankara, İzmir, İstanbul ve Kayseri gibi büyük şehirlerde SKYWELL showroom’larımızı devreye aldık. Bu noktalarda, sıradan bir otomobil showroom’undan çok daha farklı, üst düzey bir deneyimi müşterilerimize sunarken, hem test sürüşlerimize hem de teslimatlarımıza başladık. Türkiye genelindeki bayi yayılımımızı ve teslimatlarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz.”

Uzun menzilli %100 elektrikli SUV: ET5

SKYWELL’in özellikle son 10 yılda elde ettiği yeni nesil enerjili araçlar alanındaki tecrübesi sonucunda üretilen ET5; güçlü görünümü, akıllı bağlantı sistemleri, NEDC verilerine göre 520 km’ye kadar çıkabilen menzili, otomatik sürüş destek sistemleri ve üstün performansıyla yeni nesil otomobil kavramını eksiksiz sunuyor. Modern ve güçlü tasarımını, yenilikçi lazer farları ve bagaj kapağını tamamen kaplayan “SKYWELL” yazılı fren ışıklarıyla perçinleyen ET5, aynı zamanda boyutlarıyla geniş bir iç hacim de sunuyor. ET5; 4698 mm uzunluğu, 1908 mm genişliği, 1696 mm yüksekliği ve 2800 mm’lik aks mesafesi ile sınıfında öne çıkarak ferah bir yaşama alanı sunuyor. 467 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1141 litreye kadar çıkartılabiliyor. SKYWELL ET5, sunduğu 150 kW güç ile 0’dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşabiliyor

3 farklı donanım seviyesi

Sahip olduğu teknolojiyle geleceğin mobilitesini bugünden şekillendiren yüzde yüz elektrikli model ET5, Comfort, Premium ve Premium Plus olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi ve 840 bin TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.

Haber Merkezi

Etiketler: ELEKTRİKLİ SUV ET5, ELEKTRİKLİ SUV, MAHMUT ULUBAŞ, SKYWELL ET5
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