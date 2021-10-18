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18 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Hibrit lideri Toyota 13.6 milyar dolarlık batarya yatırımı yapacak

18 Ekim 2021, Pazartesi 00:37
Toyota hibrit otomobil satışlarında tüm dünyada 18 milyon 321 bini geçerek bu teknolojide öncü ve lider kimliğini pekiştirdi. Toyota hibritler ve elektrikli araçlarda daha fazla ihtiyaç duyulacak bataryaları geliştirmek için de 2030 yılına kadar yaklaşık 13.6 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek.

Son yıllarda Avrupa başta olmak üzere dünyada ve Türkiye’de çevreci araçlara yönelim Toyota’nın hibrit araç satışlarına yansıdı. Toyota hibrit otomobil satışlarında tüm dünyada 18 milyon 321 bini geçerek bu teknolojide öncü ve lider kimliğini pekiştirdi. Türkiye’de ise yılın ilk 9 ayında gerçekleşen 36 bin 824 adet hibrit otomobil satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 186’lık artış gösterdi. Bu artışta özellikle kurumsal şirketlerin filo tercihlerinde hibrite yönelmelerinin de etkisi oldu.

Türkiye toplam pazar satışları içinde hibritlerin payı 2012 yılında sadece yüzde 0,04 iken, 2020 yılında yüzde 2,91’e, 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde de yüzde 8,5’e ulaştı. Toyota, yılın ilk 9 ayında Türkiye’de 14 bin 269 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Toplam Toyota binek satışları içinde yılın ilk 9 ayında hibritlerin payı yüzde 41’e ulaşırken ülkemizde üretilen Corolla Hybrid, 12 bin 81 adetle en çok tercih edilen hibrit model oldu. Yine Türkiye’de üretilen C-HR Hybrid de 1.848 adetle Corolla Hybrid’i takip etti.

Toyota Avrupa satışlarını artırdı

Toyota Avrupa toplam satışları da ilk 9 ayda büyümeye devam etti. Yılın ilk 9 ayındaki satışlar geçen yıla göre yüzde 21 büyümeyle 805 bin 181 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamlarla birlikte geçen yıla göre 0.7 puan artış ile yüzde 6.4’lük pazar payı elde etti. Toplam Toyota satışları içindeki hibrit satışları da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 470 bin 712 adet olarak kayıtlara yansıdı. Bu rakamlarla Toyota’nın toplam satışları içinde hibritlerin oranı Batı Avrupa’da yüzde 70’e, tüm Avrupa kıtasında da yüzde 59’a ulaşmış oldu.

Avrupa’da en çok satılan Toyota logolu hibrit otomobil 130 bin 630 adetle Yaris Hybrid olurken bunu 129 bin 895 adetle Corolla hibrit ürün gamı, 91 bin 454 adetle de  Toyota C-HR Hybrid izledi.

Hibritler çok avantajlı

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere alınan kararlarla sıkılaşan emisyon yönetmeliklerini karşılayıp bu teknolojide lider olmayı başaran Toyota, sürekli olarak geliştirdiği hibrit teknolojisi ile de kullanıcısına büyük avantajlar sunuyor.  Dizele göre yüzde 15, benzinliye göre yüzde 36 oranında daha az yakıt tüketim maliyetine de sahip olan hibritler, hafif hibrit otomobiller başta olmak üzere diğer hibrit ve benzeri modellere göre birçok ülke ve bölgedeki düşük emisyon standartlarına da olumlu cevap veriyor. Bunun yanında ayrıca ikinci el rakamlarını karşılaştırıldığında da hibrit araçların benzinli araçlara göre yüzde 4, dizel araçlara göre ise yüzde 6 daha avantajlı ikinci el değerine sahip olduğu görülüyor.

Toyota hibrit otomobiller, özellikle şehir içi kullanımlarda sürüşleri büyük oranda emisyon salımı olmadan gerçekleştirirken hafif hibritler başta olmak üzere diğer hibrit araçlardan farklı olarak kullanım süresinin yüzde 50’sini elektrikli motor ile kat ederek yakıt tasarrufu da sağlıyor. Verilere göre Toyota, hibritlerin büyük katkısıyla 2020 satışlarında Avrupa’da 94 g/km CO2 emisyon değeriyle öne çıkıyor. Toyota, sıfır emisyona giden stratejisinde büyük üreticiler arasında en düşük ortalama emisyon oranıyla liderlik yapmaya devam ediyor.

Toyota’dan 13.6 milyar Dolarlık batarya yatırımı

Toyota hibrit otomobillerde elde ettiği elektrikli motor deneyimini yeni modellere aktarmaya da devam ediyor. 1997’de ilk Prius’u tanıtmasıyla birlikte elektrikli motora sahip hibrit araçlarda öncü olmaya devam ederken aynı zaman hibrit araçların verimliğini artırdı ve plug-in hibrit, yakıt hücreli elektrikli araç ve bataryalı elektrikli araçları da geliştirmiş durumda. Toyota bu amaçla hibritler ve elektrikli araçlarda daha fazla ihtiyaç duyulacak bataryaları geliştirmek için 2030 yılına kadar yaklaşık 1.5 trilyon yen (13.6 milyar dolar) yatırım da gerçekleştirecek.

Haber Merkezi

Etiketler: C-HR Hybrid, Corolla Hybrid, Toyota, Toyota Hibrit, Yaris Hybrid
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