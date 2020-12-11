Isuzu D-Max, yenilendi de geldi

Isuzu’nun pick-up segmentindeki temsilcisi D-Max, 4 farklı donanım seviyesinde 7 farklı versiyon olarak pazara sunulurken, premium versiyonu V-Cross ile üstün sürüş konforunu vurguluyor. Sınıfında ilk kez kullanılan bir çok yeni özelliğiyle tamamen yenilenen D-Max, 3. jenerasyonu ile Türkiye yollarında.

Dünya’nın önde gelen ticari araç üreticilerinden Isuzu, pick-up segmentindeki iddiasını tamamen yenilenen D-Max ile bir kez daha ortaya koyuyor. Yeni D-Max, 4 farklı donanım seviyesi ile farklı müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. “V-Go” donanım seviyesi temel iş gücü gereksinimi eksiksiz karşılayacak şekilde tasarlanırken, “V-Life” ise D-Max’i iş gereksinimlerinin yanında kişisel olarak kullanacak kişiler düşünülerek tasarlandı. “V-Joy” ve özellikle de “V-Cross” sürüş deneyiminden daha fazla keyif almak ve üst segment araç konforunu hissetmek isteyenler için tasarlandı. Yeni D-Max, V-Cross versiyonu ile müşterilerine hayallerin ötesinde özellikler sunarak sınıfında yeni bir çığır açmayı amaçlıyor.

Ticari araç kalıplarını kırıyor

Tamamen yeniden tasarlanan D-Max eskisinden çok daha agresif bir görünüme kavuştu. Yeni ve karakteristik bir yüze kavuşan D-Max hem iç hem de dış tasarımında ticari araç kalıplarını kıran modern çizgilere sahip. Tüm bu değişimi “Hayallerin için yeniden tasarlandı” sloganı ile ortaya koyarken değişim sadece görünen özelliklerle sınırlı kalmadı. Daha verimli ve daha iyi performansa sahip bir motor, araç güvenliğini ve sağlamlığını artırmayı hedefleyen iyileştirilmiş şasi, yeni süspansiyon yapısı ve daha büyük frenler ile birlikte aracın altyapısında da büyük yenilikler mevcut. Tüm bu değişimler ile birlikte D-Max tüm versiyonları ile 80 cm sudan geçebilme kabiliyetine kavuştu. Yaklaşma, uzaklaşma açıları iyileşirken aracın yakıt tüketiminde de belirgin bir iyileşme sağlandı.

Tuğrul Arıkan

Sınıf atladık

Isuzu D-Max’in tamamen yenilenen üçüncü jenarasyonunun online basın lansmanında konuşan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Isuzu’nun teknolojik uzmanlığı ve ihtiyaçları öngörme kabiliyeti ile tamamen yenilendiğini ve D-Max’in sınıf atladığını söyledi. Arıkan, yeni model geçişi sebebi ile pick-up’ta yaklaşık bir yıldır ara vermiştik ancak yeni D-Max ile pazara çok güçlü şekilde geri dönüyoruz. 2002 yılında ilk üretimi gerçekleşen D-Max’in bu yıl üçüncü jenerasyonu ile karşınızdayız. Yeni D-Max’i uzun zamandır bekliyorduk ve beklediğimize değdi, tamamen yenilenmiş D-Max’i sunmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu.

Güvenlik arttırıldı

Yeni D-Max’te çok büyük bir değişim yaşandığını dile getiren Tuğrul Arıkan, “Tamamen değişen dış ve iç tasarım, geliştirilen sürüş konforu ve yeni ileri sürüş destek sistemleri ile D-Max yeniden doğdu. Euro 6d emisyon standartlarına uyum sağlayan yeni D-Max her zamankinden daha çevreci. Geliştirilmiş motoru, iyileştirilmiş tepki süresi, düşük yakıt tüketimi ve performansıyla sunulduğu pazarlarda yeni D-Max büyük beğeni aldı. Tasarım çok önemli ancak araç özellikleri ve donanımı ile ilgili de önemli değişiklikler var. Tüm versiyonlarda sunulan 800 mm sudan geçiş yüksekliği ve 4X4 versiyonlara eklenen diferansiyel kilidi off-road severler için önemli bir gelişme. Adaptif hız sabitleme, arka radar, yağmur ve ışık sensörü, kör nokta algılama, stereo kamera ve bununla birlikte sunulan (ADAS) ileri sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğini yeni bir seviyeye taşıyor. 9 inç dokunmatik multimedya, kablosuz Apple Car Play ve Android Auto bağlantısı, çift bölgeli dijital klima diğer akla ilk gelenler. Tüm bu özellikleri ile D-Max karakteristik, cesur ve akıllı. Müşterilerimizden yoğun ilgi göreceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. www.otohavadis.com

Binek araç konforu ile şehir içi kullanımda da ideal

Daha hırçın ve modern bir görünüme kavuşan D-Max’te; Bi-LED farlar, yeni tasarlanmış ön ızgara, modern renk kombinasyonları, yan basamaklar, tavan rayları gibi detaylarla hem spor hem de agresif bir görünüm hedeflendi. 4.2 inch renkli bilgi ekranı, yumuşak doku, ince dikiş detaylar, kaliteli iç malzemeler ve yeni iç trim renkleri ile içi tasarımı da tamamen yenilenen yeni D-Max, dokuz farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

Çok teknolojik oldu

Yeni D-Max tüm versiyonları ile eski versiyonlarına göre daha donanımlı. Tüm bu donanım özelliklerinin yanında 4.000.000 km’ye eşdeğer testler ile Isuzu’nun sağlamlığından ödün vermiyor. Güvenlik konusunda yeni bir sınıf belirleyen D-Max özellikle V-Cross donanım seviyesindeki stereo kamera, arka radar, trafik işareti tanıma ve hatırlama, ön çarpışma ve otonom frenleme, dönüş asistanı, çoklu çarpışma önleyici fren sistemi, adaptif hız sabitleme, otonom frenleme, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve uzun far asistanı gibi bir çok özelliği ile çok daha güvenli bir sürüş sağlarken ön ve arka park sensörleri, dönüş asistanı ve geri görüş kamerası ve çok daha yumuşak direksiyonu ile şehir içi kullanımı da sorunsuz hale getiriyor. Pick-up segmentinden farklı olarak piano black detaylar ve koyu renkler ile ön plana çıkan V-Cross, 2’si tavanda olmak üzere 8 hoparlörü ile de yüksek ses kalitesi sunuyor. D-Max’in yenilenen direksiyon sistemi, süspansiyon sistemi, kabin bağlantıları yol tutuşu ve manevrayı kolaylaştırırken araç içi gürültüyü de önemli oranda düşürdü.

Hava yastıkları güvenliği arttıracak şekilde geliştirilen yeni D-Max’e ayrıca merkezi hava yastığı gibi sınıfında fark oluşturan yeni güvenlik önlemleri de eklendi. Güvenlikte yepyeni bir noktaya ulaşan yeni D-Max, Avrupa Euro NCAP ve Avustralya ANCAP’ten 5 yıldız aldı.