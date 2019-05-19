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19 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Rus kamyonet üreticisi GAZ'dan ekonomik fırsatlar

19 Mayıs 2019, Pazar 14:22
Türk Ticari Araç pazarına 2018’de yeniden adım atan Rus devi GAZ, alırken de kullanırken de tasarrufa önem veren GAZelle Next Kamyonet ve Panelvanları ile rakiplerine meydan okuyor.

GAZ Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel, “Devir ekonomi devri. Bu nedenle alırken de kullanırken de hem tasarruf etmek isteyen hem de konfor ve performanstan taviz vermek istemeyen müşterilerimizin sesine kulak veriyoruz. GAZelle Next Kamyonetlerimiz 65.900 TL, panelvanlarımız ise 69.800 TL’den başlayan fiyatlarla satışta. Üstelik %0 faiz seçeneğimiz de var. Tüm müşterilerimizi Mayıs ayı bitmeden GAZ Türkiye yetkili bayilerine davet ediyoruz” dedi.

3 yıl 150 bin kilometre garanti

GAZelle Next Kamyonet ve Panelvanlarda 150 beygir güç üreten Cummins dizel motor yer alıyor. 3 yıl 150 bin kilometre garantili araçlar, 8 yıl paslanmazlık garantisi, joystick vites gibi özelliklere sahip. Ayrıca 20 bin kilometre bakım aralığıyla GAZelle Next, kullanıcısınıa alırken de kullanırken de rahatlık sağlıyor.

GAZelle Next’teki kampanya 31 Mayıs tarihine kadar geçerli… Daha detaylı bilgilere gazturkiye.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Etiketler: Türkiye, GAZ, Rusya, kamyonet
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