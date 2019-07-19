AKP'den Karamollaoğlu’nun 'Darbenin siyasi ayağı AKP’dir' sözlerine cevap

AKP sözcüsü Ömer Çelik, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun "Darbenin siyasi ayağı bizzat AKP’dir" sözlerini eleştirdi.
Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yaptığı konuşmada darbeyi organize edenlerin ve bu işin siyasi ayağının nerede olduğunu sormuş, "AKP kendi içini temizleyemediği için dikkatleri başka tarafa çekmekte ve masum insanların canını yakmakta hiç çekinmiyor" ifadelerini kullanmıştı.
SP liderinin açıklamasına AKP sözcüsü Çelik Twitter üzerinden cevap verdi.
Çelik açıklamaları 'sorumsuz' olarak niteledi, bu ve benzeri yorumların FETÖ ve yaptıklarını gündemden düşürmeye katkı sağladığını söyledi, Karamollaoğlu'nun açıklamalarının Saadet Partisi'ne oy verenlere haksızlık olduğunu belirtti.
Çelik partilerinin bu şekilde suçlanmasının siyasi ahlakla bağdaşmayacağını vurguladı:
"AKP’ye atılan bu iftira, FETÖ’nün propagandasına destek veren bir yaklaşımdır. Siyaset adamlığı, hele de parti genel başkanlığı sorumluluk gerektirir. O gece başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, kadroları, darbeciler tarafından hedef alınan partimize bu iftirayı atmak akılla izah edilemez."
"Belgeniz varsa paylaşın"
FETÖ’nün siyasi ayağına dair mücadeleye katkısı olabileceğini düşündüğü bilgi ve belgeleri ilgili ve yetkili makamlarla paylaşmalıdır. FETÖ’nün hain darbe girişimi ülkemizin atlattığı en tehlikeli badirelerden biridir. Mücadele uzun solukludur. Bu konuya, siyaset ve devlet adamı olmanın sorumluluğu ile yaklaşılmalıdır. İftira, sorumlu bir siyaset tarzı değildir.