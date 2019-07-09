Ali Babacan AKP’den istifa etti

Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, kurucuları arasında yer aldığı AKP’den 18 yıl sonra istifa etti.

Babacan, yeni parti hazırlıklarına ilişkin ilk resmi açıklamasını da kamuoyu ile paylaştı. Babacan, ‘Kamuoyunun bilgisine’ başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada “Ağustos 2001 tarihinde kurucu üyesi olduğum Adalet ve Kalkınma Partisi’nden 14 yıl MKYK üyeliği yaptım. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra 13 yıl Bakanlar Kurulu Üyesi oldum. Bu süre içerisinde ülkemizin elde ettiği büyük başarılara katkı vermekten onur duydum” dedi

AKLEN VE KALBEN BİR AYRIŞMA YAŞADIM

Görevde olduğum dönemlerde partinin kuruluş ilke ve değerlerini hem ülkemizde hem de dünyada inanarak savunduğunu söyleyen babacan, “Son yıllarda ise pek çok alanda yapılan uygulamalar ile inandığım ilke, değer ve fikirler arasında derin farklılıklar oluştu. Aklen ve kalben bir ayrışma yaşadım. Aynı süreçte Türkiye yeni sınamalarla karşı karşıya kaldı. Dünya hızla değişti. Ülkemizde ise parlak bir gelecek vaat eden, bambaşka beklentileri olan, dinamik, yeni nesillerimiz var artık” dedi. Babacan, ayrıca, içinde bulunulan şartlarda, Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ankara - Fatih Karagöz