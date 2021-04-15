Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Ortak basın toplantısı düzenlenecek İki bakan daha sonra ortak görüşme gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz, mülteci krizi, Kıbrıs ve Ege'deki sorunlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki tüm başlıklar masadaydı. Görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Yunan Bakan, Beştepe'de iftara da konuk olacak.

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