Hizmet kervanı aynı inançla mücadelesine devam ediyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Adalet Partisi’nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı.
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Uysal: “Yeniden söz milletin”
27 Mayıs 1960 darbesi sonrası büyük Türk milletinin Demokrat Parti silsilesinde hizmet bayrağını taşıyan Adalet Partisini kuruluş yıldönümü vesilesiyle andıklarını belirten Gültekin Uysal, “Sadece 1965-69 yılları arasındaki icraatıyla bile Türkiye’ye yeni bir Türkiye katmış abide liderimiz, Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel başta olmak üzere kurucu Genel Başkanımız Ragıp Gümüşpala ve mücadele arkadaşlarını rahmet ve şükranla yadediyorum” değerlendirmesinde bulundu.
Demokrat Parti 1960 askerî darbecileri tarafından sonra kapatılmış, 11 Şubat 1961 yılında kurulan Adalet Partisi ise, 10 Ekim 1981 yılında 12 Eylül darbesi sonrasında kapatılmıştı.
Ankara - Mehmet Kara