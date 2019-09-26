S-400 Türkiye-ABD ilişkilerini bozmamalı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’de Fox News televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, “Ticaret hacmini artırmak istediğinizi söylediniz ancak S-400’lerin alınmasıyla ilgili ABD tehditlerini göz ardı ettiniz, F-35 savaş uçaklarının programından çıktınız. Neden böyle oldu?” sorusuna şu cevabı verdi: “ABD’nin S-400 ile ilgili yaklaşım tarzını hiçbir zaman tehdit olarak görmedim. Niçin? Çünkü biz patriotları Sayın Obama döneminde istedik, ama bize Patriotlar noktasında, ‘Kongre izin vermiyor’ dediler ve bize vermediler. Sonra Sayın Trump’tan da talepte bulundum, ama maalesef Sayın Trump döneminde de alamadık. Şu anda özellikle bizim savunma noktasında kendi ihtiyaçlarımızı karşılama durumumuz söz konusu değil mi? Bunun için de savunma sistemleri noktasında Rusya ile böyle bir adımı atmak durumunda kaldık.” New York - aa