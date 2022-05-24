Suud Prensi de geliyor

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere Türkiye, Kıbrıs, Yunanistan, Ürdün ve Mısır’a bir gezi planladığını söyledi.

Planlar hakkında bilgi sahibi olan dört kaynak, gezide enerji ve ticaret anlaşmalarının da imzalanacağını kaydetti. Planlanan gezi, Veliaht Prens’in 2018 yılında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Corona virüsü pandemisinin patlak vermesinden bu yana bölge dışına düzenleyeceği ilk turu olacak. Haber Merkezi

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