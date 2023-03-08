"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Beraat ettik mi?

Raşit YÜCEL
08 Mart 2023, Çarşamba
Mübarek Üç Aylar içinde kudsî geceler ile iç içeyiz. Geride kalan gecelerden biri de Berat Gecesi idi. Ellerimiz semaya doğru açılırken, bütün duygularımız ile de Rabbimize niyazlarımızı ilettik.

Bir insanın mahkemede beraat ettiği zaman sevinçli ve mesrur olması gibi, Rabbimizin rahmetine ve affına mazhar olmak da en büyük sevinçlerdendir...

Dua, bu cihet ile bir niyaz kapısıdır. “Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz vardır?” ayet mealinde ifadesi bulunan bu yakarışın ne kadar değerli olduğunu ifade etmektedir. Her namazımızın sonunda yürekten yapılan niyazlarımız ile, Rabbimize karşı nedametimizi ifade etmekteyiz.

Duayı “bir sırr-ı ubudiyet” diye ifade etmiştir Bediüzzaman Hazretleri. Bu açıdan düşünüldüğünde, bizi her türlü nimetleri ile kuşatan Rabbimize şükür borcumuz vardır.

İşte Berat Gecesi ve emsali gecelerimizde, dualarımızı, niyazlarımızı dergah-ı İlâhiye’ye ulaştırmaktayız. Bediüzzaman Hazretlerinin: “Musibet cinayetin neticesi, mükâfatın mukaddimesidir” ifadesini göz önünde bulundurup, başa gelen felaketlerde ve musibetlerde de bu noktayı nazarla bakmalıyız.

Birinci Cihan Harbi’nin, kader noktasında büyük kusurlar ve günahlara bir keffaret olduğuna dikkat çeker Üstadımız. O musibetin,  milyonlarca insanın şehit ve gazi olmak ile mükafatı ile neticelendiğini ve mazinin günahını sildiğine dikkat çeker. 

Her şeyin kader ile takdir edildiğini hiçbir zaman unutmuyoruz. Son deprem ile bir defa daha anlaşıldı ki her şey geçici ve fanidir. Bu faniden bakiye bir yol bulmak lüzumunu, bu kabil kudsî geceler ile idrak etmiş bulunuyoruz.

“Risale-i Nur eczâları, elbette Küre-i Arz ve küre-i havâiyeyi kendi ile alâkadar eder.” hakikatinden anlıyoruz ki hizmetlerimiz ile Anadolu’nun her bir parçası alakadardır.

Bizim gafletimiz ve ilgisizliğimiz bu kabil musibetlere daveti çıkarmaktadır. “Nefis cümleden ednâ, vazife cümleden âlâ!” ifadesinde bulunan hakikat, mihenk noktamız olmalıdır.

Bu ülkenin ve bütün insanlığın en büyük beklentisi, Nurların anlaşılması ve ciddi manada okunmasıdır. İşte Nur talebeleri Berat Gecesinde bu manada niyazda bulundular…

İnşallah, benzer musibetlerden bizi uzak tutsun Rabbimiz…

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi ve adalet kazanacak

    'Desteklerin sürmesi gerek, hayatımız söndü'

    '232 bin 632 bina acil yıkılacak veya ağır hasarlı durumda'

    Et fiyatları iki ayda yüzde 50 zamlandı

    Sivas - Gürün'de 4,2 büyüklüğünde deprem

    Kılıçdaroğlu: Bugün bu kürsüye veda etmek için buradayım

    Fırtınaya karşı "çadır güvenliği" uyarısı

    Füze denemelerinin engellenmesini savaş ilanı sayacak

    Kahramanmaraş Onikişubat 'da 4,4 büyüklüğünde deprem

    Berat Gecesi'nde depremzedelere dua yağdı

    Hatay - Defne'de 4,1 büyüklüğünde deprem

    Hayırlı Olsun

    Deprem sonrasında telefonlar neden çekmedi?

    Osmanlı’da basılan ilk kitap sergileniyor

    Deprem sonrası da ihlaller devam etti

    Bir aydır nakit yardımı alamadılar - Depremzede parasız ve açıkta

    Suudi Arabistan'daki kampanyada toplanan bağış miktarı 126 milyon doları aştı

    Millet İttifakı'nın Genel Başkanları ile Yavaş ve İmamoğlu hangi açıklamalarda bulundu?

    İran'da gündem toplu zehirlenme: 30 Kasım'dan beri 5 bin öğrenci zehirlendi - ''Failler en şiddetli cezayla yargılanacak''

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ortak akıl ve istişarenin zaferi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masadan “Üçayaklı Yönetim” formülü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Söz ile fiil birbirini tasdik etmeli
    Risale-i Nur'dan

    Kadınlar taifesiyle bir muhavere
    Süleyman KÖSMENE

    Kimin kalbi mühürlüdür?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İmtihan yok mu zannettiniz?*
    Ali FERŞADOĞLU

    İçtimaî kargaşaya gerek yok
    Faruk ÇAKIR

    ‘Basit işler’ mi?
    Cenk ÇALIK

    Esma-i Hüsna penceresinden şefkate bakmak…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.