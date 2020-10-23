Bazen de amin diyelim

Rabbimizin bizleri çeşit çeşit imtihan ettiği, sabrımızı, şükrümüzü, ubudiyetimizi, kulluğumuzu ölçtüğü, sınadığı hallerimiz vardır.

Cenab-ı Rabbülâlemin bizleri; her fenalığa kapı açacak, bizleri mecbur bırakacak ve O’nun yolunda tavizler ver- direcek, bizi mağlûp edecek, yokluğa, darlığa, maddî manevî imkânsızlıklara düçar etmesin inşallah.

İnsan bu ya her zaman, her halinde ferah, huzurlu, sevinçli olamaz. Rabbimiz bizleri sıkıntılarla denemesin, tecrübe ve imtihan etmesin inşallah.

Elbette ki hastalıklar olacak… Sıhhatin kıymetini, nimet oluşunu nasıl anlayacağız. Hayatı ve sıhhatı veren Şafi-î Hakim bizleri kaldıramayacağımız, isyan ve itiraz edeceğimiz hastalıklarla hasta etmesin inşallah.

Dünya’ya gelen misafirlerin her zaman her devir ve yaşta bolluk içerisinde olması mümkün olmayabilir. Eğer Ganiyy-i Mutlak takdir etmişse ve bunda da bir imtihanımız olacaksa darlıkda, yoklukta, fakirlikte olabilir. O’nu bilmemize, tanımamıza bir fırsattır sabırla O’ndan istemeyi sürdürmemiz lâzımdır inşallah.

Doğruluk Müslümanın başında bir taçtır. Bu doğruluğa hücum eden elimizden almak isteyen yalanlara, dolanlara bizleri düşürme, bizlerin bu imtihandan da başarıyla çıkarak Sana kavuşmayı nasip et Allah’ım inşallah.

Mü’min vuku bulmamış, olmayan şeylerle kimseyi itham etmez, iftira etmez, kötülemez ve yermez. Mü’minlere yakışan Cehennem ateşini bu dünyada görür gibi bunlardan kaçmaktır, inşallah.

Allahım! Ve bizleri ahbaplarımızla, dostlarımızla, sevdiklerimizle, çoluk çocuğumuzla tecrübe ve imtihan etme, sınama inşallah.