İlk ve son basamak

Cenab-ı Hâk yaz mevsimini ikram ettiği gibi, yazın içerisinde büyük bir ihsan olan sıcakları da veriyor… Tâ ki yarattığı her şey pişene, olgunlaşana ve yanana kadar.

Bizler yaz sıcakları gibi faydalı bir konuya temas etmeğe, pişmeye, pişmenin yollarından birisini anlatmaya çalışalım.

Bu zamanın çok büyük ve muhteşem bir imanî tefsiri olan Risale-i Nurlar’ı okumak ve bu okumalarla imanî, İslâmî, Kur’ânî konularda pişebilmek… Çünkü dünyada insanın başına, hangi musîbet ve belâ gelmişse, bakıyoruz ki hep hamlıktan, olgunlaşmamaktan, fikrî ve aklî düşüncelerin zayıflığındandır.

Rabbimizin bize ikram ve ihsan ettiği akıl, mantık, fikir, düşünce his, duygu ve diğer aklî ve kalbî melekelerimizi, lâtifelerimizi muhakkak bir surette O’nun istediği kulluk, ubudiyet, ibadetler tarzı ve yoluyla imanî, Kur’anî meselelerle besleyebilmeliyiz, zayıf bırakmamalıyız.

Risale-i Nurlar ve bahsettiği meseleler gerçek manada Kur’ân’ın bu asra ve bu asrın insanına bakan, onların muhtaç olduğu imanî, İslâmî, Kur’anî içtimaî meselelerdir…

Küfrün, dalâletin, sefahatin ve israfatın demir pençeleri arasında esir olunmaya, yoldan çıkarılmaya çalışıldığı insanlığın kurtuluş reçeteleri, formül ve şifreleri; bunların izah ve ispatları bu asrın ve gelecek asırların tefsiri Risale-i Nurlar’dır.

Geçmiş zamanın derelerinden ve geçmiş zamanın hükmünü yitirmiş, acze ve zaafa düşmüş izahlarından ve ispatlarından medet umanlar veya o safhalara konuları, meseleleri çekmeye çalışanlar muhakkak ki yanlış yapıyorlardır.

Şekilcilik, lâfbazanlık, göstermelik, anlık ve geçici heyecanlı izahlar ancak o anı ve günü kurtarır. Kesin, ispat edilmiş ve ikna edilmiş fikir ve düşüncelerle imanî ve Kur’ânî meseleler anlatılmaz, izah ve ispat edilmezse; anlatılanların tesirleri zayıf kalır ve geçici anlık olur.

Bu bakımdan kuvvetli, tahkiki, ispatlı - izahlı imanî, Kur’ânî, İslâmî, içtimaî meselelerin tam olarak; önce kendimizi ikna ederek, nefis ve şeytanımızı susturarak elde edilmesi ve fiiliyata dökülmesi lâzımdır. Bu lâzımiyetin birinci ve sonuncu basamağı ise; Risale-i Nurlar’ı, teenni ile, yavaş yavaş, anlayarak dikkatle, sabırla ve devamlı okumaktır.