Neyi eksik bırakmayacağız

Her konunun kendisine hareket ve hız verici bir yönü vardır. Bugünkü yazımızın konusunun tahrik ve hız verici unsura; Hizmet, himmet ve uhuvvet’e dairdir.

Ahiret kardeşi olmak zordur. Devam ettirmek ise daha zordur. Çünkü bu ahitleşme ilahi emirler ve umdelerin ışığında yapılıyor. Bu ahitleşmede yalan yoktur, sıdk ve doğruluk ise birinci kaidedir. Tesanüd ve ihlasla hareket etmek ise bu ahitleşmenin tacıdır, taçlandırılmasıdır.

Sondan ve baştan ikinci hız verici ve tahrik edici unsur ise gayret etmek, çalışmak, ümid ve şevk içerisinde himmet moduna girerek hareket etmek ve yaşamaktır. Hepimiz biliyoruz ki âli himmetle, dunhimmetlik arasında sıradağlar ve okyanuslar kadar büyük bir farklılık vardır. Bu uhuvvet ve hizmet ise, ben-biz, yaparız diye işe soyunan adaylardan; iş yükseklerin yüksekliği âli himmetliliği istemekte ve arzu etmektedir

Bizim ilan ve neşredeceğimiz veya kabulleneceğimiz hizmet; iman, Kur’an ve İslamiyet hizmetidir. Ki, bu hizmet de ihlassız, uhuvvetsiz ve himmetsiz olmaz.

Hepsini kucaklayan ihlasın çadırı, kubbesi altında; hizmet, himmet ve uhuvvet tesanüd ettirilerek gerçek manada kudsi, Kur’an’ın ve İslamiyetin mahiyeti ve gelen emir ve yasakları ifade edebilmelidir.

Dünyevi kural, kaide ve görüş, fikir ve uygulamalar, tecrübeler; bu teşkil edilen manevi hizmet, uhuvvet ve himmet çadırına tesir edemez ve içine de dahil edilemez.

Dünyevi her işimizde kendi koyduğumuz kural ve kaideleri eksiksiz takip ederken; kudsi iman çadırının hizmet ve himmetlerini eksik bırakmamalıyız.

