"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

Fahr-i Kâinatın (asm) duası Cennetin icadına kâfi bir sebep

Risale-i Nur'dan
21 Eylül 2025, Pazar
ON ÜÇÜNCÜ REŞHA

Acaba bütün efâzıl-ı benî Âdem’i arkasına alıp, arz üstünde durup, Arş-ı A’zama müteveccihen el kaldırıp dua eden şu şeref-i nev-i insan ve ferîd-i kevn ü zaman ve bihakkın Fahr-i Kâinat ne istiyor?

Bak, dinle; saadet-i ebediye istiyor, beka istiyor, lika istiyor, Cennet istiyor. Hem merâyâ-i mevcudatta ahkâmını ve cemallerini gösteren bütün esma-i kudsiye-i İlâhiye ile beraber istiyor. Hatta eğer rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi, hesapsız o matlubun esbab-ı mucibesi olmasa idi, şu zatın tek duası, baharımızın icadı kadar kudretine hafif gelen şu Cennetin binasına sebebiyet verecekti.

Evet, nasıl ki onun risaleti şu dâr-ı imtihanın açılmasına sebebiyet verdi; öyle de, onun ubudiyeti dahi, öteki dârın açılmasına sebeptir. Acaba ehl-i akıl ve tahkike ["İmkân dairesi içinde, şu andaki durumdan daha mükemmeli, daha üstünü, daha güzeli yoktur." (İmam-ı Gazalî)] dediren şu meşhud intizam-ı faik, şu rahmet içinde kusursuz hüsn-ü sanat ve misilsiz cemal-i rububiyet, hiç böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir intizamsızlığı kabul eder mi ki, en cüz’î, en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri ehemmiyetle işitip ifa etsin, en ehemmiyetli, en lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın? Hâşâ ve kellâ, yüz bin defa hâşâ; böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul etmez, çirkin olmaz.

Yahu, ey hayalî arkadaşım! Şimdilik kâfidir, geri gitmeliyiz. Yoksa yüz sene şu zamanda, şu cezirede kalsak, yine o zatın garaib-i icraatını ve acâib-i vezaifini, yüzden birisine, tamamen ihata edip, temaşasında doyamayız.

Şimdi gel, üstünde döneceğimiz her asra birer birer bakacağız. Bak, nasıl her asır, o şems-i hidayetten aldıkları feyiz ile çiçek açmışlar; Ebu Hanife, Şafiî, Bayezid-i Bistamî, Şah-ı Geylânî, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Gazalî, İmam-ı Rabbanî gibi milyonlar münevver meyveler veriyor...

Sözler, 19. Söz, s. 269

LÛGATÇE:

Arş-ı A’zam: en büyük arş; Cenab-ı Hakkın isim ve sıfatlarının a'zam noktada tecellî ettiği makam.

efâzıl-ı benî Âdem: Âdemoğlunun faziletlileri, 

seçkinleri.

esbab-ı mucibe: gerektirici sebepler, gerekçeler.

Fahr-i Kâinat: kâinatın iftihar vesilesi olan Hz. 

Muhammed (asm).

ferîd-i kevn ü zaman: kâinatın ve bütün zamanların benzersizi olan.

inayet: ihtimam, gözetim, lütuf, himaye.

matlub: istenen.

merâyâ-i mevcudat: üzerlerinde Allah’ın isimlerinin tecellî edip göründüğü varlık aynaları.

risalet: peygamberlik.

şems-i hidayet: hidayet güneşi Hz. Muhammed (asm).

ubudiyet: kulluk.

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidarın söyledikleriyle yaptıklarının farklı olması gençleri Dinden soğutuyor

    Gazze tehcirin merkezinde

    İsrail şimdi de AB’yi hedef aldı

    'Toplum derin bir yoksulluğa sürükleniyor'

    AB, Rus gazı almayacak

    AB yeniden gündemde mi?

    Katar'dan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne İsrail mektubu

    YÖK: Üniversitelerde ilk ders Gazze

    “Biz bu ülkenin üvey evlâdı değiliz”

    İstinaf onayladı, İmamoğlu siyasî yasaklı

    AKP’de istifa depremi

    Rize, Giresun ve Artvin'de taşkın ve heyelanlar meydana geldi - Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

    Wall Street Journal: ABD, İsrail'e 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planlıyor

    'Gazze'de hayatta kalmanın her temel unsuruna ihtiyaç var'

    Estonya: Rus savaş uçakları hava sahamızı ihlal etti - AB'den açıklama yapıldı

    TBMM’de “Sumud Nöbeti” başladı

    Ekonomide ürkütücü raporlar

    Erdoğan Trump’la görüşecek

    Bu tesisler hepimizin

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İktidarın söyledikleriyle yaptıklarının farklı olması gençleri Dinden soğutuyor
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.