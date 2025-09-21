"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

Risale-i Nur’la bakmak

İhvan Yıldız
21 Eylül 2025, Pazar
Her gün penceremizden bakarız; kimi zaman güneşin doğuşuna, kimi zaman yağmurun ıslattığı toprağa…

Peki, gördüğümüz, yalnızca gözümüzün önündekinden mi ibaret? Yoksa manzaranın ardında daha derin bir mana mı var? İşte “Risale-i Nur’a bakmak” ile “Risale-i Nur’la bakmak” arasındaki fark tam da burada başlar. Birincisi sadece seyretmek, ikincisi hakikati görmektir.

Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur’u hakikate açılan bir “mana penceresi” olarak tarif eder. Bu yüzden, ona yalnızca “Risale-i Nur’a bakmak” değil, “Risale-i Nur’la bakmak” gerekir. Çünkü Risale-i Nur, kendi nefsini göstermek için değil, hakikati göstermek için yazılmıştır. Nasıl ki bir dürbün, bizzat incelenmek için değil, bakılan şeyi net görmek için kullanılır; Risale-i Nur da hakikati netleştiren bir dürbündür.

Risale-i Nur’a bakmak, onu bir kitap olarak okuyup bilgi edinmek şeklinde anlaşılır. Hâlbuki Risale-i Nur’la bakmak; o bilgileri bir ölçü, bir mihenk hâline getirip dünyaya, olaylara, insana ve hayata o nazarla bakmak demektir. Üstad’ın ifadesiyle: “Risale-i Nur, Kur’ân’ın malıdır; ben de bir ders arkadaşıyım.”

Bu bakış, eserin merkezine şahsî yorumu değil, Kur’ân hakikatlerini koyar.

Neden Risale-i Nur’la bakmalı?

Zamanımız, hakikatlerin karıştığı, doğruyla yanlışın birbirine girdiği bir asırdır. Böyle bir zamanda sadece “bilgi” yetmez; hakikati yanlışlardan ayıran bir ölçü gerekir. Risale-i Nur, imanî meseleleri öyle delillerle ispat eder ki, bakan gözü, dinleyen kulağı ve düşünen aklı tatmin eder.  Zamanın fehmine uygun bir tarzda, asrın hastalıklarına Kur’ân’dan aldığı devalarla çareler sunar.

Eğer sadece “Risale-i Nur’a” bakarsak, onu bilgi kaynağı olarak görürüz. Fakat “Risale-i Nur’la” bakarsak, Kur’ân’ın nazarıyla dünyaya bakmayı öğreniriz; olayların perde arkasındaki hikmeti görürüz.

Risale-i Nur’la Bakmanın Faydaları

1. Gözün önündeki perdeyi kaldırır: “Risale-i Nur, gaflet perdelerini yırtar, hakikati gösterir.” Bu bakış, dünyayı sadece maddeden ibaret görme hastalığını tedavi eder.

2. İmanı kuvvetlendirir: Bilgi kalbe iner, imanî şuur hâline gelir. “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır.” hakikati, Risale-i Nur’un bakışıyla tecelli eder.

3. Olayları hikmet penceresinden gösterir: Musibetleri, nimetleri, ölüm ve hayatı Kur’ân’ın anlattığı manada değerlendirmeyi öğretir. Böylece insan, karanlık gibi görünen hadiselerde dahi rahmet cilvesini fark eder.

Günlük Hayatta Uygulamak

Olaylara bakarken önce “Risale-i Nur bu durumu nasıl izah ederdi?” diye düşünmek.

Karar verirken, Risale-i Nur’daki ölçüleri mihenk yapmak.

İmanî meselelerde, sadece ezber bilgiye değil, tahkikî imana yönelmek.

Üstad, talebelerine şu düsturu verir:

“Her meseleyi Kur’ân’ın mizanıyla ölçünüz”

Risale-i Nur’la bakmak, bu ölçüyü günlük hayatta işletmektir.

Hâsılı

Risale-i Nur, asrımızın karanlığında hakikate açılmış parlak bir penceredir. Ancak sadece ona bakmak, pencereyi seyretmek gibidir; hakikate ulaştırmaz. O pencereyi kullanarak dışarıya, yani Kur’ân’ın ve kâinatın gösterdiği hakikate bakmak gerekir.

Risale-i Nur’la bakmak, hakikati doğrudan Kur’ân’dan görmektir. Bu bakış; kalbi doyuran, aklı tatmin eden ve ruhu huzura erdiren bir bakıştır. Risale-i Nur’la bakmak, dünyayı değil, dünyadan bakılan ahireti görmektir.

Kısacası: Pencereyi kapatma!

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İktidarın söyledikleriyle yaptıklarının farklı olması gençleri Dinden soğutuyor

    Gazze tehcirin merkezinde

    İsrail şimdi de AB’yi hedef aldı

    'Toplum derin bir yoksulluğa sürükleniyor'

    AB, Rus gazı almayacak

    AB yeniden gündemde mi?

    Katar'dan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne İsrail mektubu

    YÖK: Üniversitelerde ilk ders Gazze

    “Biz bu ülkenin üvey evlâdı değiliz”

    İstinaf onayladı, İmamoğlu siyasî yasaklı

    AKP’de istifa depremi

    Rize, Giresun ve Artvin'de taşkın ve heyelanlar meydana geldi - Ayder Yaylası'nın yolu ulaşıma kapandı

    Wall Street Journal: ABD, İsrail'e 6 milyar dolarlık yeni silah satışı yapmayı planlıyor

    'Gazze'de hayatta kalmanın her temel unsuruna ihtiyaç var'

    Estonya: Rus savaş uçakları hava sahamızı ihlal etti - AB'den açıklama yapıldı

    TBMM’de “Sumud Nöbeti” başladı

    Ekonomide ürkütücü raporlar

    Erdoğan Trump’la görüşecek

    Bu tesisler hepimizin

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İktidarın söyledikleriyle yaptıklarının farklı olması gençleri Dinden soğutuyor
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.