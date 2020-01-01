"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Her yeni sene, yeni bir âlemin kapısıdır

Risale-i Nur'dan
01 Ocak 2020, Çarşamba
Mahlûkat, mütemadiyen sür’atle akıp gidiyorlar... Her sene, her gün bir kâinat ölür, bir tazesi yerine gelir... Her yeni gün, sana, hem herkese bir yeni âlemin kapısıdır.

HAKİKÎ ÖMRÜNÜ BULUNDUĞUN GÜN BİL

Ey nefis! Bil ki, dünkü gün senin elinden çıktı; yarın ise, senin elinde senet yok ki, ona maliksin. 

 Öyle ise, hakikî ömrünü bulunduğun gün bil. Lâakal, günün bir saatini ihtiyat akçesi gibi, hakikî istikbal için teşkil olunan bir sandukça-i uhreviye olan bir mescide veya bir seccadeye at.

Hem bil ki, her yeni gün, sana, hem herkese bir yeni âlemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümatlı ve perişan bir hâlde gider. Senin aleyhinde âlem-i misalde şehadet eder. Zira herkesin, her günde, şu âlemden, bir mahsus âlemi var. Hem o âlemin keyfiyeti o adamın kalbine ve ameline tâbidir. Nasıl ki âyinende görünen muhteşem bir saray, âyinenin rengine bakar. Siyah ise, siyah görünür; kırmızı ise, kırmızı görünür. Hem onun keyfiyetine bakar; o âyine şişesi düzgün ise sarayı güzel gösterir, düzgün değil ise çirkin gösterir. En nazik şeyleri kaba gösterdiği misillü, sen kalbinle, aklınla, amelinle, gönlünle kendi âleminin şeklini değiştirirsin; ya aleyhinde, ya lehinde şehadet ettirebilirsin.

Sözler, s. 305-306

«««

HER SENE, HER GÜN TAZE BİR KÂİNAT GELİR

Sekizinci Kelime: “Ve hüve hayyun lâyemut”tur. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur:

Meselâ, nasıl gündüzde çalkanan bir deniz yüzünde ve akan bir nehir üstündeki kabarcıklarda görünen güneşçikler gitmeleriyle arkalarından gelen yeni kabarcıklar, aynen gidenler gibi güneşçikleri gösterip gökteki güneşe işaret ve şehadet ederler ve zeval ve vefatlarıyla bir daimî güneşin mevcudiyetine ve bekasına delâlet ederler. Aynen öyle de, her vakit değişen kâinat denizinin yüzünde ve tazelenen hadsiz fezasında ve zerrat tarlasında ve bütün hâdisatı ve fânî mevcudatı kucağına alarak beraber çalkanan zaman nehrinin içinde mahlûkat, mütemadiyen sür’atle akıp gidiyorlar, zâhirî sebepleriyle beraber vefat ediyorlar. Her sene, her gün bir kâinat ölür, bir tazesi yerine gelir. Ve zerrat tarlasında mütemadiyen seyyar dünyalar ve seyyal âlemler mahsulâtı alındığından, elbette, kabarcıklar ve güneşçikler zevalleriyle daimî bir güneşi gösterdikleri gibi, o hadsiz mahlûkat ve mahsulâtın vefatları ve zâhirî sebepleriyle beraber kemal-i intizamla terhisleri, gündüz gibi şüphesiz, güneş gibi zâhir bir kat’iyette bir Hayy-ı Lâyemut’un, bir Şems-i Sermedî’nin, bir Hallâk-ı Bâkî’nin ve bir Kumandan-ı Akdes’in vücub-u vücudu ve vahdeti ve mevcudiyeti, kâinatın mevcudiyetinden bin derece zâhir ve kat’îdir diye bütün mevcudat ayrı ayrı ve beraber şehadet ederler.

İşte, kâinatı dolduran bu yüksek sesleri ve kuvvetli şehadetleri işitmeyen ve kulak vermeyen, ne derece sağır ve ahmak ve cani olduğunu elbette anladınız.

Şuâlar, s. 635

LÛ­GAT­ÇE:

âlem-i misal: Dünyadaki varlık ve hâdiselerin görüntülerinin yer aldığı âlem.

Hallâk-ı Bâkî: Her zaman var olan, sonu olmayan, bâkî yaratıcı Allah.

Hayy-ı Lâyemut: Ölümsüz, daimî hayat sahibi olan Allah.

hüccet: Delil.

lâakal: En azından.

sandukça-i uhreviye: Ahiret amellerini içine alan manevî sandıkçık.

Şems-i Sermedî: Daimî, sürekli olan güneş.

vahdet: bir ve tek olma.

vücub-u vücud: Varlığı gerekli olmak, varlığı zarurî ve vâcib olmak.

zeval: Sona erme, yok olma.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
Okunma Sayısı: 274
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Müslüm

    1.1.2020 00:31:55

    kurban olam seni verene üstadım. Rabbim ebeden razı olsun senden ve talebelerinden.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Huzur ve barış yılı olsun

Nasıl bir yıl olsun?

İsrafın bedelini halk ödüyor

Günlük sosyal medya kullanımı 2 saati geçiyor

Akıl ve bilimle anlatın

Elektrik ve doğalgazda indirim yapın

Yemen'de Husiler resmi parayı yasakladı

ABD, Bağdat'a ek kuvvet gönderdi

'İstanbul’da rüzgar 100 kilometreye ulaştı'

ABD, Irak'taki protestolar sonrası vatandaşlarını uyardı

2019'da fındık üretimi yüzde 50 artış gösterdi

"İran, Çin ile ilişkilerine büyük önem veriyor"

İsrail 2019'da 149 Filistinliyi şehit etti

İdlibli sivillerin trajedisi sürüyor: "Bir aydır yağmur ve çamur içerisindeyiz''

Fransa 2020'yi grevlerle karşılıyor

Araç muayenesi de zamlandı: İşte yeni ücret tarifesi!

Suriye İnsan Hakları Ağı: 2019'da 3364 sivil öldürüldü

Tel Abyad'da yaralanan askerden acı haber!

Süper Lig kulüplerinin son harcama limitleri belli oldu

Irak'ta protestocular ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını bastı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

2020’ye girerken
Faruk ÇAKIR

Nasıl bir yıl olsun?
Mustafa ORAL

Delikanlı ol, eli kanlı olma!
M. Latif SALİHOĞLU

Cenazeye saygısız jakobenler
Risale-i Nur'dan

Her yeni sene, yeni bir âlemin kapısıdır
Cevher İLHAN

Ekonomide “başarı” masalları…
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Huzur ve barış yılı olsun
Süleyman KÖSMENE

İnsan nasıl ölümsüzleşir?
Abdil YILDIRIM

Vefatlar, taziyeler ve Yeni Asya

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.