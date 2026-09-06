Merhum Levent Vardar’a ithafen

“Bu yol kıldan ince, kılıçtan keskindir. Her kişinin değil, er kişinin yoludur. Kaleler, fedailer ister. Nasıl olsa sen de içinde fedai olacaksın” diyor Zübeyr Gündüzalp.

Bazen insanın hayatında dönüm noktaları olur, insanı etkileyen. Eskişehir’de beni en çok etkileyen, iyi yönde şaşırtan ve gerçekten dersleri sevdiren Levent Vardar ağabey olmuştur. Esprili konuşması, dersi açıklaması, sakinliği ile herkese örnek bir davranış sunardı. Risale-i Nur mesleğine sebatla bağlı, mütevazı, halim-selim, hüsn-ü misal bir şahsiyeti vardı. Herkes tarafından sevilip saygı duyulan hasletleriyle, hizmetleriyle, fedakârlıklarıyla gönüllerde iz bırakıp giden Levent Ağabey şehit ve talebe-i ulum vasfıyla sadece günah cihetiyle öldü, ölmemiş gibi sevaplar defter-i hasenatına kaydoluyor.

Levent Vardar Ağabey gaziydi. Doğu’da askerlik vazifesi anında gazi olmuştu. Sonrasında Eskişehir’e gelmiş, hizmeti tanımış ve hizmet içinde fani olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Levent Ağabeyle ilgili bir rüya gördük. Rüyada, Eskişehir’in emektar Nur talebesi ağabeyin evinde ders okunacaktı. Dersin başlamasına az kalmış gelenler oluyor, ev sahibi ağabey kapıyı açıyordu, karşılıyordu. Biz 6-7 ağabey ve kardeşle derse gelmişiz, oturuyorduk. Sonra birden yine kapı çaldı. Ev sahibi ağabey kapıyı açmaya gitti. Salona gelip; “Levent kardeş geldi. Kimse yanında vefat ettiğini söylemesin. Çünkü haberi yok, üzülebilir” dedi. Levent Vardar ağabeyin gelmesine biz de şaşırdık. Çünkü kendisi vefat etmişti, rüyada da biliyorduk. Salona geldi. İçeri girdi, selam verdi. Biz de “hoş geldin” dedik. Kendisi bize; “Özledim sizi, siz nerelerdesiniz böyle” dedi. Biz de garip karşıladık. Sonrasında kardeşi Şahin Vardar ağabey gidip ağabeyi Levent Vardar’a sarıldı. Ağladı. Ve ona; “Abi sen neredesin, neden gelmedin yanımıza biz seni çok merak ettik” dedi. Bunun üzerine Levent Vardar ağabey ise kardeşine dönerek, “Asıl siz nerelerdesiniz, ben buralardayım. Ben de sizi başka yere gitti sandım, biraz işlerim vardı onları hallediyorum” diyordu. Ve sonrasında rüyadan uyandık.

Eskişehir denildiğinde akla gelen hizmet erlerinin isimleri oldukça fazla. Levent Vardar ağabey de o zatlardan biri. Böylesine hayatını hizmete feda edip yaşayarak, her ne olursa olsun bu davadan vazgeçmeyerek yoluna devam etmiş, hizmeti hayatının en ön sıralarına koyarak bu hizmette koşturmuş ve ahirete göçmüş ağabeylerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Levent Vardar ağabeye de Allah’tan rahmet dilerim. Kahramanlara selam olsun.

Ve sadece kendisi değil, sonrasında yetiştirdiği nesil de kendisi gibi saygın olacaktır.

Çok değerli ailesine Vardar ailesine başsağlığı diler, saygılarımı sunarım.