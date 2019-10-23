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23 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İman; emniyeti de, hürriyeti de temin eder

Risale-i Nur'dan
23 Ekim 2019, Çarşamba
Risale-i Nur’un emniyeti, asayişi, hürriyeti, adaleti temin ettiğine yüzer hüccetlerden biri, bu müdafaanamesi hükmündeki Meyve Risalesi’dir.

Risale-i Nur’un, gerçi siyasetle alâkası yoktur; fakat küfr-ü mutlakı kırdığı için, küfr-ü mutlakın altı olan anarşiliği ve üstü olan istibdad-ı mutlakı, esasıyla bozar, reddeder. Emniyeti, asayişi, hürriyeti, adaleti temin ettiğine yüzer hüccetlerden biri, bu müdafaanamesi hükmündeki Meyve Risalesi’dir. Bunu, âlî bir heyet-i ilmiye ve içtimaiye tetkik etsinler; eğer beni tasdik etmezlerse, ben her cezaya ve işkenceli idama razıyım. 

Şuâlar, s. 313

MEYVE RİSALESİ’NDEN: 

Evet, “Madem hiçbir saltanat yoktur ki o saltanata itaat edenlere mükâfatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Elbette rububiyet-i mutlaka mertebesinde bir saltanat-ı sermediyenin, o saltanata iman ile intisab ve taat ile fermanlarına teslim olanlara mükâfatı ve o izzetli saltanatı küfür ve isyanla inkâr edenlere de mücazatı, o rahmet ve cemale, o izzet ve celâle lâyık bir tarzda olacak” diye Rabbü’l-Âlemîn ve Sultanü’d-Deyyan isimleri cevap veriyorlar. 

Hem “Madem güneş gibi, gündüz gibi, zemin yüzünde bir umumî rahmet ve ihatalı bir şefkat ve kerem, gözümüzle görüyoruz. Meselâ o rahmet, her baharda umum ağaçları ve meyveli nebatları Cennet hûrileri gibi giydirip, süslendirip, ellerine her çeşit meyveleri verip, bizlere uzatıp, ‘Haydi alınız, yiyiniz!’ dediği gibi, bir zehirli sineğin eliyle bizlere şifalı, tatlı balı yedirdiği ve elsiz bir böceğin eliyle en yumuşak ipeği bizlere giydirdiği gibi, bir avuç kadar küçücük çekirdeklerde, tohumcuklarda binler batman taamları bizim için saklayan ve ihtiyat zahîresi olarak o küçücük depolarda yerleştiren bir rahmet, bir şefkat, elbette, hiç şüphe olamaz ki bu derece nazeninâne beslediği bu sevimli ve minnettarları ve perestişkârları olan mü’min insanları idam etmez. Belki onları daha parlak rahmetlere mazhar etmek için hayat-ı dünyeviye vazifesinden terhis eder” diye Rahîm ve Kerîm isimleri sualimize cevap veriyorlar, “El-Cennetü hakkun” diyorlar.

Şuâlar, s. 234.

LÛ­GAT­ÇE:

anarşilik: Terör, kargaşa, hiçbir otorite tanımayarak isyan etme.

el-Cennetü hakkun: Cennet haktır.

emniyet: Güvenlik.

heyet-i ilmiye ve içtimaiye: İlmî ve içtimâî heyet; ilmî ve sosyal konularda görüşüp karar verme yetkinlik ve selâhiyetine sahip olan kurul.

hüccet: Delil.

ihatalı: Kuşatıcı.

intisab: Mensub olma, bağlanma, girme.

istibdad-ı mutlak: Hiçbir hak ve hürriyeti tanımayan tam baskı, tam diktatörlük.

küfr-ü mutlak: Kayıtsız şartsız küfür, mutlak küfür, hiçbir imânî hükmü, delili, hakikati kabul etmeme, kesin ve tam bir inkâr.

mücazat: Ceza, karşılık.

müdafaaname: Müdafaa metni, savunma mektubu, savunma dilekçesi.

perestişkâr: İbadet edercesine seven, çok ileri sevgi ve hürmet besleyen.

rububiyet-i mutlaka: Cenab-ı Hakk’ın her şeyi kuşatan ve emri altında tutan kayıtsız, şartsız terbiye ediciliği.

saltanat-ı sermediye: Sonsuz saltanat.

Sultanü’d-Deyyan: Mükâfatlandıran ve cezalandıran sultan; Allah.

taat: İtaat etme, emre uyma; ibadet.

zahîre: Gerektiği zaman harcanmak üzere ambarda saklanan hububat, yiyecek.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi
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