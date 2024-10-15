"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

İslâm hakikatlerinin yayılmasına sekiz mâni

Risale-i Nur'dan
15 Ekim 2024, Salı
(Dünden devam)

Evet, hakaik-ı İslâmiyetin mazi kıt’asını tamamen istilâsına sekiz dehşetli mânialar mümanaat ettiler:

Birinci, ikinci, üçüncü mâniler: Ecnebîlerin cehli ve o zamanda vahşetleri ve dinlerine taassuplarıdır. Bu üç mâni, marifet ve medeniyetin mehasini ile kırıldı, dağılmaya başlıyor. Dördüncü ve beşinci mâniler: Papazların ve ruhanî reislerin riyasetleri ve tahakkümleri; ve ecnebîlerin körü körüne onları taklit etmeleridir. Bu iki mâni dahi, fikr-i hürriyet ve meyl-i taharrî-i hakikat nev-i beşerde başlamasıyla zeval bulmaya başlıyor.

Altıncı, yedinci mâniler: Bizdeki istibdat ve Şeriatın muhalefetinden gelen sû-i ahlâkımız mümanaat ediyordular. Bir şahıstaki münferid istibdat kuvveti şimdi zeval bulması, cemaat ve komitenin dehşetli istibdatlarının otuz-kırk sene sonra zeval bulmasına işaret etmekle ve hamiyet-i İslâmiyenin şiddetli feveranıyla sû-i ahlâkın çirkin neticeleri görülmesiyle, bu iki mâni de zeval buluyor ve bulmaya başlamış. İnşaallah tam zeval bulacak.

Sekizinci mâni: Fünun-u cedidenin bazı müsbet mesâili, hakaik-ı İslâmiyenin zâhirî manalarına muhalif ve muarız tevehhüm edilmesiyle, zaman-ı mazideki istilâsına bir derece set çekmiş.

Meselâ, küre-i arza emr-i İlâhî ile nezarete memur “Sevr” ve “Hût” namlarında iki ruhanî melâikeyi dehşetli cismanî bir öküz, bir balık tevehhüm edip, ehl-i fen ve felsefe, hakikati bilmediklerinden İslâmiyete muarız çıkmışlar. Bu misal gibi yüz misal var ki, hakikati bilindikten sonra, en muannid feylesof da teslim olmaya mecbur oluyor. Hatta Risale-i Nur, Mu’cizat-ı Kur’âniye risalesinde, fennin iliştiği bütün ayetlerin her birisinin altında Kur’ân’ın bir lem’a-i i’câzını gösterip, ehl-i fennin medar-ı tenkit zannettikleri Kur’ân-ı Kerîm’in cümle ve kelimelerinde fennin eli yetişmediği yüksek hakikatleri izhar edip, en muannid feylesofu da teslime mecbur ediyor. Meydandadır, isteyen bakabilir ve baksın; bu mâni kırk beş sene evvel söylenen o sözden sonra nasıl kırıldığını görsün.

Evet, bazı muhakkikîn-i İslâmiyenin bu yolda telifatları var. Bu sekizinci dehşetli mânianın zîr ü zeber olacağına emareler görünüyor.

Eski Said Dönemi Eserleri (Hutbe-i Şamiye), s. 241

LÛ­GAT­ÇE:

fünun-u cedide: yeni fenler, ilimler.

hakaik-ı İslâmiyet: İslâm hakikatleri.

istibdat: hak ve hukuku tanımama, keyfî uygulama, zulüm ve tahakküm.

lem’a-i i’câz: mu’cizelik parıltısı.

marifet: ilim, bilgi, sanat, tanıma.

mehasin: güzellikler, iyilikler.

mesâil: meseleler.

meyl-i taharrî-i hakikat: gerçeği araştırma meyli, hakikati araştırma isteği.

muhakkikîn-i İslâmiye: araştırmacı Müslüman âlimler.

mümanaat etmek: engellemek.

müsbet: doğruluğu anlaşılmış, ispatlanmış.

riyaset: reislik, başkanlık.

sû-i ahlâk: ahlâk kötülüğü, kötü ahlâk.

tahakküm: zorla hükmetme, hükmü altına alma.

telifat: yazılmış eserler.

tevehhüm etmek: zannetmek, evhamlanmak, olmayanı var zannetmekle korkuya düşmek.

zeval bulmak: sona ermek.

zîr ü zeber olmak: altüst olmak.

Okunma Sayısı: 474
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ailede en doğru tutum “demokratik tutum”

    Türkiye’de elektronik atık tehdidi büyüyor

    İsrail, Gazze’de 9 günde 300 kişiyi daha katletti

    40 binin üstünde İsrailli ülkeyi terk etti

    Elazığ - Sivrice'de 4,4 büyüklüğünde deprem

    Şimdi de yoğun bakım çetesi

    Milli Takım'dan İzlanda'da 4 gollü galibiyet

    Su mataralarındaki enfeksiyon tehlikesine dikkat!

    Aldatıcı reklamlar 204 milyon lira ceza aldı

    Yargılanmadıkça savaş suçuna devam edecekler

    Derin yoksulluğun belgesi

    'İsrail, uluslararası kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçti'

    'Limit düşürmeyi engelleyebilirler'

    Ülkeyi mahvettiler

    Şimşek “Yeni vergi yok” demişti

    Yanlış politika eğitim fakültelerini boşaltıyor

    Netanyahu, esirleri ölüme terk etti

    Kış saati uygulansın

    İsrail'in askeri üssüne Hizbullah'tan İHA saldırısı: 67 yaralı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Dindar nesil” dediler, dinden uzaklaştırdılar
    Risale-i Nur'dan

    İslâm hakikatlerinin yayılmasına sekiz mâni
    Ali FERŞADOĞLU

    Doğum günü kutlaması ve hediyeleşme
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasetin vesayeti-1
    Orhan Ali YILMAZ

    “İstihdam” olunmak…
    Mehmet Soydan

    Vahşet haberlerini takip etmenin zararları
    Ahmet Said Aydil

    Birinci Avrupa’yı anlamak
    Cevher İLHAN

    “İsrail tehdidi!”
    Faruk ÇAKIR

    Millete yük olmayın!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.