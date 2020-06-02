"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Şükrün fihristesi namazdır

Risale-i Nur'dan
02 Haziran 2020, Salı
Hem şükrün envâı var. O nevilerin en câmii ve fihriste-i umumiyesi, namazdır.

Hem şükür içinde sâfî bir iman var, halis bir tevhid bulunur. Çünkü bir elmayı yiyen ve “Elhamdülillâh” diyen adam, o şükür ile ilân eder ki: “O elma doğrudan doğruya dest-i kudretin yadigârı ve doğrudan doğruya hazine-i rahmetin hediyesidir” demesi ile ve itikad etmesi ile her şeyi, cüz’î olsun küllî olsun, O’nun dest-i kudretine teslim ediyor. Ve her şeyde rahmetin cilvesini bilir. Hakikî bir imanı ve halis bir tevhidi, şükür ile beyan ediyor.

İnsan-ı gafil, küfran-ı nimet ile ne derece hasarete düştüğünü, çok cihetlerden yalnız bir vechini söyleyeceğiz. 

Şöyle ki: Lezzetli bir nimeti insan yese, eğer şükür etse, o yediği nimet, o şükür vasıtasıyla bir nur olur, uhrevî bir meyve-i Cennet olur. Verdiği lezzet ile, Cenab-ı Hakk’ın iltifat-ı rahmetinin eseri olduğunu düşünmekle büyük ve daimî bir lezzet ve zevk veriyor. Bu gibi manevî lübleri ve hülâsaları ve manevî maddeleri ulvî makamlara gönderip, maddî ve tüflî (posa) ve kışrî, yani vazifesini bitiren ve lüzumsuz kalan maddeleri füzûlât olup aslına, yani anâsıra inkılâb etmeye gidiyor. Eğer şükür etmezse, o muvakkat lezzet, zeval ile, bir elem ve teessüf bırakır ve kendisi dahi kazurat olur. Elmas mahiyetindeki nimet, kömüre kalbolur. Şükür ile, zâil rızıklar, daimî lezzetler, bâkî meyveler verir. Şükürsüz nimet, en güzel bir suretten çirkin bir surete döner. Çünkü o gafile göre rızkın akıbeti, muvakkat bir lezzetten sonra füzûlâttır.

Evet, rızkın aşka lâyık bir sureti var. O da şükür ile o suret görünür. Yoksa ehl-i gaflet ve dalâletin rızka aşkları bir hayvanlıktır. Daha buna göre kıyas et ki ehl-i dalâlet ve gaflet ne derece hasaret ediyorlar.

Envâ-ı zîhayat içinde en ziyade rızkın envâına muhtaç, insandır. Cenab-ı Hak insanı bütün esmasına câmi’ bir âyine ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharatını tartacak, tanıyacak cihazata malik bir mu’cize-i kudret ve bütün esmasının cilvelerinin vaziyetlerinin inceliklerini mizana çekecek aletleri hâvî bir halife-i arz suretinde halk etmiştir. Onun için hadsiz bir ihtiyaç verip, maddî ve manevî rızkın hadsiz envâına muhtaç etmiştir. İnsanı, bu camiiyete göre en âlâ bir mevki olan ahsen-i takvime çıkarmak vasıtası, şükürdür. Şükür olmazsa, esfel-i safilîne düşer, bir zulm-ü azîmi irtikâb eder.

Elhâsıl, en âlâ ve en yüksek tarik olan tarik-ı ubudiyet ve mahbubiyetin dört esasından en büyük esası şükürdür ki o dört esas şöyle tabir edilmiş:

“Der tarik-ı aczmendî lâzım âmed çâr çîz:

Acz-i mutlak, fakr-ı mutlak, şevk-i mutlak, şükr-ü mutlak ey azîz!”

Mektubat, Yirmi Sekizinci Mektub, s. 426

LÛ­GAT­ÇE:

ahsen-i takvim: En güzel biçimde yaratılış.

anâsır: Unsurlar.

câmi’: Toplayan, kapsamlı.

çâr çîz: Dört şey.

esfel-i safilîn: Aşağıların en aşağısı.

est-i kudret: Kudret eli, Allah’ın ezelî gücünün eli.

envâ: Çeşitler, türler.

envâ-ı zîhayat: Canlı türleri.

fihriste-i umumiye: Umumî fihriste, bir şeyin muhtevasını gösteren genel liste.

halk etmek: Yaratmak.

hasaret: Zarar.

hâvî: İçine alan, içinde bulunduran.

kışrî: Kabukla ilgili, öze ve esasa ait olmayan.

küfran-ı nimet: Cenab-ı Hakk’ın ihsan ettiği nimetlere karşı şükürsüzlük.

lâzım âmed: Lâzım gelir.

lüb: Öz.

müddeharat: Depolanmış şeyler.

tarik-ı aczmendî: Cenab-ı Hakk’a karşı acz ve fakrını hissetme ve bunu bildirme yolu.

uhrevî: Ahirete ait.

zâil: Sona eren.

 

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siirt - Pervari'de askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı

    Ayrıştırıcı değil birleştirici olalım

    Ailesi özel otopsi raporunu paylaştı

    İsrafla mücadele tarlada başlamalı

    Bu modelle ekonomi düze çıkamaz

    Tehdit hâlâ büyük

    Rüştü Tafral Ağabeyi rahmetle anıyoruz

    İsrail’le anlaşmayı fesh edin, siz de hayırla yad edilin

    % 57,3 parlamenter sistemden yana

    Spor dünyası, ırkçılığa karşı tek vücut oluyor

    Minibüs ve otobüslerde ayakta yolcu alınmayacak

    Washington'da sokağa çıkmak yasaklandı

    Koca: İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı

    Şehit polis Erman Özcan dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    AB 3.güç olabilir

    İsrail Kudüs’te yıkıma devam edecek

    '200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim'

    Kreşler, 2,5 ay sonra kapılarını yeniden açtı

    Şehit Uzman Onbaşı Gündeş'in kanı yerde kalmadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Provokatörlere
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Sosyologlar zulme ne der?
    Genel

    Hz. Cebrail’in (as) indirdiği duâ: Sekîne
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Şu zamandaki duâlar neden karşılık bulmuyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vesvese virüsü
    Cevher İLHAN

    “Sivil toplum”a kumpas
    Risale-i Nur'dan

    Şükrün fihristesi namazdır
    Osman ZENGİN

    Musîbetler ve vesvese
    Süleyman KÖSMENE

    Bir özür problemimiz varsa...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.