Bayram Yüksel Ağabey...

İBADET MEVSİMİ - Rüstem Garzanlı

Bediüzzaman’ın talebelerinden olan Bayram Yüksel, 1931 yılında Bolvadin’in Çoğollu Köyü’nde doğdu. 1948 yılında genç yaşta Risale-i Nur’la tanışarak Bediüzzaman’a talebe oldu. Vatanî hizmetini ifa ettiği sırada Kore Savaşı çıkmış olduğundan, 1951 yılında Kore’ye gönderilen birliklerimizin içinde yer aldı. Kore gazisi olarak geri döndü. Bediüzzaman Hazretleri’nin vefatına kadar hizmetinde bulunmaya devam etti. 19 Kasım 1927 tarihinde hizmet seyahati nedeniyle Almanya’dan dönüşlerinde, Bulgaristan’da geçirdikleri trafik kazası sonucu Ali Uçar ve Mehmet Çiçek’le birlikte vefat etti.

Bayram Yüksel, gerek Bediüzzaman gerekse Risale-i Nur hizmeti konusunda çok sayıda hatıra nakletti.

“Rüyada Üstadı Gördüm”

“Nihayet 1947 senesinde Üstad Bediüzzaman gibi bir zatla tanışmak, Cenab-ı Allah’ın lütf-u ihsanı oldu. O zamanlara şöyle bir rüya görmüştüm: Emirdağ’a dört saat mesafede yüksek bir dağda Emir Dede denilen yüksek bir tepede bir türbe vardı. Türbede bir evliya vardı. Hayatımda hiç görmediğim Üstad Bediüzzaman’ı bu tepenin zirvesindeki mübarek türbede gördüm. (...) Ellerini öptüğümde burcu burcu kokuyordu. Bu mübarek kokunun birkaç sene benden gitmediğini hissediyordum. İşte bu rüyadan sonra Üstad’a talebe oldum.”