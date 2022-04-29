İbrahim Hulusi Yahyagil

İBADET MEVSİMİ - Rüstem Garzanlı

Risale-i Nur’un ilk yıllarında önemli hizmetleri bulunan saff-ı evvel Barla sıddıklarından Albay Hulusi Yahyagil 1896 yılında Elazığ/Harput’ta dünyaya gelmiştir. Harp okulu mezunudur, 1915’te Çanakkale Savaşı’nda bulunmuş. Bediüzzaman Said Nursî’nin ifadesiyle; “yüksek bir mertebe olan imamlık şerefiyle şereflenen” bir zattır. Bediüzzaman ile 1928’de Eğirdir’e tayin edildiğinde tanışmıştır. Bediüzzaman’ın ifadeleriyle Mektubat’ın çoğu kısmı, Lem’alar’ın bazı kısımları ve Sözler’in son kısmı Hulusi Bey’in iştiyakı ve gayreti neticesindeki sorularının cevapları olarak kaydedilmiştir. Mektubat eseri başta olmak üzere pek çok hakikatin vücut bulmasına vesile olmuştur. Bediüzzaman, onu “Nur’un birinci talebesi” olarak adlandırmakta ve diğer talebelerine örnek göstermektedir.

Bediüzzaman, Hulusi Yahyagil’in Nur hizmetindeki yerini şöyle belirtmiştir: “Hulusi Bey, benim yegâne manevi evlâdım ve medar-ı tesellim ve hakiki vârisim ve bir dehâ-yı nuranî sahibi olacağı muhtemel olan biraderzadem Abdurrahman’ın vefatından sonra; Hulusi aynen yerine geçip o merhumdan beklediğim hizmeti, onun gibi ifâya başlamasıyla ve ben onu görmeden epey zaman evvel Sözler’i yazarken; onun aynı vazifesiyle muvazzaf bir şahs-ı manevi bana muhatap olmuşçasına, ekseriyet-i mutlaka ile temsilatım onun vazifesine ve mesleğine göre olmuştur.” (Barla Lahikası)

Hulusi Ağabey 25 Temmuz 1986 tarihinde 91 yaşında Elazığ’da vefat etmiştir.