"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Siyonistlerin protokolleri

Rüstem GARZANLI
19 Ekim 2024, Cumartesi
Siyonizm, Yahudi milliyetçiliğine dayanan ve farklı alanlarda faaliyet göstererek dünya siyasetine yön vermeyi hedefleyen bir ideolojidir. Bu ideoloji, Yahudilerin kendilerine vaat edildiğine inandıkları geniş topraklarda büyük bir Yahudi devleti kurmayı ve sonrasında dünya hâkimiyetini sağlayacak “tek bir dünya devleti düzeni” oluşturmayı amaçlar. Açık kaynaklarda, Siyonizmin mahiyeti ve faaliyetleri hakkında çok kapsamlı bilgilere ulaşmak mümkündür. Teşkilât-ı Mahsusa’nın (günümüzdeki MİT’in) son başkanı Hüsamettin Ertürk ise “İki Devrin Perde Arkası”1 adlı anılarında Siyonistlerin “Protokoller” olarak bilinen belgelerini ele geçirdiğini belirtmiş ve Siyonistlerin metotları ve hedefleri hakkında şunları söylemiştir:

“Ben Teşkilat-ı Mahsusa‘da çalışırken dünyaya hâkim olmak isteyen bu Milletlerarası Siyonist Teşkilatının elimize geçen 22 maddelik düsturları vardı ki, ne kadar manalıdır. Burada şöyle yazılıdır:

1 - Genç nesilleri mugayir-i ahlâk telkinlerle bozmalı,

2 - Aile hayatını yıkmalı,

3 - İnsanlara, aşağı sınıflarla tahakküm etmeli,

4 - Sanatı zayıflatmak, edebiyatı müstehcen ve şehevî bir hale sokmalı,

5 - Mukaddesata hürmeti yıkmalı, hürmetle anılan kimseler hakkında rezilane vak’alar uydurmalı,

6 - Hududsuz bir lüks, baş döndürücü modalar icad etmeli, çılgınca sarfiyatı teşvik eylemeli,

7 - Kalabalıkların vakitleri, eğlenceler, oyunlarla oyalanmalı, herkes düşünmekten alıkonmalı,

8 - Müfrit nazariyelerle (kuramlarla) fikirler zehirlenmeli, gürültü ve kargaşalıklar yaratılmalı, içtimaî sınıflar arasına kin ve itimatsızlık sokulmalı,

9 - Aristokratlara müthiş vergiler koyarak onları bunaltmalı, aralarına kin ve itimatsızlıklar saçmalı,

10 - Mal sahipleriyle işçilerin arasını bozmalı, grevler, sabotajlar tertib ettirmeli,

11 - Yüksek tabakanın manevî kuvvetini her çareye başvurarak kırmalı,

12 - Sanayinin ziraati ezmesine imkân vermeli, böylece köylü sınıfını ortadan kaldırmalı,

13 - Saçma nazariyeleri ortaya atarak halkı gayri kabil-i tatbik fikirlerle dolambaçlı yollara sevketmeli,

14 - Hayat pahalılığını körüklemeli, ücretleri arttırmalı,

15 - Beynelmilel mes’eleler ihdas ederek milletler arasına kin ve nefret tohumları serpmeli,

16 - Milletlerin mukadderatını tahsil ve terbiyeden mahrum kimselerin ellerine tevdi ettirmeli,

17 - Bütün hükumet şekillerini değiştirmeli, birçok sırları ifşa etmeli,

18 - Meşru hükumet tarzlarından mutlak bir istibdada gitmeli,

19 - Siyasî, iktisadi buhranlar yapmalı, servetleri mahvetmeli,

20 - Mâlî istikrarı bozmalı, iktisadî krizleri çoğaltmalı, spekülasyonlara, enflasyonlara yol açmalı, altını mahdud ellerde toplamalı, muazzam sermayeleri felce uğratmalı,

21 - Hükumetlerin ölümlerini hazırlamalı: İnsaniyeti elem, ıstırap ve yoksulluk içine atmalı.

22- İçki, kumar, zina yaygınlaştırılmalı.

Teşkilat-ı Mahsusa’nın dikkatli tetkikleri neticesinde vardığımız hakikat şudur ki, 1892’den beri dünyamız, bu zihniyetteki Yahudîlerle mücadele hâlindedir. Bunlar bir ‘Cihan İhtilali’ hazırlamaktadırlar.”

Her ne kadar bu belgelerin doğruluğu üzerine birçok tartışma ve eleştiri bulunsa da, günümüzde dünya genelinde meydana gelen hadiseler ve yaşanan gelişmeler, bu protokollerin içeriğinin gerçek olabileceğine dair endişe verici bir düşünceyi akıllara getirmektedir. Özellikle siyasî, sosyal ve ekonomik alanlardaki krizler ile uluslararası ilişkilerdeki gerginlikler, protokollerde yer alan iddiaları doğrulayan birer yansıma olarak kabul edilebilir. Bu durum, bir çok kesimin bu belgeleri ciddiye almasına neden olmakta ve tarihsel bağlamda bu tür metinlerin etkisinin yeniden ciddiyetle değerlendirilmesini gündeme getirmekte ve gerekli kılmaktadır.

Dipnotlar: 1-İki Devrin Perde Arkası. Kaleme alan: Samih Nafiz Tansu, Sebil Yayınevi, İstanbul 1996, sayfa 48, 49. ( 1. Baskı, 1964. )

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zorla yerinden edilmeler savaş suçu

    İnsanlık dışı zulüm

    Tur otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı

    Bu gidişle ineklerin çoğu kesilir

    Demokrasi olgusu saldırı altında

    Mülakat, gençlere gönül koyduran bir zehirdir

    Hamas lideri Sinvar şehit düştü

    Cumhurbaşkanlığı bütçesine yüzde 38 artış

    Taşıyıcı annelik ‘evrensel suç’

    ‘Yeni bir çözüm süreci olmaz’

    ’Yenidoğan bebek çetesi’ iddianamesi tamamlandı: Bebek ölümlerinden 21 kişi sorumlu

    1.1 milyar insan yoksul

    Gazze'de 1206 aile nüfustan silindi

    Korkunç soykırım

    Günde 12 milyon ekmek çöpe gidiyor

    Yoğun bakım çetesi skandalıyla ilgili son durum?

    Gizli iflaslar yaşanıyor

    Yıkım görülmemiş boyutta

    Hamas’tan henüz Yahya Sinvar’ın öldürüldüğüne ilişkin doğrulama gelmedi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Önce adalet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Merak etmeyin; tuzaklar bozulur
    Faruk ÇAKIR

    Yalansın dünya...
    Rüstem GARZANLI

    Siyonistlerin protokolleri
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Misilleme, İran, Hizbullah, İsrail
    Ali HAKKOYMAZ

    Hasretin gözyaşları
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’da uzun cümleler meselesi-1
    H. Muharrem OKUR

    İyilikle mukabele
    Muhammet ÖRTLEK

    UNIFIL de İsrail’in hedefinde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.