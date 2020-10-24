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24 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Böyle bir hizmet herkese nasip olmaz!

Said YÜKSEKDAĞ
24 Ekim 2020, Cumartesi
Yeni Asya Neşriyatın Eylül ayında başlattığı ve çok büyük ilgi gören yeni tanzim büyük boy Risâle-i Nur Külliyatı kampanyası 30 Eylül’de sona erdi. Ancak yoğun talep ve ilgi üzerine kampanya 15 Ekim’e kadar uzatıldı.

Külliyatın cazip fiyat avantajları ile okuyucuya sunulması, kampanyanın pazarlama ve tanıtımının iyi yapılması kampanyanın başından sonuna kadar ilgi görmesini sağladı ve bu sürenin uzatılmasında etkili oldu.

Külliyatın bu ağır ekonomik şartlarda basımı, tanıtımı, ilgi görmesi ve aynı zamanda satışının yapılması Cenâb-ı Hakk’ın inâyeti ve Risâle-i Nur’un kerametidir. 

Zira bu Külliyat iki ay gibi kısa bir zamanda hazırlandı ve satışa hazır hâle getirildi. Ekonomik ve mâli şartların oldukça ağır olduğu, pandemi sürecinin her şeyi etkilediği, kâğıdından cildine, yaldızından mürekkebine her şeyin dolara endeksli olduğu bu zamanda bu kadar kitabın özel kutusuyla birlikte hazır hâle gelmesi muazzam ve harikulâde bir olay. 

Bu yeni tanzim büyük boy Külliyatın hemen her safhasında bazı harikulâde hâllerin zuhur ettiğine şahit olanlar ise dizgisinden tashihine, sayfa tasarımından baskısından, kâğıt temininden cildlemesine, tanıtımından sipariş taleplerine kadar, hemen her safhasında bazı ko- laylıklar, güzellikler, suhuletler ve şevk uyandırıcı, gayrete getirici duygu yüklü hâller yaşandığını ifade ederek hislerimize, duygularımıza ve bu fevkalâde hâllere tercüman oldular.

Ben, ihlâsın göstergesi olduğuna inanmakla birlikte yapılan bu hizmetlerin Yeni Asya Neşriyatı da aşan bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Zira altını çizerek söylüyorum ki böyle bir hizmeti bu şartlar altında herkes yapamaz. Olsa olsa Cenâb-ı Hakk’ın inâyeti, tevfiki ve ihlâsla hizmet etmenin kerametidir.

Gelin hep birlikte bu yeni tanzim Külliyata sahip çıkalım. 

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Online sipariş için: www.yeniasyakitap.com/risale-i-nur/takim-risale-i-nur

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