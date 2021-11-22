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22 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bir hatıra deyip geçmeyin; içinde hayat vardır

Sebahattin YAŞAR
22 Kasım 2021, Pazartesi
Yazı yazma heyecanımın ilk yıllarıydı.

Yuvadan, alıştıklarımızdan ayrılıp, hayatı kendileriyle tanıdıklarımızı terk edip, uzaklara gittiğimiz, boynu bükük, garip yıllardı. Anne, baba, ağabey, abla hepsi otobüs hareket ettikten sonra geride kalıvermişlerdi. Böyle durumlarda bir şeyler kopuveriyor insanın içinden. Rahmetli babamın gözyaşlarını sildiğini otobüs uzaklaşınca fark etmiştim. Bir lise öğrencisi için o günlerde yaşananlar kolay değildi.

Üniversiteyi daha önce hiç gitmediğim, bilmediğim Erzurum’da okuyacaktım. Elime bir isim tutuşturmuşlar ve bir de, ‘Oraya varınca seni bulacak’ diye, kulağıma garip bir cümle fısıldanmıştı. Gerçi öyle de oldu. Erzurum’a varınca, elimdeki valize uzanan birisi ‘Hoş geldin gardaş!’ deyiverdi. Dondurucu soğukta insanın içini ısıtan bir cümleydi bu.

Sonrasında çok şey var, ama ben geçen haftalarda rahmet-i rahmana kavuşan, üzerimde emeği çok olan Gürbüz Dinçer Ağabey üzerine birkaç cümle kurmak istiyorum. Gürbüz Ağabey, Nur medresesinde cemaat fertleriyle birlikte pek çok öğrencinin yetişmesine katkı sağladı. Yeni Asya Erzurum temsilcisi ve yönetim kurulu üyeliği de yaptı. Gez Mahallesi’ndeki bizim kaldığımız Nur medresesi evinin hemen karşısında idi. Sabahları erkenden gelir bir anne-baba şefkatiyle bizi sabah namazlarına kaldırırdı. Saçlarımızı okşar, ‘haydi yavrularım, birlikte namaz kılalım.’ derdi. Öğrencilik yıllarımda onun hep maddî ve manevî desteğini gördüm. Çok şefkatliydi. Gazeteye yazı çalışmaları yoğunlaşınca, birlikte gidip bana bir daktilo almıştık. O dönemlerde, kıymetli Suat Yapalak’la da birlikte, büroda yüzlerce takım Yakın Tarih Ansiklopedisi’nden takım pazarlamıştık. Geriye dönüp bakınca Gürbüz Ağabey ile ilgili pek çok hatıra ‘beni de, beni de ifade et‘ diyorlar, ama hangi birisini ifade edeyim ki. Her biri birbirinden güzel ve kendimiz olmaya ciddî katkı sağlamış, sanki içinde bir hayat dürülmüş, bükülmüş anlamlı zamanlar.

Hasılı, pek çok arkadaşım gibi benim de yetişmemde ciddî katkıları oldu Gürbüz Dinçer Ağabeyin. Sonrasında zaman zaman haberleştik, görüştük. Risale-i Nur’un hakikatlerini hayatında yaşayan bir insandı. Vefatını duyunca eski dostlarla hatmimizi indirdik. Rabbim mekânını Cennet eylesin inşallah. Kardeşi Yılmaz Ağabeyle birlikte eşi ve çocuklarına sabırlar diliyorum.

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