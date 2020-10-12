"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Hakkın hatırı âlidir; onu âli tutanlara ne mutlu’

Sebahattin YAŞAR
12 Ekim 2020, Pazartesi
Hırsız, kamera kayıtlarında.

Modern kılıklı, marka giyimli, saçı başı düzgün, ama hırsız. İnsan kılığında vahşiler var aramızda. Marka giymekle, adamlık kalitesi artmıyor. Böyle bir kısmı maddî varlığı çalarken, bir kısmı da manevî varlığa dikmiş gözlerini. İnsanların ümidini çalan, aklını çelen modern hırsızlar da yok mu? Bir kişinin, bir kurumun bir hatası sebebiyle bütün iyiliklerini çalan da bir haysiyet hırsızı sayılmaz mı?

Zaman zaman, “İnsanlığın dibe vurduğu an”, “Bunu yapan insan olamaz.” gibi…İç karartıcı, ümit kırıcı, şevk bozucu haberler okuruz. Bu ifadelerin büyük bir kısmının, insanların insanlığa, geleceğe, iyilik ve güzelliklerin yayılmasına dair duygunun, heyecanın canına okumak amaçlı olduğunu düşünüyorum. Yani içinizde biraz iyilik ve güzellik kırıntısı varsa, böyle haberlerle onlar da yok olup gidiyor.

Bir topluluğun bir yanlışı abartılı haber yapılınca, araştırma derdi olmayan avam insanlar tarafından, ‘Zaten bunların hepsi böyle’ deyip, genellenerek hukuklar çiğneniyor. 

Zaten bu tür haberlerinde maksadı bu. Dışarıdan bu haberler, içeriden de nefis ve şeytan, ‘Dünyayı sen mi kurtaracaksın, boş ver.’ diyerek, insanları ümitsizlik girdabına çeker insanı.

Edebini kaybetmiş medya, insanlığın dibe vurduğu haberleri önemsedikleri kadar, insanlığın iftihar vesilesi olmuş haberleri önemsemezler. Onlar ümitsizlikten beslenirler. Kendileri kötü habere sebep olurlar, sonra da üzülüyormuş gibi haber yaparlar. Oysa, bir küçük iyilik bin kötülüğü yok edebilir. Aslolan niteliktir. Bir de kaide o ki, kötü, örnek değildir.

Bediüzzaman Hazretleri, gazetelerin ve gazetecilerin edepli olmasını ister ve ’Edeb-i İslâmiye ile müteeddip olmalı’ der. İnsanlar arasına garaz, kin, düşmanlık, ahlâksızlık yayanları, ‘naşir-i ağraz’, edepsizler olarak tanımlar.

Doğrusu gazetecilik bir sorumluluk, bir edep işidir. Bu doğru yapılmazsa, toplumsal bozulmaya sebep olur. Ve sosyal yıkımın, ahlâkî çöküntünün bir aracı haline gelir. Bu da topluma karşı bir edepsizliktir.

Gazetecilik mesleğini, bin bir türlü engellere rağmen; kalemini hak ve hakikate hizmetkâr yapan, savrulmayan, güçlere yaslanmayan, edeplice yapabilenlere ne mutlu.

Evet, hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir.

Okunma Sayısı: 86
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaş suçu

    'Hükümete kalırsa ülkenin yarısı hain'

    Eğitimde karmaşa

    Yüz yüze eğitimde ikinci aşama

    Milli Takım Rusya'dan 1 puanla döndü

    Dünya genelinde son 24 saatteki gelişmeler

    Newton Müslüman oldu: İslam'da her sualin cevabı var

    KKTC Cumhurbaşkanı ikinci turda belli olacak

    Trabzon'da 35 farklı noktada yangın: Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan açıklamalar

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 59 kişi daha vefat etti

    Kumaş maskeler de işe yarıyor

    Mısır’a ‘idamı kaldır’ çağrısı

    ABD'de seçim anketlerinde son durum ne?

    Apple 5G uyumlu iPhone 12 serisini tanıtacak

    AB'den Dağlık Karabağ'da 'Ateşkese uyulsun' çağrısı

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 219 bin 300'e yükseldi

    Balinaların nesli tükeniyor

    Şehidimizi duâlarla uğurladık

    Türkiye geçen ay en çok savunma ihracatını Azerbaycan'a yaptı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Hükümete kalırsa ülkenin yarısı hain'
    Süleyman KÖSMENE

    Bekârlık bîkârların kârıdır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Külliyatın bütün versiyonları
    Şükrü BULUT

    Klâsik tarikat yapılarından cemaatleşmeye...
    Genel

    Eğitimde karmaşa
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bu kadar hadis nasıl akılda kalır?”
    Risale-i Nur'dan

    Meşguliyetimiz, yeryüzündeki en büyük mesele
    M. Said ZEKİ

    Bizi uykumuzdan uyandırma(!)
    Mehmet KARA

    “Niye var bu Sayıştay?”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.