"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Mevsim değiştirir gibi

Sebahattin YAŞAR
02 Ocak 2021, Cumartesi
Kim çıkardı yerinden bu fotoğraf albümünü?

Yeni bir yere taşınmak gibi oldu her şey. Ne güzel, kapısı kilitli, geleni gideni olmayan bir ev gibi, fermuarlı bir çantada bir ömrün özeti yaşıyordu/yatıyordu bir güzel.

Çocuklar, zaman zaman, ‘İşte hayatın bu!’ der gibi, hayatın izleri olan fotoğrafları döküyorlar önümüze. Çık içinden çıkabilirsen.

Bir yerlere gidip gelmek gibi, bir fotoğraf karesi sizi duygu olarak taşıyıveriyor içinde olduğunuz zamandan başka zamanlara. Şimdiyi yaşarken, birden içinde olmadığınız bir zamana, bir mevsime geçiveriyorsunuz. Az önce üşürken şimdi terliyorsunuz, iklimler çok hızlı fotoğraflarda. Önce bir üşüme hissedip, sonra sonra kendinize geliyorsunuz.Duygu değişimi mevsim değişiminden daha çok etkiliyor insanı.

Beden mevsime çabuk adapte oluyor ama, duygu değişimlerinde ruh kolay geçiş yapamıyor. Elinden bir şey gelmemenin tepkisi olarak gözyaşlarıyla mukabele ediyor ruh bedene.

Fotoğraflar konuşkandır, açık sözlüdürler. İnişli çıkışlı, peş peşe iki zıt dünya geliverir gözlerinin önüne. Bazı karelerde nefes almak güçleşir. Bugüne dönmek çok mümkün olmaz. Hatıralarınız geçmişte, hayatınız şimdidedir. Geçmişin duygusu bugünün işlerini çözemiyor. Bir sarmaşık gibi geçmişe tutunmuş albümde duygular.

Geçmişten hemen sıyrılamıyor insan. Başka bir semte taşınmak gibi zorlaşıyor alışmak. Yerleşik duygulara ulaşmak ne kadar da zor. ‘Toplanın gidiyoruz’ demekle gidilemiyor ki. Bir şeylerin sizi eteğinizden çekiştirdiğini hissedersiniz. İlmek atılmış gibi bir yerdesin ve ne gidebiliyorsun bir yerlere ne de gelebiliyorsun geriye. Bir yarın geçmişte, bir yarın şimdide, orta yerde kalıveriyor insan. O duygu anında muhatabım bir şey soruyor; verdiğim cevap, zamanla solmuş bir gül yaprağı gibi hayata karşı isteksiz. İki mevsimi aynı anda yaşamak gibi o da şaşırıyor. Zaman değişiyor, varlık değişiyor, varlığa yüklenen duygu değişiyor, varlığın anlamı değişiyor. Her şey ne çabuk ve ne de güzel değişiyor.

Dün, ‘dede’ derken birilerine, bugün size ‘dede’ demesi birilerinin, tam da yaşanası cinsten bir macera filmi gibi etkileyici. İlerlemiş yaşların, yaşa uygun heyecanı, etkili adrenalin seviyesi tam da rahmetten birer esinti gibi, yüz çizgilerimin serinlemesine vesile oldu. Başka ne olsun, neticede mutluyum.

Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada son 24 saat

    Kılıçdaroğlu'ndan Fikri Sağlar'ın sözlerine tepki: Başörtülü hakim olabilir

    2020’de sıcaklıklar rekor kırdı

    Ekonomide hedefler tutmadı

    ABD'nin savunma bütçesi, Trump'ın veto yetkisini aşarak yasalaştı

    15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

    Türkiye'de 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı

    Almanya'da İslamofobik saldırı

    Dünya genelinde vaka sayısı 84 milyonu aştı

    Esnafa ilave prim şart

    Çin’in toplama kamplarında Türkiye vatandaşları da var

    İsrail güçleri 16 Filistinliyi yaraladı

    Toplumun yüzde 60’ını aşılayamazsak işimiz zor

    Her reform dediklerinde hukuksuz uygulamalar artıyor

    ABD-İran arasında Kasım Süleymani gerilimi

    Biontech CEO'sundan 'aşı tedariki' uyarısı

    Köprü geçiş ücretlerine zam kararı

    TürkAkım'ın Sırbistan ayağı faaliyete geçti

    'İnanılmaz sayıda hayvan bu sebeple yaralanıyor ve ölüyor'

    Değerli kâğıt bedelleri açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çıkış yolu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Adrese teslim” ihaleler…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Dinde kadının yeri tartışmaları
    Faruk ÇAKIR

    Yeni yıl, yine açlık
    Sebahattin YAŞAR

    Mevsim değiştirir gibi
    Ali FERŞADOĞLU

    Zihnin merhalelerinden geçen iman
    Mehmet ÇETİN

    Şahs-ı manevîden savrulma
    Hasan GÜNEŞ

    Zaman ihtiyarladıkça Kur’ân gençleşiyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.