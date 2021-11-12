"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Cehennemin öfkeli kükreyişi ve La Palma...

Şükrü BULUT
12 Kasım 2021, Cuma
Anlatacağımız hikâyenin yalnızca La Palma‘ya ait olmadığını aşağıda anlayacaksınız.

Belki de bu hikâyenin çerçevesine; Pompei’in, Phuket’in, Aspendos’un, Sedom ile Gomore’nin de dâhil edilmesinin gerekliliğini bize hatırlatacaksınız. Ayrıca; Yaratıcılarına inkâr ile isyan etmiş asi kavimlerin mukaddes kitaplardaki hikâyelerini de... Haklısınız. Fakat biz, umumî bir kanunun zamanımızdaki hususî bir yansımasını size takdim etmeye çalışacağız.

La Palma’nın; İspanya’ya ait Atlantik içindeki adalardan bir adacık olduğunu okuyucularımız biliyorlar. İklimin güzelliği, deniz ve diğer bazı unsurlar, buradaki yerli unsurların, bir kısım zenginlerce kenara itilip sefahetçilerin turizm cennetine dönüştürülmesine zahiri bir sebep olmuş. 2008 malî kriziyle sarsılan ve global sermayeye ait bankaların hegemonyasına giren İspanya devletinin de, hem ülkeye ve hem de kendisine bağlı adalara gelip gidenlere bir şey diyemediğini, önceden biliyorduk. Ahlâk ve semavî dinler karşıtı dünya görüşünün on bir Eylülden bu yana giderek AB’de ağırlık kazandığını da manzaraya ilâve ettiğimizde, bu adalarda olup bitenlere Avrupa’nın müdahale etmediğini söyleyebiliriz.

Evet, neden La Palma’dan bahsediyoruz?

Beş haftaya yakındır, bu adadaki yanardağın dünyamızın merkezindeki “Küçük Cehennem” denilen magma merkezinden Cenneti adaya homurdanarak lavlarını fışkırdığını, ada sakinlerinin en az onda birisinin tahliye edildiklerini ve binlerce evi-barkı külleriyle örttüğünü, büyük bir ihtimalle duymamışsınızdır. Yüzlerce deprem ile sarsılan adacık, çoğu 3,5- 4,5 arası olan bu sarsıntılarla adeta bir ayı aşkındır tamamen beşiğe dönüştüğü halde, global güçlerin rüşvetle yönlendirdiği çoğu dünya medyasının gündemine bir türlü düşmüyor. Bu garip ve dehşetli olayın; Dünyanın en ücra köşesinde gariplikler peşinde koşan haberci muhabirlerin neden dikkatlerini çekmediğini siz de mi merak etmiyorsunuz? Siyasal İslâmcı hükümetimizin havuz medyasından, birçok İslâm ülkesindeki büyük gazete ve tv.’lere kadar…

La Palma’da neler olmuştu veya planlanmıştı, sorusuyla devam edelim. Kur’ân-ı Kerîm başta olmak üzere mukaddes kitaplardaki “kavimlerin helâk hikâyelerini”, Peygamberimizin (asm) bu tarihi anlatan hadis-i şeriflerini okuduğumuzda, bu hadiselerin Allah’a isyan eden ve Yaratıcının koyduğu yaratılış kanunlarını çiğneyen toplulukların cezalandırılması manasında olduğunu anlayabiliyoruz. Yalnız semavî dinlerin tarihçelerinde değil, zamanımızda yaşadığımız birçok afetin kaynağında manevî sebep olarak da “insanların yaratıcıya isyanlarını” ararız. Kur’ân-ı Kerîm; geçmiş kavimlerin hikâyelerinden bahs ederken, isyancı kavimlerle peygamberleri arasındaki diyalogları da verir. Hz. Nuh, Hz. Lut, Hz. Şuayip, Hz. Musa, Hz, Salih ve Hz. Hud (aleyhimüsselâm) kıssalarını okuduğumuzda isyankâr milletlerle şefkatli peygamberleri arasındaki konuşmalara adeta şahit oluruz.

Bu girizgâhın La Palma ile alâkasına gelince… Bildiğiniz üzere yaratılış ile savaşı “hürriyetler, değişim ve farklılıklar” perdesinde insanlığı iğfal ile götürenlerin son yıllarda üzerinde önemle durduğu bir husus, insan neslini azaltmak ve hegemonyaya buradan ulaşmak olduğunu LGBT başta olmak üzere; kürtaj, kadınları aileden uzaklaştırmaları projeleri, kadın erkek rekabeti gibi icraatlarından çıkarabiliyorsunuz. İşte bu program çerçevesinde söz konusu global dinsizlik cereyanı, on bir ülkede finanse ettikleri “LGBT muhtevalı” filmleri geçtiğimiz 24 Temmuz’da İspanya’nın La Palma adasında “Cine Gay La Palma” namıyla bir festival ile dünyaya ilân etmişler. Gazete haberlerinden, ahlâk karşıtlarının bu festivali 2015’ten bu yana (13-14 Temmuz) düzenlemekte olduklarını anlıyoruz. Haberdar ettikleri sempatizanlarıyla bundan böyle filim festivalini geleneksel hale getireceklerine ve gelecek senede daha çok iştirak ve faaliyet için karar almışlar. İlginç bir tevafuk ki; adanın büyük yanardağı da 19 Temmuz’da faaliyete geçmeye başlamış.

Bize göre Sedomluların, Gomorelilerin, Pompeylilerin, Aspendos ve Phuketlilerin yüzüne fışkıran lavlar, “Küçük Cehennemin” gayz ve öfkesinden fışkırdığı gibi, beş haftayı aşkındır sakinleşemeyen La Palme Yanardağı’nın ağzından fışkıran Cehennemi lavlar da aynı yerden geliyorlar. Biliyoruz… Efkâr-ı ammesi İslâm olan Türkiye’mizde, inkârlarını dobra ortaya koyamayan bazı yazar ve düşünce sahipleri, küfürlerini nifaka bürüyerek, musîbetten ders çıkarma yaklaşımlarını tenkit edeceklerdir. Geçmişte, isyankâr kavimlerine nasihat edip ikaz eden Peygamberlere karşı kullanılan üslûbun, günümüzün semavî dinler karşıtı medyası için de geçerli olmadığını kimse iddia edemez. Bu da hayatın ve imtihanın bir kuralı olmalı. Tıpkı “KÜÇÜK CEHENNEMİN”, ilk insanlardan zamanımıza kadar bağlı olduğu kanunlar çerçevesinde, inkâr ve isyancıları ikaz ettiği gibi…

Ahlâksızlığı terviç niyetiyle festival düzenleyenler sırra kadem bastılar. Yanardağdan yerleşim yerlerine, ormanlık alanlara ve adanın güzelim kumsallarına doğru akan lavları seyretmek üzere komşu adalar üzerinden buraya gelen seyircilerden bahs eden Avrupa basının, olaya magazin yaklaşımıyla haberdar olduğumuz bu hadiseyi; hem dünyamızın hayatını, hem insanlığın maddî-manevî hayatını ve hem de tarihini alâkadar etmesi cihetiyle bilmecburiye kaleme aldığımızı kıymetli okuyucularımıza arz ederek; güzel ahlâk, barış, adalet ve insanın öne çıktığı bir dünya için Allah’a duâ edelim, diyoruz.

Okunma Sayısı: 303
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uygur Babanın Feryadı

    Peygamberimizden (asm) etkilenerek Müslüman oldu

    İngiliz genç de İslam'ı tercih etti

    Erdoğan'dan 'mülteci' açıklaması

    AB, Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların süresini uzattı

    Türkiye'de 24 bin 898 Kovid-19 vakası daha

    AB'den göçmen krizi nedeniyle havayolu şirketlerine yaptırım kararı

    İmamoğlu'ndan 'deprem' açıklaması

    Hindistan, Cammu Keşmir bölgesine takviye asker gönderiyor

    "Dünyada yerlerinden edilmiş kişilerin sayısı 84 milyonu geçti"

    Filistin: Üç diplomatın cep telefonu hacklendi

    Siber saldırılara karşı ikaz

    Dolar ve altında yeni rekor

    Kuzey Ege'de de görüldü

    Fatih Aydın da tutuklandı

    Hatırlatma dozlarına başlandı

    Atama başvuruları 12-16 Kasım'da alınacak

    Filistinli Nebil dedenin sabaha kadar gözüne uyku girmiyor!

    Ağaçlandırma seferberliği meyvesini verdi

    Okullarda ilk ara tatil başlıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP, Kemalizmin ömrünü nasıl uzattı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Cehennemin öfkeli kükreyişi ve La Palma...
    Osman ZENGİN

    Tayyibabi kanunları...
    Faruk ÇAKIR

    Bu konuşmayı kim yapmış olabilir?
    Ahmet BATTAL

    Çekek başı çayhane
    Ali FERŞADOĞLU

    Doğum günü kutlayak, ama nasıl?
    Genel

    Uygur Babanın Feryadı
    İbrahim ERSOYLU

    2002’den sonraki süreç ve dindar kimlikli siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeni Türkiye’nin Lozan süreci

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.