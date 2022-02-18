Yeni Asya Millet İttifakı’nı destekliyor

Yazı başlığımıza bakıp, “malûmu i’lâm” diyerek omuz silkeleyeceklere eyvallah…

Bir önceki yazımızda; Bediüzzaman’ın demokrasi tanımlarını ve mücahedesini bilmeyenlerin, Yeni Asya Gazetesi’nde yayınlanan siyaset mülâhazalarını anlamada zorluk çekeceklerini söylemiştik. Yani doğru demokrasilerin çerçevelerini ve paradigmalarını okumayanlara “aktüel siyasete” bakışımızı nasıl izah edeceğiz ki?

Geçmişte (bilhassa yalnız başına ülkeyi yönettiği zamanlarda) millete yaptığı zulümler, baskılar, din ve vicdan hürriyetlerinin ihlâli, inkılâpların hataları ve mukaddesata yapılan yanlışları işlemiş bir partinin de içerisinde bulunduğu “Demokrasi İttifakı”nı dışardan desteklememizi, Halk Partisi’ne rey vermek olarak propaganda edenler, Bediüzzaman’ın demokrasi uğruna kimlerle ittifak ettiğini elbette bilmiyorlar.

Günümüzde bazı milliyetçi/muhafazakâr çevrelerde; ismi tezyif manasını tedai ettiren İttihad-Terakki partisiyle hareket eden Said Nursî’yi tanımadıkları kadar, Osmanlı’ya Meşrûtiyeti getiren bu partiyi de maalesef tanımıyorlar. Bazen mahalle baskısından olacak ki, Bediüzzaman’a gönül veren bir kısım Müslümanlar, ‘Onun eserlerinde açıkça destek ve beraberliğini ifadesine rağmen, zinhar İttihat Terakki’ye yakıştırmıyorlar. Münâzarât isimli eserinde; “Demek, hürriyete ve meşrûtiyete hizmetleri sebkat eden veyahut kabul eyleyenleri Jön Türk tesmiye ediyorsunuz…… Onların ukde-i hayatiyelerini (hayat düğümlerini) teşkil eden, mason olmayan ekseri, İttihad ve Terakkidir. Ve sizin şu aşâiriniz (aşiretleriniz) kadar ulema ve meşâyih, Jön Türkler meyanında (arasında) mevcuttur. Vakıa onlarda birtakım edepsiz, çok sefih masonlar dahi bulunur; lâkin yüzde ondur. Yüzde doksanı sizin gibi mu’tekid müslimlerdir.” (Münâzarât, s. 51) diyor. Yani meşrûtiyet veya demokrasiyi getiren parti… Yalnızca demokrasi maksadıyla bir araya gelmiş Millet İttifakı’nın mahiyet ve hedefini anlayamayanların bir problemi; demokrasiyi şeriata göre düşünememeleri olmalı. Sevdikleri veya emniyet ettikleri yöneticiye taraftar olmayı demokrasi için yeterli zannediyorlar. Kamuoyunu, demokrasinin ön şartlarını, müesseselerini, usûlünü ve en önemlisi yargı bağımsızlığını önemsemiyorlar gibi…

Bütün anlaşılamadan, parçanın doğru anlaşılamayacağını çoğu kez unutuyoruz. Demokrasi ile Osmanlı’nın ayağa kalkmasını istemeyen düşmanlarımızın çıkardıkları “Osmanlı-Rus Harbi” ile başlayan demokrasi müdahalelerini de biliyoruz. Onlar biliyorlardı ki milletlerin bağımsızlıkları demokrasiye bağlıdır.

Demokrasiler de hayat sahibidirler. Canlı, tıpkı çiçekler ve ağaçlar gibi. Bakım isterler, korunma isterler ve hizmet isterler. İlk akmaya başladıklarında elbette kirli ve bulanık akacaklar, bu hareketler. Zamanla durulur ve hayata kaynak olurlar. 12 Eylül ihtilâli öncesini yaşamış bizim neslimiz, günümüz kamuoyuna müdahale öncesi Türkiye’sini rakamlarla, tasvirlerle ve ana çizgilerle anlatabilseydi, bu meşum ihtilâlin bizi elli sene geriye götürdüğünü, hepimiz gözlerimizle görecektik.

Millet İttifakı’nın yoluna çıkan cümle âlemi kötü niyetli kabul edemeyiz. Fakat netice değişmiyor ki… Şu hakikati millet olarak ezberlememiz lâzım… 12 Eylül’ün neticesinde millete dikte ettirilen ANAP ve AKP’yi cerrahi müdahale ile de demokrasiye yapıştırsanız, yöneticilerinin lisan-ı hal ve kal ile itiraf ettikleri, gibi mümkün değildir.

Yeni Asya’nın demokrasi yolundaki bu gayretini tenkit eden bazı dostlarımız, demokrasinin * öznesi olan siyasî partileri din ile, bazıları millet ile ve diğerleri de ideoloji ile özdeşleştiriyorlar. Bediüzzaman’ın; dinin, milliyetçiliğin ve diğer ideolojilerin siyasetteki istismarını, onun talebelerine gönderdiği mektuplardan oluşan “Emirdağ Lâhikası” eserinden okuyabiliriz. Siyasî iktidarlarla menfaat ilişkisi içinde olanları, zaten demokrasinin dışında kabul ediyoruz. Zira Said Nursî, menfaat üzerine dönen siyaseti canavar olarak niteliyor. Eğer demokrasi, milletin barış içinde kendi kendisini yönetme iradesi ise, o zaman bizimle aynı partide veya ittifakta olmayanları şeytanlaştırmamız, insanlık ve İslâmiyet dışı bir yaklaşımdır.

Günümüz Türkiye’sinin demokrasi öncesi durumunu, 1946 sonrasına benzetebiliriz. Türkiye’nin bütün partilerini barındıran bir Halk Partisi vardı o günlerde... İsteksiz de olsa, dünyanın şartları onu demokrasiye sürüklüyordu. Günümüzde ise, dış müdahalelerle vaziyet değişmiş. Demokrasiyi engelleme vazifesi, 12 Eylül’ün devamı olan AKP’ye verilmiş. Ve eski CHP ise demokrasi yolunda; düne kadar karşıt olduğu siyasî düşüncelere bünyesinde yer veriyor. Demokrasinin ancak “Millî Birlik ve Beraberlik ile” gerçekleşeceğini hissettiğinden, çatışma üslubundan uzak duruyor. İşte bu kavşakta, demokratların ve bilhassa dindarların zihnini karıştıran bir durum var.

Geçmişteki CHP’nin resimlerini günümüze dağıtarak istibdadını devam ettirmek isteyen AKP ve onun arkasındaki neocon-neoliberal ittifaka mı destek olacağız, yoksa zayıf ve imkânları kısıtlı da olsa Millet İttifakı’na mı?’