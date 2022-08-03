"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ailem kul hakkıma girmiş olmuyor mu?

Süleyman KÖSMENE
03 Ağustos 2022, Çarşamba
Emine hanım: “Bekarken aileme yıllarca maddi yardımda bulundum. Evlenirken ödeyeceğim dedi babam. Evlenirken istedim, vermedi. İstese geri ödeyebilirdi. Şimdi babam vefat etti. Hakkımı annemden ve kardeşlerimden istiyorum. Mirasta hakkımı ona göre verin diyorum. “Babandan alsaydın!” diyorlar. Bekarken babaya verilen borç olmazmış… Ailem benim kul hakkıma girmiş olmuyor mu?”

Mülkiyet Hakkı Kutsaldır

İslam’da her fert için mülkiyet hakkı vardır ve kutsaldır. Herkes kendi emek ve alınteriyle mülkiyet edinebilir. Edindiği mülkiyet, kazandığı mal ve para sadece kendisine aittir. İkinci bir şahsa ait değildir. Bu kocası bile olsa, karısı bile olsa, evladı bile olsa, anne ve babası bile olsa böyledir. Öldüğünde, çocukları varsa bu mirasın sadece altıda biri anne ve babasına geçer.1 Başka geçmez.

İslam Hukuku evladın malını evlada, babanın malını babaya, annenin malını anneye yazar. Her şahıs için kendi kazandıkları kendi mülküdür. İster bekar olsun, ister evli olsun! Hak haktır.  

Eğer anne ve baba evladının kazancından, hukuken, elini kolunu sallaya sallaya yiyebilseydi, evladı öldüğü zaman da bütün mirası otomatikman anne ve babaya kalması gerekirdi. Oysa evladının malından altıda birden fazla miras alamıyor? Demek ki, evladın kazancı tamamen evladın mülküdür. Anne ve babanın mülkü değildir.  

Madalyonun Öteki Yüzü

Fakat, bu madalyonun bir yüzü. Madalyonun bir de öteki yüzü var. Bir evlat anne ve babasına borcunu hiçbir zaman ödeyemez! “Veledin hakkı yoktur ki, pederine karşı hak dava etsin!”2

Peygamber Efendimiz (asm), “Hiçbir evlât, babasının hakkını ödeyemez. Şayet onu köle olarak bulur ve satın alıp âzâd ederse, üzerindeki babalık hakkını ancak o zaman ödemiş olur.”3 Buyuruyor. Baban ellerin eline kölelikten, senin bedelini ödemenle kurtulup adeta hayata yeniden doğacak! İşte ancak o şekilde ödeyebiliyorsun!  

Annene hiç ödeyemiyorsun! Çünkü annen dokuz ay seni özenle kendi bedeninde taşıdı. Hal böyleyken, bizim “onların her ihtiyaçlarını almıştım, bana borçlandılar, ödeyeceklerdi, ödemediler, ben de mirastan hakkımı fazlasıyla alırım, yoksa hakkımı helal etmem!” gibi davalara sapmamız doğru olmaz! 

Helal edelim ve unutalım gitsin! Kazanan biz oluruz! Eğer kazanmak istiyorsak! O bize sağlık, bereket, huzur, mutluluk, ahiret azığı, mağfiret olarak inşallah geri döner.4 

Madalyonun Bir Yüzü Daha Var

Bu mesele burada da bitmiyor. Bu meselenin bir yüzü daha var! Anne baba da evlatları arasında adalet yapmakla mükelleftir. Evlatları kendileri lehine ödeme yapmışsa, bunu eğer imkânın varsa geri ödemek ve teşekkür etmek güzel bir davranıştır. 

O çocuk yıllar yılı senin için ödeme yapmışsa, şimdi bir kalemde silip atmak olmamalı! Resulullah’ın (asm): “Allah’tan korkun, çocuklarınız arasında adalet gösterin!..”5 uyarısından titremeli.  

Dipnotlar:

1- Nisa Suresi: 11., 2- Sözler, s. 718., 3- Müslim, İtk, 25; Ebû Dâvûd, Edeb, 119-120; Tirmizî, Birr, 8/1906., 4- Mektubat, s. 306., 5- Müslim, Hibe, 13; Buhari, Hibe, 13.

Okunma Sayısı: 203
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Din partisi” en çok dine zarar verir

    O sanayici konuştu

    Muhalefet ihraçlara sessiz kalmasın

    7.2 milyon kişinin aylık geliri 1668 TL’nin altında

    Keşke tarımın önemini daha önce anlasaydık

    Ekonomi uçurumdan yuvarlanan çığ gibi

    Maaşlara her ay enflasyon zammı yapılmalı

    Erdoğan her alanda teslim alındı

    Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki gösterdi

    Çin ve ABD arasında gergin dakikalar

    Rusya: ABD, Ukrayna'daki savaşa doğrudan müdahil

    NATO'dan "Ukrayna'ya destek" çağrısı

    Çevik Bir’e tahliye

    İran'da kayıp 7 kişinin daha cesedine ulaşıldı

    ABD'nin Kentucky eyaletinde ölü sayısı 37'ye yükseldi

    Süper Lig'de şampiyonlukları 6 takım paylaştı

    Avustralya'dan Senatör Thorpe'den Elizabeth'e tepki: "Sömürgeci kraliçe"

    2011'den bu yana 9 bin yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi

    'Ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi'

    MSB: Hatay sınırında araç kazasında yaralanan bir asker şehit oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP İhvan’ı nasıl ortada bıraktı?
    Genel

    Muhalefet ihraçlara sessiz kalmasın
    Ahmet BATTAL

    Bir ben miyim üzülen ve şaşıran?
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Sırat köprüsünde sürat
    Süleyman KÖSMENE

    Ailem kul hakkıma girmiş olmuyor mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasetin girmemesi gereken yerler
    Genel

    O sanayici konuştu
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Tamir ve tahrip
    Genel

    7.2 milyon kişinin aylık geliri 1668 TL’nin altında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.