Arefe günü zikir ve duâları

Ali Bey: “Arefe Günü hakkında bir bilgi verir misiniz? O gün yapmamız gereken şeyler nelerdir?”

Allahü Ekber!

Zilhicce Ayı’nın ilk on gününün sonuna doğru giriyoruz. İbrahim Aleyhisselâm, İsmail Aleyhisselâm yerine Cebrail Aleyhisselâmın indirdiği koçu kurban edince, Hz. Cebrail (as), “Allahü Ekber! Allahü Ekber!” diyerek semavatı çınlattı.

Hz. Cebrail’i işiten İbrahim Aleyhisselâm: “La ilahe illallahü vallahü ekber!” dedi.

Hz. Cebrail ile babası İbrahim Aleyhisselâm arasındaki bu tekbir ve tevhid zikirlerini işiten İsmail Aleyhisselâm da: “Allahü Ekber ve lillahil-hamd!” diyerek tekbiri hamd ile bitirdi. 1

İşte Kıyamete kadar İslâm ümmetinin dilinde bir ibadet olan teşrik tekbirleri, böyle bir kutlu günün izini ve özünü taşıyor.

Teşrik Tekbirleri Başladı

Teşrik Tekbirleri bu gün sabah namazından itibaren başladı. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazın hemen ardından, Teşrik Tekbirleri getirmek her Müslüman için vaciptir. Bu hüküm umumidir. Yani namazını cemaatle kılan, yalnız kılan, kurban kesen, kesmeyen, seferî olan, olmayan, kadın, erkek bütün Müslüman’lar Teşrik Tekbirleri getirmelidirler.

Teşrik Tekbirleri, Farz namazdan selâm verdikten hemen sonra araya hiçbir söz karıştırmadan, “Allâhü Ekber, Allâhü Ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber, Allâhü Ekber Ve lillâhi’l-hamd” diyerek getirilir.

Teşrik Tekbirleri Allah’ın kibriyasını ve vahdaniyetini âleme ilân eden ve şeair olan sesli bir zikirdir.

Bir Müjde

Resûl-i Kibriyâ Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm, Arefe Günü akşamı Arafat’ta ümmeti için mağfiret duâsında bulundu.

O’na şöyle denildi: “Zâlim müstesnâ onları bağışladım. Çünkü ben mazlumun hakkını zalimden alırım!”

Peygamber Efendimiz (asm): “Ey Rabb’im! Eğer dilersen mazluma hakkını Cennette verir ve zalimi bağışlarsın.” diye duâya devam etti. Fakat o akşam bu duâsına cevap verilmedi. Sonra Resul-i Ekrem (asm) Müzdelife’de sabahladı; bu duâyı tekrar tekrar yaptı ve duâsı kabul olundu. Sonra Resulullah Efendimiz (asm) sevincinden gülümsedi.

Bunun üzerine Hazret-i Ebu Bekir (ra) ve Hazret-i Ömer (ra) sordular: “Babam ve anam sana feda olsun ya Resûlallah! Bu saatte gülmezdin. Seni sevindiren şey nedir? Allah seni hep sevindirsin!”

Resul-i Ekrem Efendimiz (asm): “Allah benim duâmı kabul buyurmuş ve ümmetimi bağışlamıştır. Bunu öğrenen şeytan da toprağı alıp başına dökmeye ve “Mahvoldum! Helâk oldum!” diye bağırmaya başlamıştır. Onun bu sabırsızlığı ve üzüntüsü beni güldürdü.” buyurdu.

Bir diğer hadislerinde Allah Resulü (asm): “Allah hiçbir günde Arefe Günü’ndeki kadar kullarını ateşten kurtarmaz. O gün Allah, rahmetiyle kullarına tecelli eder. Onlarla meleklere karşı iftihar eder. Ve ‘Onlar ne istiyorlar?’ diye sorar.” ii buyurmuştur.

Arefe Günü Neler Yapalım?

Arefe günü yapmamız tavsiye edilen ibadetler şunlardır:

1- Teşrik tekbirleri getirmek.

2- Oruç tutmak. Zilhicce ayının ilk dokuz günü oruç tutmak sünnet olmakla beraber, özellikle Arefe Günü tutulan orucun sevabı zirveye yükseliyor. Peygamber Efendimiz’e (asm) Arefe Günü tutulan orucun fazileti sorulduğunda şöyle buyurdu: “Geçmiş bir yılın ve gelecek bir yılın günahlarına kefaret olur.” 2

3- Arefe Günü ve gecesini ibadetle geçirmek ve günahlardan uzak kalmak.

4- Arefe Günü çok duâ ve istiğfar etmek.

5- Arefe Günü bin İhlâs-ı şerif okumak. Arefe Günü bin İhlâs-ı şerif okuyarak duâ edenin duâsının kabul olacağı ve günahlarının bağışlanacağı müjdelenmiştir. 3

GÜNÜN DUÂSI

Arş’ın sahibi Allah’ı tespih ederim. Adaletiyle saltanatını gösteren Allah’ı tespih ederim. Sadece kendi rahmetine sığınabileceğimiz Allah’ı tespih ederim. Allah’ım! Kalbimi ve gözümü nurlu kıl! Gönlümü İslâm ve iman hakaikına aç! Dünyada ve ahirette işimi kolaylaştır! Eksik de olsa amelimi kabul buyur! Günahkâr da olsam beni rızana erdir! Âmin.

Dipnotlar:

1- Es-Saffat, 37/102-107 (İsmail Maddesi), el-Mavsılî, El-İhtiyar Li Ta’lil-i Muhtar, Kahire, I/87, 88i İbn-i Mâce, Menâsik, 3013; iiii İbn-i Mâce, Menâsik, 56;