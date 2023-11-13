Arş’ın altından gelen hazine

İzmir/Tire’den Raşit Örenel: “Amenerrasulu Peygamber Efendimize Sidretül-Müntehada bizzat Allah tarafından yüzüne mi söylenmiştir, yoksa miracın başka bir safhasında mı?

Açılmamış Kapıdan Gelen Müjde

Peygamber Efendimiz (sav) buyurmuştur ki: “Dört şey Arşu'r-Rahman'ın altındaki hazineden indirilmiştir. Bunlar Fatiha-i Şerif, Ayete'l-Kürsi, Sure-i Bakara'nın sonu (Amenerresulü) ve Kevser Suresidir."1

Bir diğer hadislerinde Resulullah Efendimiz (sav) buyurdu ki:

“Peygamber Efendimiz’e (sav) Mirac’ta üç hediye verilmiştir: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi’nin son iki ayeti, ümmetinden Allah’a şirk koşmadan ölenlerin büyük günahlarının bağışlanacağı müjdesi."2

Bakara suresinin son iki ayeti olan ve Âmenerresulü ile başlayan ayetin en büyük müjdelerinden birisi dinde teklif-i malayutak, yani dinde güç yetirilmeyen emirlerin olmadığı ifadesidir.3

İbn Abbas (ra) rivayet ediyor ki: Peygamber Efendimiz (asm) Cebrail'le birlikte olduğu bir sırada gökte bir gürültü duyuldu. Bunun üzerine Cebrail göğe doğru baktı ve şöyle dedi: “Bu, gökte daha önce hiç açılmamış bir kapının açılışının çıkardığı sestir.”

Bu kapıdan bir melek çıktı ve Peygamberimizin (asm) yanına inerek dedi ki:

"Müjdeler olsun ya Muhammed! Sana, daha önce hiçbir peygambere getirmediğim iki nur getirdim. Biri Fatiha Suresi, diğeri de Bakara suresinin son ayetleridir. Onlardan ne okusanız, mutlaka size verilir"

Âmin Diyen Affedilir

Yine İbn Abbas şöyle rivayet etmiştir: "Âmenerresulü” diye başlayan ayet indiğinde Peygamberimiz onu okudu. "Ğufraneke Rabbena” (Rabbimiz bağışlamanı dileriz) cümlesine gelince, Allah: "Sizi bağışladım" buyurdu.

Peygamberimiz (asm), "La yükellifullahü nefsen illâ vüs’ahâ…… Rabbena lâ tuâhiznâ in-nesiynâ ev ahta’nâ” (Allah hiç kimseye güç yetirilemeyecek yük yüklemez…….. Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma!) cümlesini okuduğunda, Allah: "Size kaldıramayacağınız yük yüklemeyeceğim" Buyurdu.

Peygamberimiz (asm), “Va’fü annâ! Vağfirlenâ!” (Bizi affet, bizi bağışla) cümlesini okuyunca, Allah: "Size mağfiret ettim. Sizi bağışladım.” Buyurdu.

Peygamberimiz (asm), “Ver’hamnâ!” (Bizi esirge, bize merhamet et!) cümlesini okuyunca, Allah: "Sizi esirgedim, size rahmetimle muamele yaptım." Buyurdu.

Peygamberimiz (asm), “Fe’nsurnâ alel-kavmi’l-kâfirin” (Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et" cümlesini okuyunca, Allah: "Size yardım ettim." Buyurdu.4

Rivayetlerde, Peygamber Efendimiz (asm) bu ayetlerde bu şekilde dua ederken, meleklerin "Âmin" dedikleri bildiriliyor.5

Keza Ebu Meysere’den gelen bir diğer rivayete göre de, Cebrail, Peygamber Efendimiz’e (asm) bu ayetlerdeki dualarda “âmin!” demeyi telkin etmiştir.6

Bu durumda Arş’ın altından gelen bir hazine olan ve Allah’ın afvının, mağfiretinin ve merhametinin açık bir belgesi hükmünde bulunan Âmenerresulü ayetlerinde geçen bu duaları dinlerken “Âmin!” dememiz sünnet bulunmaktadır.

Bize İman Etmek Düşer

Bakara suresinin son iki ayetinin Mirac gecesinde vasıtasız olarak, yani arada Cebrail olmadan, doğrudan Resulullah Efendimiz’in (asm) kalbine ilka edildiği rivayet edilir.

Fakat böyle rivayetlerle biz Amenerresulu’nün Mirac’ta nasıl nazil olduğunun hakikatini kesin bir görüşle anlayamayız. Müteşabih ifadeler ihtiva ediyor çünkü. Yani ne Mirac’ın keyfiyetini biliyoruz, ne Allah’ın O’na vahyedişinin keyfiyetini biliyoruz, ne doğrudana kalbine ilka etmek ne demektir, nasıl bir mahiyeti vardır, bunu biliyoruz. Dolayısıyla detay arayışlarımız cevap bulmayacaktır. Bize sadece işin hakikatine Allah’ın bildiği şekliyle iman etmek kalıyor.

Dipnotlar:

1- El-Mütteki, Kenzu'l Ummal, 1/558

2- Müslim, Îman, 279

3- Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, s. 73

-4 İzzet Derveze, Et-Tefsiru’l-Hadis

-5 Fahrettin Razi, Et-Tefsiru’l-Kebir

6- Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili