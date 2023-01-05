"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Fecr-i Kâzip ve Fecr-i Sadık ne zaman?

Süleyman KÖSMENE
05 Ocak 2023, Perşembe
Trabzon’dan Mustafa Şahin: “Üstad hazretleri ‘Yetmiş birde fecr-i sâdıkı başladı veya başlayacak. Eğer bu fecr-i kâzip de olsa, otuz-kırk sene sonra fecr-i sâdık çıkacak.’ diyor. 71’e kırk eklesek 1411 eder ki, 1444’e geldik. Oysa dünyanın her yanında zulüm var, adaletsizlik var. Bu satırları nasıl anlayalım? Fecr-i sadık ne zamandır?”

Güneşin Doğuşu

Fecir geceden sonra güneşin doğumuna kadar geçen zamana denir. Bu zaman iki kısımdır: Fecr-i Kâzib, Fecr-i Sadık.

Fecr-i Kâzib, yalancı fecirdir. Geceden sonra, doğu ufkunun ortasında göklere doğru, iki tarafı karanlık ve uzunlamasına uzanan bir beyazlıktır. Kısa süre sonra kaybolarak bunu bir karanlık izlediği için, bu beyazlığa fecr-i kâzib denmiştir. Bu fecir sabahın veya imsakın girdiğini göstermez, gece hükmündedir. Bu vakitte henüz yatsı namazı kılınabilir, sahura devam edilebilir. 

Fecr-i Sadık ise, sahih fecirdir. İşte bu fecirde sabah namazı girmiş, imsak başlamış, sahur bitmiş, oruç başlamıştır. Bu fecir, sabaha karşı doğu ufkunda başlayan ve gittikçe yayılan aydınlıktır. Bu aydınlık güneşin doğuşuna kadar açılarak gider. 

İslamiyet güneşe benziyor. İslamiyet’siz günler ise tıpkı gece gibi karanlıktır. Gece gibi karanlık günlerden, gündüz gibi aydınlık günlere geçerken elbette fecir olacaktır. Kâzibi de olacaktır, inşaallah sadık’ı da…     

Fecr-i Sadık Uzundur

Bediüzzaman hazretleri 1371’de fecr-i sadık başlayacağını, bu kâzib de olsa otuz kırk sene sonra fecr-i sadık çıkacağını haber veriyor.1 Hicrî 1371 yılı Miladi 1951 yılına tekabül ediyor. Bu tarihler, İslam devletlerinin teker teker bağımsızlığına kavuştuğu, Birleşmiş Milletlerin ve Nato’nun kurulduğu, Türkiye’de Demokrat Partinin iktidara geldiği, zifiri istibdattan demokrasiye geçildiği yıllardır.   

Bu tarihten otuz kırk sene sonrası ise 1980 ve 1990’lı yılları gösteriyor. Bu tarihler Komünist dünyanın yerle bir olduğu, inkâr-ı uluhiyet fikrinin dağıldığı, hak ve hürriyetler konusunda İslam dünyasında ve bütün dünyada müsbet gelişmeler olduğu yıllardır.  

Bu tarihleri (30 ile 40’ı) toplayarak yeni bir tarihe ulaşanlar da vardır. Bu durumda ise 2021’li yılların sonrasında gelen yılları gösterir. Bakalım neler getirecektir. 

Meseleye şöyle de bakmalıdır: Fecir denen zaman dilimi gecenin sonlarından gündüze kadar uzanan yaklaşık iki saatlik bir zaman dilimidir. Geceyi 10 saat kabul ettiğimizde 10’da 2’ye denk gelir. Yüz yıllık bir sürede onda ikilik zaman dilimi, yirmi yılı buluyor. İki yüz yıla vurduğumuzda kırk yıldır.

Üstadın tecdit döneminin başlangıcını esas alırsak 1506 yılına kadar yaklaşık iki yüz yıllık bir zaman var. Üstad Hazretleri kendisi karanlık bir dönemde işaret fişekleri vermiştir. Belki bunun ardından, işaret edilen kırk sene fecirle geçecek zaman olabilir. Dolayısıyla 1990’lı yıllardan başlayıp, yaklaşık en çok 2030 yılına kadar sürebilen bir dönem fecr-i sadık’la işaret edilen zaman dilimi olabilir. Ardından 1506 yılına kadar ise gündüz dönemi var demektir. Gaybı ancak Allah bilir.         

Matematik Yapmıyoruz

Şunu mutlaka belirmemiz lazım: Matematik yapmıyoruz. Rakamlar şaşabilir. Ama kader şaşmaz! Allah’ın rahmeti de şaşmaz! Hidayet de şaşmaz! Kader-i İlahî’nin nasıl tecellî edeceğini bilmiyoruz. Bizim ne derece hak ettiğimizi bilmiyoruz. İnsanların ne derece bu noktaya yaklaştıklarını bilmiyoruz. Hizmetin ne kadar doygunluğa ulaştığını bilmiyoruz. Siyasetin çirkeflikten kurtulup, bir türlü halkın gerçek gündemine kilitlenmemesi ümidimizi kırmamalı. Mesele siyasî bir mesele değildir. 

Bütün bunlar birbiriyle alakadardır. Kader bazen muallak kalır, netice şartlara bağlı meydana gelir. Şartlar oluşmayınca, netice de görülmeyebilir veya gecikebilir. 

Doğru hesap şudur: Hizmet-i imaniye belirli bir noktaya, insanlar da belirli bir hak edişe ulaşmalıdır ki, fecr-i sadık ve gündüz gelebilsin. 

Yalnız bizim işimiz fecir hesaplamak değildir. Zifiri karanlıkta da olsak işimiz hakaik-ı imaniyeyi tebliğ etmektir. Dolayısıyla kaygıya mahal yoktur! Hizmete devam inşaallah!   

Dipnot:

1- ESDE, Hutbe-i Şamiye, s. 241

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sicili bozuk BİK’e yetki vermek yanlış

    Tek adama diz çöktürdünüz

    6’lı Masa ilk turda açık ara kazanmalı

    Mescid-i Aksa baskın düzenleyen küstah provokatör Ben-Gvir'e bir tepki de ABD'den

    'Rus senaryosunu bozmalıyız'

    Ankara'da ekmek 5 lira oluyor

    ABD: Kuzey Kore'nin nükleer saldırılarına karşı Güney Kore'yi savunmaya kararlıyız

    Ukrayna altyapısı 700 milyar dolar zarar gördü

    Hac kayıtları başlıyor

    Konya'da askeri araç tıra arkadan çarptı: 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

    ABD’liler 2023 beklentilerinde karamsar

    Maaş zamlarına enflasyon oyunu

    Yakınlaştığınız İsrail bu

    Bir asır önceki “güncel” beyanname - Genç Yorum Dergisi’nin Ocak 2023 sayısı çıktı

    Hediye bereler Mehmetçik’e ulaştı

    Adalet duygusu zayıflatıldı

    ESK, ete yüzde 26 zam yaptı

    Aile Hekimleri: Yanlıştan dönülsün

    Dünyada 350 milyon kişi bağımlı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “AKP’den istifalar artacak”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu dehşetli bir hezeyan değil mi?!
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Tamam mı, devam mı?” seçimi
    Süleyman KÖSMENE

    Fecr-i Kâzip ve Fecr-i Sadık ne zaman?
    Ahmet BATTAL

    Adrese teslim akademik kadro ilanları
    Mikail YAPRAK

    “Neme lâzım” diyenler, bir de “nene lâzım” derlerse...
    Cevher İLHAN

    İktidarın yeni seçim kumpası
    Faruk ÇAKIR

    Hani ilaç sıkıntısı yoktu?
    Rüstem GARZANLI

    Çiçekler hâl dili ile tesbih ederler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.