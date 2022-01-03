"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Her bitiş ve başlangıç şükür ister

Süleyman KÖSMENE
03 Ocak 2022, Pazartesi

Zaman Eriyor

Bir yıl daha devriliyor! Bu gün 2022 yılına adım attığımızın üçüncü günü. Her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu olduğu gibi, bir yıllık zaman diliminin de bir başlangıcı ve bir sonu vardı.

Nasıl her ayın, her haftanın ve her günün de bir başlangıcı ve bir sonu vardır…

Ömrün de bir başlangıcı ve bir sonu olduğu muhakkak. Zaman hızla ilerliyor. Zaman yağın ateşte eridiği gibi eriyor. Ömür dakikaları bir bir geçiyor.

Zaman dilimleri arasındaki geçişler, zaman birimlerini iyi değerlendiren insana bir heyecan veriyor. Çünkü her bir yeni zaman diliminde yeni ve farklı hareket alanı kazanıyor insan. Geçmişin hatasını kavrıyor ve yeni zamanda daha hatasız bir iş plânı ile hayata yeniden sarılıyor. 

Hayat Sırf Bir Eğlence Değildir  

Hayat eğlence değildir. Hayat gayret, hareket ve iş demektir. Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle, hayat bir faaliyet ve harekettir.1

Hayatı sırf bir eğlence olarak algılayanların, hiçbir zaman diliminde alacağı hiçbir yeni coşku ve heyecan yoktur. Çünkü fanidir, şükürsüzdür ve bitecektir. Hesabını da insanın omuzunda bırakacaktır. Kur’ân’ın “Yevmü’d-Dîn” dediği Hesap Günü 2  ise, böyle şükürsüz geçirilen zaman dilimlerinin hesabının sorulması için kurulan büyük bir mahkeme-i kübra olarak önümüzde bekliyor.

Hayatı bir faaliyet ve hareket olarak algılayanların ise, her yeni zaman diliminde alacağı çok şey vardır, duyacağı çok yeni heyecan ve coşku vardır. Hareketiyle, faaliyetiyle, iş heyecanıyla o hep yeni ürünlerin, yeni eserlerin, yeni neticelerin, yeni şevklerin peşinde olacaktır. Şevki hiç kırılmayacak, her yeni zaman diliminde hep artacaktır. Yeni bir umutla işe sarılacaktır.      

Her Yeni Günü Şükürle Karşılamak  

Her yeni gün, bizim olmayan, içinde lütfedilen nimetlerle beraber hiçbir şeyini bizim yapmaya kadir olamadığımız, yepyeni fırsatları barındıran birer altın pırlantadır. Lamı cimi yok; şükür ister. 

İşini, gayretini, himmetini Allah için kıldığında insan, uğradığı bütün zaman dilimlerini, her yeni yılı, her yeni günü birer şükür yumağı kılmış, ebediyete mal etmiş olur.  

Bu onun için kârın büyüğüdür. Bu durumda zamanın ha bire geçip durması onu yılgınlığa düşürmeyecek, bilâkis her yeni zaman onu ebediyete bir adım daha yaklaştırdığından ve amelini ebediyete taşıdığından, ona eşsiz sevinç verecektir. 

Gayretli insan, geçip duran zaman dilimleriyle, dünya hayatının da bir gün geçeceğini, fakat hemen ardından yeni bir zaman dilimi olan kabir zamanının gireceğini; kabir zamanının da nihayet bir gün geçeceğini, fakat hemen ardından insanın yeniden dirilişiyle yeni bir zaman dilimi olan mahşer gününün geleceğini aklından hiç uzak tutmaz. Gayretlerini kabri ve mahşeri hesaba katarak sürdürür. Kabirde ve mahşerde işe yarayacak şeyler yapar. Yüzünü kara çıkaracak işlerden sakınır.

Nihayet mahşer gününü de geride bırakan ve ebedî hayatı bütün ihtişamıyla önüne katan yeni zaman dilimlerinin geleceği müjdesi, gayretli insanda büyük bir yaşama sevinci meydana getirir.

Çünkü buradaki her gayretinin orada meyveye duracağını bilir. Buradaki her ıztırabının, orada rahmete ve merhamete döneceğini bilir.

Orada meyve verecek işler yapar. Orada çiçeğe dönüşmeyen işlere burada meyletmez. Bediüzzaman’ın ifadesiyle, fani dünyada kalacak işleri terk eder, ahirette kendini kurtaracak işlere yönelir. Ebedî hayatını kurtarmaya çabalar.

Böyle insana ise Allah’ın rahmetinin, inayetinin, lütfunun ve kereminin ulaşması zor olmaz. Böyle insanın azını Cenab-ı Allah çok sayar, hatalarını bağışlar, günahlarını örter ve ona “Kullarımın arasına katıl ve Cennetime gir!”3 diye hitap buyurur.

Artık kendisine böyle hitap edilmiş insanın mutluluğunu gölgeleyecek başka bir mutluluk düşünülebilir mi? Bu insanın sevincine ve coşkusuna sınır son olur mu?

Dipnotlar:      

1- ESDE, Münâzarât. s. 218.

2- Fâtiha Sûresi: 4; İnfitar Sûresi: 15-19.

3- Fecr Sûresi: 29, 30.

Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi Misakında birleşelim

    Herkes “Bu sistem tıkandı” diyor

    BİK o kararı neye göre veriyor?

    Zamlarda kıpır kıpır

    Milyoner sayısı bir yılda 202 bin kişi arttı

    Çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyorlar: 'Aklımız ile alay mı ediyorsunuz?'

    En fazla çocuk ölümü Afganistan’da

    Öğrenciler online eğitim istiyor

    Nöroloji uzmanı Özdemir, damar tıkanıklığında uyguladığı yöntemle literatüre girdi

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat - Bakan Koca: 60 yaş üzeri risk altında

    ABD'de ölü sayısı 825 bini geçti

    İTO: 139 ürünün fiyatı arttı, 15'inin düştü, 88'inin ise değişmedi

    Erdoğan - Putin görüşmesine ilişkin açıklama

    Milletin ocağına ateş düşürdünüz

    4 kişilik ailenin aylık fatura tutarı 1000 TL

    Sınırda facia

    Rus uçaklarının İdlib'de bombaladığı su dağıtım istasyonu kullanılmaz hale geldi

    Osmangazi Köprüsü 184.5 TL oldu

    Uzmanlardan Yemen uyarısı: Ülkedeki manzara geçen yıldan daha kötü olabilir!

    Yarın açıklanacak enflasyon oranları milyonları ilgilendiriyor

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    CHP’nin din ve mukaddesat düşmanı olmasını isteyenlere dair…
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Sanal kulluk
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kim yaparsa yapsın yanlış yanlıştır
    Ali FERŞADOĞLU

    Besmelenin gücü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    2022’de gündemimiz
    Süleyman KÖSMENE

    Her bitiş ve başlangıç şükür ister
    Risale-i Nur'dan

    Sebeplere havale edilse, bir nar tanesini kaça alabilirdik?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Ben de senin ağanın cebinde olan aklınla konuşurum
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yenilik adımlarının bedeli (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.