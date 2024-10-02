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2 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Isparta’da sevinç gözyaşları

Süleyman KÖSMENE
02 Ekim 2024, Çarşamba
Husumetİ Kov, Muhabbetİ Kucakla

Dünya âlemin kanla, kinle, nefretle, silahla, iteleme ile, ötekileştirme ile, husumetle iş bitirdiği bir çağda, Nur Talebeleri her yerde muhabbet dersi veriyorlar. Geçtiğimiz hafta sonu Isparta’da olduğu gibi. Isparta Terminal Camii doldu taştı. Bediüzzaman Mevlidi için binlerce    insan oradaydı. 

Bediüzzaman’ın Kur’ân’dan alıp bu asrın masasına koyduğu, “Biz Muhabbet Fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yok” mesajı, nur talebelerince hal dili ile ilan edildi.  

Binlerce muhabbet fedaisi Pazar günü sabahtan akşama kadar Terminal Camii’nin içini dışını doldurdular, mevlide iştirak ettiler, dua ettiler, kucaklaştılar, dünya âlemin inadına husumeti değil, muhabbeti paylaştılar. Muhabbete yakışmayan tek bir kare, tek bir tatsız olay yaşanmadı. 

Anlaşılıyor ki devlet de, kamuoyu da Nur Talebelerinin samimiyetinden şüphe etmiyor. 

Bediüzzaman’ın manevî hatırasına ve Nur Talebelerinin asaletine gölge düşürücü bir yanlış parmak olmadı. O muhteşem topluluk, hasretle kucaklaşıp duasını yaptıktan sonra huzur ve sükûn içinde sessiz sedasız dağıldı. Elhamdülillahi haza min fazli Rabbî.  

Bu vesileyle Isparta’nın sokak ve caddelerini ilanatla dolduran ve mevlide ev sahipliği yapan tertip heyetine, organizasyonun düzeni ve selameti için koşturan görevli gençlere ve hizmet erkânına, Yeni Asya Isparta Bürosu’na, Isparta meşveretine, Isparta cemaatine, mevlidi kayda alan ve röportajlar yapan DKT ekibine, tüm illerden, yurt dışından, uzaklardan ve yakınlardan mevlide iştirak edenlere, katılamayıp bulunduğu yerde aynı hissiyatı paylaşan ve dua eden herkese sonsuz teşekkürler.   

Husumete Vaktİmİz Yok!

Bediüzzaman’ın vefadar evlatlarını orada vazife başında görmek onur vericiydi. Her zamanki gibi, muhabbeti ihya ettiler. Bu özellikle son yıllarda özlediğimiz bir tabloydu. 

Âlem-i İslâm olarak coğrafyamız gergin… Başta İsrail olmak üzere, büyük devletler bu gerginliği barışla değil, ateşle, kanla, kinle ve husumet üreterek bitirmek üzere kolları sıvamış durumda.

Dünya barışa hasret! 

Bilhassa Müslümanlarda suya susamışlık gibi muhabbete, uhuvvete ve tesanüde ihtiyaç var! Bunun tek çaresi yine kendi içinde: Muhabbet, uhuvvet ve tesanüt!

Başka çaresi yok! Muhabbet fedaisi Nurcular, bu hakikati mevlid vesilesiyle Isparta Terminal Camii’nde zihinlere nakşettiler. Dağıtılan broşür günün önemli bir dersi niteliğindeydi.

Doğrusu şu ki: Kucaklaşmaya doyamadık. Birbirimizin gözlerinin içine bakmaya doyamadık. Ellerimizi hep birlikte rahmet için duaya açmaya doyamadık. Sevinç soluklarına doyamadık. 

Nurun Derbİsİ

Spor diliyle, Isparta’da Pazar günü Nurun derbisi vardı, desek abartmış olmayız. Bir yanda Isparta hanımlarının birbirinden güzel ve lezzetli kermes malzemeleri mevlide katılanları tam manasıyla hem keyiflendirdi, hem doyurdu. Kitap masaları mevlit için gelenlere ayrı bir manevî şölen sundu. Yazarlarımız imzadaydı.

Katılımcıların kucaklaşmaları ve hasret gidermeleri ise görülmeye değerdi. Yan taraftaki çay ve sohbet masaları ise, hiç boş kalmadı.

Bu mevlitleri aslında bundan böyle kongreye çevirmeli… Âlem-i İslâm’ın gündemdeki problemlerinden birine Üstad’ın reçete sunan fikirlerinin paylaşıldığı, böyle tebliğlerin kamuoyuna sunulduğu bir kongre plânında mevlidlerin düzenlenmesi ne güzel olurdu.  

Nice güzel organizasyonlarda buluşmak duasıyla…

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