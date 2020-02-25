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25 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 51

Nurlu aylar, Nurlu günler

Süleyman KÖSMENE
25 Şubat 2020, Salı
RAHMETİ CELP GÜNLERİ

Bu gün 1 Recep 1441. Üç aylara girdik. Ülkemize ve âlem-i İslâm’a hayırla, barışla, kardeşlikle, rahmetle gelsin inşallah. Âmin.

Âlem-i İslâm olarak hiç olmadığı kadar hayra, barışa, kardeşliğe, rahmete ihtiyacımız var. Bin dört yüz yılın belki en müzmin, en mücrim, aynı zamanda en masum ve en mağdur yıllarını yaşıyoruz. Hayrı, barışı, kardeşliği ve rahmeti unutmamız dolayısıyla… Unutuyor değiliz evet. İşin edebiyatını da yapıyoruz. Fakat hayra, barışa, kardeşliğe uygun davrandığımız söylenebilir mi? Rahmeti celp ettiğimiz söylenebilir mi?

Ortalık savaş ve kurşun kokusundan geçilmiyor…

Zındıkanın, ehl-i zulmün, ehl-i küfrün oyunu, hud’ası, fitnesi, fesadı çok fazla… Biz böylesi imtihana hazır değildik. Birbirimizle uğraşırken fena yakalandık.

Rabbim hayra tebdil eylesin. Yine de ümidimizi kavi tutalım.

Recep, Şaban ve Ramazan ayları olan Üç Aylar, maddî mânevî feyiz ve bereket aylarıdır. Bilhassa maneviyatta Üç Ayların açtığı feyiz, bereket ve rahmet çeşmesinden doya doya istifade edebilmeliyiz.

Resûlullah Efendimiz (asm) bu mübârek aylar hakkında:

“Recep Ay’ı Allah’ın, Şaban Ay’ı benim, Ramazan Ay’ı ümmetimin ayıdır.” buyurmuştur.

FIRSAT BİLMELİYİZ  

Recep Ay’ında Allah’ın gazabından ve Cehennem azabından Allah’ın rahmet ve mağfiretine sığınmalı ve her vesileyi Allah’ın rızasını kazanmak için bir fırsat bilmeliyiz.

Şâban ayında nâfile ibâdetler arttırılmalı, feyiz ve sevap hanemiz rahmet bulutlarının bereket sağanağına tutulmalı.

Ramazan Ay’ında Cennet’e liyakat kazanabilecek derecede tezkiye-i nefs etmeli, nefsi kötülüklerden ve kalbi günah kirlerinden arındırmalı, farz oruç ve namazla Allah’ın her emrine, “Lebbeyk!” diyerek, kalbe rikkat, incelik ve duyarlılık kazandırmalıdır.

Ve artık bu duyarlılığı ömrün diğer günlerine ve aylarına yaymalıdır.

Yani Üç Aylar bittikten sonra da arınmış ve nurlanmış bir ruh ile, koca bir hayat acı tatlı göğüslenebilmelidir.

HER HASENENİN SEVABI   

Bediüzzaman Hazretleri (ra), hapishanede bir üç aylar mevsimini (şuhûr-u selâseyi) mukabele ederken, yine aynı hapishanedeki talebelerine bir mektup yazıyor ve üç aylarını tebrik ediyor. Mektubunda üç aylarla ilgili önemli sırları da ifşa ediyor. Diyor ki:

“Azîz, sıddîk kardeşlerim,

“Her hasenenin sevâbı başka vakitte on ise, Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şâban-ı Muazzamda üç yüzden ziyâde ve Ramazan-ı Mübârekte bine çıkar. Ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadîrde otuz bine çıkar. Bu pek çok uhrevî faideleri kazandıran ticâret-i uhreviyenin bir kudsî pazarı ve ehl-i hakîkat ve ibâdet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i îmâna temin eden şuhûr-u selâseyi böyle bire on kâr veren Medrese-i Yûsufiye’de geçirmek, elbette büyük bir kârdır. Ne kadar zahmet çekilse, ayn-ı rahmettir. İbâdet cihetinde böyle olduğu gibi; Nur hizmeti dahi nisbeten, kemiyet değilse de, keyfiyet îtibâriyle, bire beştir. Çünkü bu misâfirhânede mütemâdiyen giren ve çıkanlar, Nur’un derslerinin intişârına bir vâsıtadır. Bâzen bir adamın ihlâsı, yirmi adam kadar fâide verir. Hem Nurun, sırr-ı ihlâsı siyâsetkârâne kahramanlık damarını taşıyan, Nur’un tesellîlerine pek muhtaç bulunan mahpus bîçâreler içinde intişârı için bir parça zahmet ve sıkıntı olsa da, ehemmiyeti yok.” (Şuâlar)

BİR DENİZ FENERİ 

Şuhûr-u Selâseyi (üç ayları), kabre doğru hızla akıp giden ömrümüz için bir mânevî ticâret mevsiminin, bir büyük âhiret pazarının ve bir yüksek vicdânî muhasebenin vesîlesi yapmamız büyük ehemmiyet taşımaktadır. Çünkü asl olan üç ay değil; bütün ömrümüzdür.

Üç Aylar, ömrümüzün karanlık noktalarını aydınlatmaya, ruhumuza rahmet ışıkları serpmeye ve bütün ömrümüzü bize yeniden kazandırmaya ehliyetli bir deniz feneri hüviyetindedir. 

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