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22 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

Okuyun; cevabını bulamazsanız, inkâr edin!

Süleyman KÖSMENE
22 Kasım 2024, Cuma
Hesna hanım: “Risale-i Nur insanlığı neye çağırıyor?”

Gençliğe Üzülüyorsanız

Risale-i Nur’un okuyucusunu ve tümüyle insanlığı çağırdığı değerleri, Sözler adlı eser üzerinden vermeye devam edelim: 

Dokuzuncu Söz’de neden beş vakit namaz kılıyoruz, Allah’ın beş vakit hatırlanmaya ihtiyacı mı var, beş vakit namaz kılmak ne demektir, gibi merak ettiğiniz namaz sorularının cevaplarını öğrenebileceksiniz. 

Kur’ân ile felsefe arasında ne fark var, aklımız varsa Kur’ân’a ne gerek var? Kur’ân mı önemli bizim için felsefe mi, hangisi hakikatten bahseder, Kur’ân bize hangi bilgileri verir, gibi konular kafanızı mı kurcalıyor, siz lütfen On İkinci Söz’ü okuyun.

Gençliğe üzülüyorsanız, neden dalâlete koşuyorlar, gençlikte hatalar neden fazla yapılıyor, gençlikte uyanık hissiyatın açtığı hasarlar, gençlik nasıl kurtulur soruları sizi meşgul ediyorsa, size On Üçüncü Söz lâzım.

Üç Büyük Tanıtıcı

Memlekette neden deprem oluyor, Allah memleketi zapt edemiyor mu, depremler tesadüfen mi meydan gelir, Allah bizimle dalga mı geçiyor gibi konularla meşgulseniz, On Dördüncü Söz tam size göre.

Bize Rabbimizi tanıtan üç büyük tanıtıcıyı öğrenmek istemez misiniz, Peygamber Efendimiz’in (asm) özellikleri nelerdir, bunlar bizi neden ilgilendiriyor? Çok haklısınız, siz, asrınızın O’nun (asm) sözlerini dinlemediğine şaşırıyorsunuz; o halde siz, On Dokuzuncu Söz’ü bir okuyun. 

Peygamber mu’cizelerinin asırların en teknik bilgileri olduğunu görmek, şu an sahibi olduğumuz nice teknik icatlarda peygamberlerin alın teri izini bulmak ve peygamberlere birer doğru uzman gözüyle bakmak mı istersiniz; öyleyse okuyacağınız risale Yirminci Söz’dür. 

Neden namaz kılmamız gerektiğini öğrenmek, ibadetler ve hayat için içimize sivrisinek gibi düşen vesveseleri kovmak ve huzur içinde bir ibadet yapmak ve huzur içinde bir hayat yaşamak için lütfen Yirmi Birinci Söz’ü elden bırakmayın. 

Merdivenlerden yüksek bir binaya çıkar gibi, hakikat dallarından bir füze gibi yüksek hakikatlere yükselmek ve kâinatı yüksekten seyretmek için Yirmi Dördüncü Söz’ü mutlaka okuyun. 

Kâinatın tılsımını, gizli sırlarını, bilinmeyenlerini, esrarını, anahtarını çözmek, insanın başını ve beynini döndüren benliğin, enaniyetin gerçekte ne olduğunu bilmek, zerrelerden kürelere bütün kâinatın neden ve hangi güçle hareket ettiğini çözmek için size Otuzuncu Söz iyi gelecek. 

Ben de Merak Ediyorum

Siz duydunuz mu, Resulullah Efendimiz (asm) kâinatı geride bırakarak arşa kadar çıkmış, oradan da Cenneti, Cehennemi, mahşeri, ahireti gözüyle görmüş, ardından Allah’ın huzuruna yükselmiş, o yüksek yerlerde seni temsil etmiş… Seni savunmuş, senden olmuş… Eğer bu olayı nasıl ve niçin gerçekleştirmiş, merak ediyorsan, gel Otuz Birinci Söz’ü birlikte okuyalım. Çünkü ben de merak ediyorum.

Âlem Allah’ın birliğine nasıl güçlü delillerle şehadet ediyor, Allah’ın sonsuz bir kudrete sahip olması ne demektir, bunu zihnimize nasıl sığıştıracağız, Allah’ın isimleri kâinatı ne hale getiriyor, Allah için sevmek bizi hangi yüksek sevgilere götürüyor bilmek ister misin? O halde Otuz İkinci Söz tam sana göre.

Hani, Allah eğer var ise gösterin, görmediğiniz bir Tanrı’ya nasıl inanırsınız diyenler yok mu, buyurun; Yirmi ikinci Söz’ü, Yirmi Üçüncü Söz’ü, Otuz Üçüncü Söz’ü, elden düşürmeyin. 

Okuyun; cevabını bulamazsanız, inkâr edin. Cevabını bulamazsanız gelin, parmağınızı   gözümüze sokun.

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