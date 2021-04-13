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13 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Ramazanın adı, rahmetin tadı

Süleyman KÖSMENE
13 Nisan 2021, Salı

Ramazan Ay’ı Bu Gün Başlıyor

Rahmet ayı Ramazan bu gün başlıyor. Sayısız elhamdülillah. Ramazan ayı girince gurbetten sılaya dönmüş gibi oluşumuz, huzur ve saadetle doluşumuz, günahlara ve şeytana karşı arkalanmamız nedendir dersiniz?

Herkes arkalanıyor bu ayda. Rahmet ayının rahmetini, feyzini, bereketini herkes hissediyor. Çünkü şeytanların bağlandığı, meleklerin atak yaptığı aydır. Kötülüklerin sustuğu, iyiliklerin yeri göğü doldurduğu aydır. Günahların azaldığı, sevapların çoğaldığı aydır. İnişlerin seyrekleştiği, derecelerin yükseldiği aydır. Gazabın mühlet verdiği, rahmetin yayıldığı ve herkesi içine aldığı aydır. Cehennem kapılarının kapandığı, Cennet kapılarının ardına kadar açıldığı aydır. Herkesin af istediği ve af bulduğu aydır. 

Bu Ay Sabır Ayıdır

Selman-ı Farisî (ra) anlatıyor: Şaban ayının son günü geldiğinde Resulullah (asm) bize hitap etti ve şöyle buyurdu: 

“Ey insanlar! Size büyük bir ay gelmiştir. Bu ay, mübarek bir aydır. İçinde bin aydan daha hayırlı olan bir gecenin bulunduğu bir aydır. Allah bu ayda oruç tutmayı farz kıldı ve gecesini de nafile ibadetlerle değerlendirmenizi istedi.  

Kim bu ayda hayırlı bir amel ile Allah’a yaklaşırsa, bu ayın dışında farzı yerine getiren kişi gibi olur. Kim bu ayda bir farzı yerine getirirse, bu ayın dışında yetmiş farzı yerine getirmiş kimse gibi olur.

Bu ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise, Cennet’tir. Bu ay, hayır ve iyilik ayıdır. Mü’minin rızkının arttığı aydır. Kim bu ayda bir oruçluyu iftar ettirirse, bu onun günahlarının affına, Cehennem ateşinden kurtuluşuna vesile olur ve oruçlunun sevabından bir şey eksilmez.”   

Sahabeler dediler ki: “Ya Resulallah! Hepimiz oruçluya iftar ettirecek bir şeyler bulamayabiliriz? 

Resulullah Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Allah, bu sevabı, oruçluyu bir hurma ile veya bir yudum su ile ya da bir yudum süt ile iftar ettiren kimse için de verecektir. Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da Cehennem’den kurtuluştur. Kim kölesinin yükünü hafifletirse, Allah da onu Cehennem’den azat eder.

Bu ayda dört hasleti çoğaltın: Bunlardan iki tanesiyle Rabbinizi razı edersiniz, ikisine de sizin ihtiyacınız vardır. Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslet: Allah’tan başka ilah olmadığına şahitlik etmeniz ve O’ndan af dilemenizdir. Sizin ihtiyaç duyduğunuz iki haslet ise, Allah’tan Cennet’i istemeniz ve Cehennem’den Allah’a sığınmanızdır.

Kim bu ayda bir oruçluyu doyurursa, Allah da ona benim havuzumdan bir yudum içirir ki, artık o, Cennet’e girinceye kadar bir daha susamaz.” 1

Bu Ay Rahmet Ayıdır

Bu ay herkes için rahmet ayıdır. Oruç bu ayda herkesin kalbini inceltir. Hemen herkesi dünyadan küstürür. Hemen herkese ahireti sevdirir. Hemen herkesi rahmete yaklaştırır. Hemen herkesi Allah’a yaklaştırır. Hemen herkesi vicdanı ile muhasebeye sokar. Hemen herkesi tövbe ve af dairesine alır.

Çünkü bu ayın herkes için önemi büyüktür. İbadetler bu ayda artar. Başka zamanlarda ibadet yapmasa da bu ayda kalbi rikkate gelir, vicdanı teyakkuza geçer ve kendini Allah’a verir. Günahlar bu ayda erir, biter. Kötülükler bu ayda asgariye iner. Duâlar, niyazlar, halis tövbeler bu ayda daha çok Arş’a yükselir.

Gözyaşları bu ayda sel olur akar. 

Çünkü bu aydaki oruç herkes için rahmet getirir. Herkesi daha cömert yapar. Herkesi cimrilikten daha uzaklaştırır. Herkesi daha çok paylaşımcı yapar. Aç komşuyu bu ay daha çok hissettirir. Herkesi daha takva sahibi yapar. Hoş geldin Mübarek Ay. Rahmetle, safa ile geldin.

DUÂ

Allah’ım! Bu ayda beni arındır. Bu ayda beni Sana daha yakın kıl! Bu ayda günahlarımı temizle! Bu ayda ve bu aydan sonra beni rızandan ayırma! Bu ayı bütün İslâm âlemine ve bütün dünyaya rahmet yağdır! Âmin. 

Dipnot:     

1- İbn-i Huzeyme, Sahih; Beyhaki, Şuabu’l-İman, 5/223; es-Saati, el-Fethu’r-Rabbânî, 9/233; el-Hindi, Kenzu’l-Ummal, 8/477.

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