"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Sevabına Kur’ân okumak ne demektir?

Süleyman KÖSMENE
16 Eylül 2024, Pazartesi
Hüseyin Bey: “Sevabına Kur’ân okumak ne demektir? Anlamını idrak etmeyerek okuduğumuz bir sureden hiçbir şey anlamıyoruz. Bunun da sevap olduğu söyleniyor. Anlamını kavramadan okusak bile. Benim bu konu kafamı karıştırıyor. İnsan anlamadığı bir şeyden sevap kazanabilir mi?”

Anlamak Zor mudur?

Allah Kur’ân-ı Hakîm’i bize Allah’a kulluk yapalım ve gereği ile amel edelim diye indirmiştir. Elbette ideal olan Kur’ân’ı okuyup anlamak ve anlayarak okumaktır. Fakat anlamıyorum diye Kur’ân’ı bırakmak da doğru değildir. Anlamaya çalışarak okumalıdır. 

Diğer yandan, her şey dilbilgisi kuralları ile sınırlı değildir. Kur’ân’ın ana metninden bir ayet okuyup veya güzel sesli bir hafızdan bir ayet dinleyip, manasını anlamasa da içerdiği manevî mesajla kalbi titreyen, hararete ve heyecana gelen ve ağlayan bir mü’min’in bu ayeti anlamadığı veya bu ayetten hiçbir hisse almadığı söylenebilir mi? 

Anlamını öğrenmek için ise, iyi niyetli birisi için, bir meali açıp okumak günümüz-de her hâlde zor olmayacaktır.  

Bir “Sevabına Kur’ân okumak” kavramı üreterek, bunu Kur’ân’ı anlamadan, düşün-meden, Allah korkusu taşımadan ve mesajını anlamaya çalışmadan okumak gibi bir şıkka tahsis eden ve Kur’ân’ı anlayarak, düşünerek, ibret alarak okumayı sevabın dışında tutan bir sınıflandırma makbul ve sahih değildir.       

Her Türlü Okumak Sevaptır

Kur’ân’ı Allah kelamı olduğu kabulüyle ve inancıyla her türlü okumak sevaptır. Kimin ne kadar sevap alacağı konusunda bir ölçü ve kayıt koymak kulların yetkisinde değildir.     Allah, Kendi kelamını okuyanlara ne kadar sevap vereceğini elbette Kendisi bilir. Bunu takdir ve derecelendirme yetkisi de Allah’a aittir. Kullara düşen Allah kelamını her şekilde okuyarak Allah’a ulaşmaya çalışmak, Allah’ın rızasını kazanmaya gayret etmektir.  

Bu çaba içinde makbule geçmeyen ve doğru olmayan bir davranışa işaret edilecekse eğer, şöyle denilebilir: Kur’ân’ı anlama imkânı olduğu hâlde anlamaktan yüz çevirmek ve Kur’ân’ı okuduğu hâlde Kur’ân’ın mesajlarını duymazdan gelmek büyük günahtır. Bu tamam.

Fakat, böyle kasıtlı davranışa girmeyen bir Müslümanın, kendi imkanları ölçüsünde Kur’ân okumasını sevap bakımından yeterli görmemek, Kur’ân’ı okuma sevaplarına derece ve sınıflandırma getirmek kul için haddi aşmış olmaktan başka bir anlam içermez. 

Çünkü kulun sevap verme yetkisi olmadığı gibi, sevapları derecelendirme yetkisi de yoktur. Yeter ki okuduğumuz Kur’ân olsun ve biz okuduğumuzu anlama gayretinde olalım.  Allah kulu olarak bizim davranış sınırımız budur. Kul olarak bize bu yeter.       

Bİd’atçi Yaklaşımdan Allah’a Sığınmalı

Kur’ân’ı meal ve dil olarak anlamayı zorunlu gören ve bunu çerçevesi vahiy tarafından belirlenmiş olan ibadetlere kaydırma eğilimi gösteren, yani ibadetlerde okunan duaları ve ayetleri de anlama gerekçesiyle ana dilde ibadet yapılması gibi bir ucubeyi savunan bidatçi anlayıştan ise –sizi tenzih ederim- Allah’a sığınmak lazım.  

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Siz Allah’ın huzuruna Allah’tan gelen Kur’ân’dan daha üstün bir şeyle varamazsınız.”1

Bu hadis-i şeriften anladıklarımız:  

1-Zikir için Kur’ân okumalıyız. 

2-Fikir için Kur’ân okumalıyız.

3-Şükür için Kur’ân okumalıyız. 

4-Kur’ân’ı Allah’tan gelen ve bizi Allah’a götürmeye yetkili bulunan bir kitap sıfatıyla ve kendimizi fert olarak Kur’ân’a muhatap bilerek okumalıyız.   

Dipnotlar:  

1 Camiü’s-Sağir, 2/661

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’yi kışın felaket bekliyor

    IBAN’la ödeme alanlara ceza yağdı

    Devlet de enflasyona göre zam yapsın

    Huzur olmadan zenginlik olmaz

    Doktora mezunları da iş kuyruğunda

    Vatandaş adalete güvenmiyor

    Yeni proje alınmayacak

    'Maaş 13 bin lira, nereye yetecek?'

    Ekipler yetersiz

    Siyasette ''inanç'' etkili

    Gazze 345 gündür yoğun saldırı altında

    "Doğrulanmış ilan" uygulaması başladı

    Sakarya'da makarna fabrikasındaki patlamayla ilgili son durum? - "Yaralılarımızdan ikisi entübe durumda"

    Motosiklet sayısı ilk defa 5 milyonu geçti

    AİHM kararları acilen uygulanmalı

    Soykırım görünenden de öte

    İstanbullular kıt kanaat geçiniyor

    Tek adam rejimi dibe vurdurdu

    Her 3 çocuktan biri yoksulluk sınırında

    Müteahhitler de yurt dışına yöneldi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Peki, okumayınca anladın mı?”
    Şükrü BULUT

    Diyanetimiz ve Risale-i Nur
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden siyasi meseleleri de istişare etmeliyiz?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Tehlikelerin farkında mıyız?
    Ahmet BATTAL

    Türkiye’nin brikebrakcıları ve BRICS
    Süleyman KÖSMENE

    Sevabına Kur’ân okumak ne demektir?
    Mehmet KARA

    Mahcubiyet
    Genel

    Vatandaş adalete güvenmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Yurt dışı hizmetlerimiz ve projelerimiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.