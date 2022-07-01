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1 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

Sevdiğimizle haşrolmaya hazır mıyız?

Süleyman KÖSMENE
01 Temmuz 2022, Cuma
Saffet Bey: “Kişi sevdiğiyle beraber haşrolacaktır” hadisini açıklar mısınız?”

Allah’ın Özel Bir Lütfu

Kişinin dünyada sevdikleriyle beraber olduğu gibi, âhirette de sevdikleriyle beraber olması Allah’ın hususî bir lütfudur. Zaten beşer olarak biz de bunu istiyoruz. Çünkü ancak sevdiklerimizle birlikte olduğumuzda mutlu olabiliyoruz, yüzümüzden tebessümler taşıyor. Sevdiklerimizden uzak olduğumuzda ise içimizi bir düşüncedir, bir kederdir, bir garipliktir, bir mutsuzluktur, bir keyifsizliktir kaplıyor.  

Beşer olarak sevdiklerimiz içinde yaşamak, sevdiklerimiz içinde gülmek, sevdiklerimiz içinde ağlamak, sevdiklerimiz içinde ölmek istemiyor muyuz? Acımızda, kıvancımızda, sevincimizde, düğünümüzde, derneğimizde hep sevdiklerimizi yanı başımızda görmek istemiyor muyuz? Öyle ki, başımız ağrıdığında sevdiklerimiz çare buluyor, dişimiz ağrıdığında sevdiklerimiz merhem oluyor, düştüğümüzde sevdiklerimiz elimizden tutuyor.

Hazret-i Âdem (as) yaratıldıktan hemen sonra, sevdiği bir eş olarak beraberinde Hazret-i Havva validemizin de yaratılmış olması, insanoğlunun sevdikleriyle birlikte yaşamaya ne derece meyyal olduğunu göstermeye yeter. Cenab-ı Hak da bu isteğe cevap olarak insanoğluna beraberinde sevebileceği eşler, dostlar, ahbaplar ve arkadaşlar yaratmıştır.  

Allah İçin Sevmeliyiz  

Madem sevdiklerimizi bize Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. Öyleyse onları Allah için sevmeliyiz. Onları Allah için sevdiğimizde, Cenab-ı Hak ebedî âhiret hayatında da inşallah onları bize, bizi onlara ihsan eder.  

Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Ruhlar, sınıf sınıf toplanmış cemaatlerdir. Birbiri ile dünyada tanışmış ve birbirlerini sevmiş olan salih ruhlar, orada bir araya gelirler ve birbirlerini yine severler. Dünyada birbiri ile zıtlaşan, birbirini inkâr eden, birbirine muhalif giden ve birbirini sevmeyenler ise, orada yine birbirlerine muhalif giderler, birbirlerini sevmezler ve birbirinin sınıfında da olmazlar.”1    

Hiç şüphesiz sevgilerin başında Allah sevgisi gelir. Gerçek dostumuz Allah’tır. Gerçek sevdiğimiz Allah’tır. Nitekim sevebileceğimiz dostlar yaratmak suretiyle, dost aynasında bize asıl kendi sevgisini gösteren Allah’tan başkası değildir. Sonra Resûlullah (asm) sevgisi gelir. Sonra Allah için olmak şartıyla diğer insanların ve varlıkların sevgisi gelir. 

Öyleyse Allah için sevmiş olmak şartıyla, biz, ahirette sevdiklerimizi kaybetmeyiz. 

Sevdiğinle Beraber Olmak

Bir adam geldi ve Resul-i Ekrem Efendimize (asm): “Ya Resûlallah! Kıyamet ne zaman kopacak?” dedi. Resul-i Ekrem (asm):

“Kıyamet için ne hazırladın?” buyurdu. Adam:

“Bir şey hazırlayamadım yâ Resûlallah! Sadece ben sizi çok seviyorum!” Diye cevap verdi. 

Bunun üzerine Resul-i Ekrem (asm): “Muhakkak sen sevdiğinle berabersin!” buyurdu. 

Enes (ra) der ki: “Biz İslâm’a girdikten sonra Hazret-i Peygamber’in (asm), “Sen sevdiğinle berabersin!” sözünden dolayı duyduğumuz sevincin üstünde daha şiddetli bir sevinç duymadık. Ben, Allah’ı, Resulünü, Ebu Bekir’i ve Ömer’i severim. Ben onların hayır işlerine benzer hayır ve ibadet işlememiş olsam bile, onlara olan bu sevgim sebebiyle ahrette onlarla beraber olacağımı Allah’ın kerem ve inayetinden umarım.”2

Makamları Farklıysa    

Bedîüzzaman Hazretleri, gözü iyi görenle görme bozukluğu olan dostların aynı bahçede beraber bulunmasının dünyada mümkün ve vaki olduğu misalinden hareketle, bu meselenin Cennette de mümkün ve vaki olacağını beyan ediyor.  

Dostların her biri farklı makamlarda olduğu halde, Cennette makam farkı beraber bulunmalarına mâni değildir. Dost dostuyla beraber olacaktır.3  

Dipnotlar:

1- Müslim, Birr, 49., 2- Müslim, Birr, 50., 3- Sözler, s. 460.

Okunma Sayısı: 360
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