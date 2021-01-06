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6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Suçlu din midir?

Süleyman KÖSMENE
06 Ocak 2021, Çarşamba
Kevser Acar’ın sorularına:

Zina ahlâkı öldürür

Zina fiili toplum ahlâkını öldüren bir fiildir ve büyük günahlardandır. Ve toplumun ufkunu karartacak, bahtını çürütecek, yuvasını yıkacak bir yüz karasıdır. 

Zinaya götüren öncül fiiller de günahtır ve insana onur değil, utanç verir. Giyim kuşamda haram helâl çizgisinin aşılmasından tutun da, haram helâl çizgisinin aşıldığı, mahremiyeti çiğnediğimiz her fiil, toplumun huzurunu bozar, ahlâkını çürütür ve aile yuvasına kast eder. 

Fakat ne ki, bunları bizim bu günkü medeniyetimiz haram saymıyor. Hatta çağdaşlık sayıyor, onurlu davranışlar görüyor ve gençlerimizi zehirliyor.

Bu günkü seküler medeniyet zinayı bile suç olmaktan çıkarmıştır. Buna ne diyeceksiniz? Medeniyet bu hovarda hükmüyle suçlu değil midir?

Kur’ân Etkin Ceza Veriyor

İslâm’ın kimi hükümlerini anlamayan bir vahşî asırda yaşıyoruz. Asrımız felsefesine kafasını kaptıran kimi insanlar, maalesef kendi dinlerini yargılamaktan çekinmiyorlar.    

Evine hırsız girmiş ve evi talan edilerek kıymetli cevherleri alınıp götürülmüş bir adama sormuşlar. “Hırsızı eline geçirsen ne yapardın?” Adam “öldürürdüm!” demiş. Oysa hırsızlık için adam öldürmek adalet değildir. 

Kur’ân öldürmüyor, ama affetmiyor da. Hırsızın, o başkasının malına uzanan elini kesiyor. 1 Bu adaleti Allah için uyguladığınızda, ne o hırsız, ne başkaları artık hırsızlığa tevessül etmiyor.  

Asrımız medeniyeti el kesmeyi “insan haklarına” uygun görmüyor. Ama aynı hassasiyeti kıymetli eşyaları çalma meselesinde aramıyor. Hırsızı koruyor, mağduru kendi haline bırakıyor. Bu eksik adalet anlayışıyla hırsızlık meslek haline gelmiştir. 

İftiraya Düşmemeli

Kur’ân, evli erkek olsun, evli kadın olsun, zina meselesinde, fiili gören dört şahit istiyor. 2 Aksi takdirde lâfı üretene itibar etmiyor, inanmıyor ve iftira cezası veriyor. 3 

İslâm ceza takdirinde erkeği kadını ayırt etmiyor. Cezayı her ikisine de uyguluyor.  

Dört şahit getiremediğinizde iddianız iftiradan ibaret kalıyor. Dedikodularla kimseyi suçlayamazsınız. İddianızı sürdürürseniz, insanları haksız yere suçlamış olursunuz, aileyi yıkarsınız ve mes’ul olursunuz.  

Dört şahidiniz yoksa doğru olan, zanlarla aileyi yıkmak değil; kadın olsun, erkek olsun, ortada bir hata kokusu varsa tövbe teklif etmek, işin gerçek yüzünü Allah’a bırakmak ve aile düzenini bozmamaktır. Eğer iş boşanmaya gidiyorsa, iftira ve suçlamalara girmeden boşanmayı tamamlamaktır.   

Dipnotlar:       

1- Maide Sûresi: 38.

2- Nisa Sûresi: 15; Nur Sûresi: 13.

3- Nur Sûresi: 4.

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