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25 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Molla Said’in teklifi

TEVFİK BOZ
25 Ocak 2022, Salı
(14’ncu bölüm)

Hz. Şeyh Abdulkadiri Geylani

Molla Said’e verdiği talimatı

Toplumun zaif düşmüş imanı

Zulmün altında İslâm ümmeti

 

Mustafa Paşa aşiretin paşası

Molla Said, Paşayı hizaya çekti              

Miran aşiretin paşası bir vahşi

Said, Zalim Paşaya diz çöktürdü   

 

Zalimin anlayışı üstün gelmek

Cizrede hocaları, âlimleri var

Said’i mollalarla imtihan etmek

Molla Said kabul etti, teklifi var

Molla Said’in teklifi bir mavzer          

Sorulara cevap versem alırım

Mavzer deyince de paşa kızar

“Zulmü bırakmazsan öldürürüm”

            

Paşa sinirlenir dışarıya çıkar

Paşayı tehdit, Paşa için ölüm 

Çadır paşanın, Said’den kaçar      

Düşün, Said kimdir, ey toplum 

 

Cizre’de Paşanın âlimleri var      

“Kırk âlimi ilzam et; dinlerim”

İlzam etmezsen verdiği karar

“Ben seni Fırat Nehrine atarım”

 

Kırk âlimin ilzamı haddim değil

Ey Paşa, sen âlimlerini topla

Beni nehre atmak haddin değil

Maşallah, rakipleri hepsi molla 

 

Hocalara cevabı, isteği mavzer 

Sözünde durmazsan öldürürüm  

Allah ilmi vehbi vermiş ey beşer

Vazifeli hakkında düşünürüm

 

Düşündünüz mü onaltıdır yaşı

Bani Hanı’ya gitmek, ata biner

Kıyafetine bak, sarıklıdır başı

Hizmetinde ise Kur’ân rehber 

 

Bani Hanı’ya varır biraz kestirir

Üstad uyanır ki, mollalar hazır 

Henüz yaşı onaltı; neyi andırır?

Toplumda çözülmemiş bu sır

 

Tebessüm, ehl-i ilmin iltifatı      

Gelen âlimlere çay ikramıdır

Hocalar keşfetmedi bu zatı

M. Said soru sormaz, bildirir

 

Said, kemali afiyetle çayını içer

Sorular olmuş hocaların derdi

Çayını içerken, çaylarını da içer

Paşa gördü ki, mağlûb her ferdi

Tevfik Boz

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