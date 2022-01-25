(14’ncu bölüm)

Hz. Şeyh Abdulkadiri Geylani Molla Said’e verdiği talimatı Toplumun zaif düşmüş imanı Zulmün altında İslâm ümmeti Mustafa Paşa aşiretin paşası Molla Said, Paşayı hizaya çekti Miran aşiretin paşası bir vahşi Said, Zalim Paşaya diz çöktürdü Zalimin anlayışı üstün gelmek Cizrede hocaları, âlimleri var Said’i mollalarla imtihan etmek Molla Said kabul etti, teklifi var Molla Said’in teklifi bir mavzer Sorulara cevap versem alırım Mavzer deyince de paşa kızar “Zulmü bırakmazsan öldürürüm” Paşa sinirlenir dışarıya çıkar Paşayı tehdit, Paşa için ölüm Çadır paşanın, Said’den kaçar Düşün, Said kimdir, ey toplum Cizre’de Paşanın âlimleri var “Kırk âlimi ilzam et; dinlerim” İlzam etmezsen verdiği karar “Ben seni Fırat Nehrine atarım” Kırk âlimin ilzamı haddim değil Ey Paşa, sen âlimlerini topla Beni nehre atmak haddin değil Maşallah, rakipleri hepsi molla Hocalara cevabı, isteği mavzer Sözünde durmazsan öldürürüm Allah ilmi vehbi vermiş ey beşer Vazifeli hakkında düşünürüm Düşündünüz mü onaltıdır yaşı Bani Hanı’ya gitmek, ata biner Kıyafetine bak, sarıklıdır başı Hizmetinde ise Kur’ân rehber Bani Hanı’ya varır biraz kestirir Üstad uyanır ki, mollalar hazır Henüz yaşı onaltı; neyi andırır? Toplumda çözülmemiş bu sır Tebessüm, ehl-i ilmin iltifatı Gelen âlimlere çay ikramıdır Hocalar keşfetmedi bu zatı M. Said soru sormaz, bildirir Said, kemali afiyetle çayını içer Sorular olmuş hocaların derdi Çayını içerken, çaylarını da içer Paşa gördü ki, mağlûb her ferdi Tevfik Boz

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