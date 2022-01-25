Hz. Şeyh Abdulkadiri Geylani
Molla Said’e verdiği talimatı
Toplumun zaif düşmüş imanı
Zulmün altında İslâm ümmeti
Mustafa Paşa aşiretin paşası
Molla Said, Paşayı hizaya çekti
Miran aşiretin paşası bir vahşi
Said, Zalim Paşaya diz çöktürdü
Zalimin anlayışı üstün gelmek
Cizrede hocaları, âlimleri var
Said’i mollalarla imtihan etmek
Molla Said kabul etti, teklifi var
Molla Said’in teklifi bir mavzer
Sorulara cevap versem alırım
Mavzer deyince de paşa kızar
“Zulmü bırakmazsan öldürürüm”
Paşa sinirlenir dışarıya çıkar
Paşayı tehdit, Paşa için ölüm
Çadır paşanın, Said’den kaçar
Düşün, Said kimdir, ey toplum
Cizre’de Paşanın âlimleri var
“Kırk âlimi ilzam et; dinlerim”
İlzam etmezsen verdiği karar
“Ben seni Fırat Nehrine atarım”
Kırk âlimin ilzamı haddim değil
Ey Paşa, sen âlimlerini topla
Beni nehre atmak haddin değil
Maşallah, rakipleri hepsi molla
Hocalara cevabı, isteği mavzer
Sözünde durmazsan öldürürüm
Allah ilmi vehbi vermiş ey beşer
Vazifeli hakkında düşünürüm
Düşündünüz mü onaltıdır yaşı
Bani Hanı’ya gitmek, ata biner
Kıyafetine bak, sarıklıdır başı
Hizmetinde ise Kur’ân rehber
Bani Hanı’ya varır biraz kestirir
Üstad uyanır ki, mollalar hazır
Henüz yaşı onaltı; neyi andırır?
Toplumda çözülmemiş bu sır
Tebessüm, ehl-i ilmin iltifatı
Gelen âlimlere çay ikramıdır
Hocalar keşfetmedi bu zatı
M. Said soru sormaz, bildirir
Said, kemali afiyetle çayını içer
Sorular olmuş hocaların derdi
Çayını içerken, çaylarını da içer
Paşa gördü ki, mağlûb her ferdi
Tevfik Boz