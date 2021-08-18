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18 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Barla notları

Yasemin GÜLEÇYÜZ
18 Ağustos 2021, Çarşamba
Baş ucumuzdan eksik olmayan Risale-i Nur eserlerini telif edildiği mekânda okumanın, kardeşlerinizle beraber mütalâa etmenin ayrı bir ruhanî lezzeti var.

Okuma programı vesilesiyle gittiğimiz Barla’da kaldığımız birkaç gün hatıraları ile unutulmayacak. 

Bediüzzaman Hazretleri’nin birinci–ikinci evi, Şamlı Hafız’ın vazife yaptığı Çeşnigir Camii, Ak Camii, Mus mescidi, Çam Dağı, Katran ağacı, 11. Söz’ün yazıldığı tepe, Cennet Bahçesi, Eğirdir Gölü, Bedre… 

Mekânların da ruhu olduğuna inanıyorsanız eğer bu satırları daha farklı anlayacaksınız. Uzun bir aradan sonra gittiğim Barla ve civarında hissettiğim duygular bunlardı.

Şamlı Hafız, Muhacir Hafız Ahmed, Marangoz Mustafa  Çavuş, Hafız Halid, Sıddık Süleyman, Mübarek Süleyman ile ilgili Barla Lâhikası’nda yer alan mektuplar daha bir farklı anlaşıldı:

YÜZER DOST KADAR KIYMETLİ…

“Ben hem garip, hem misafirim. Benim istirahatımı temin etmek köyün borcu idi. Bu köy namına Cenab-ı Hak Sıddık Süleyman’ı ve Mustafa Çavuş’u ve Muhacir Hafız Ahmed’i ve Abdullah Çavuş’u bana ihsan etti. Ben de Cenab-ı Hakk’a şükrediyorum. Bunlar bana yüzer dost kadar kıymettar göründüler, vatanımı bana unutturdular. Gurbet ve misafirlik elemini bana çektirmediler. Bunların yüzünden ben, bu köyün hayatta ve vefat edenleriyle alâkadar olup, onlara her zaman duâ ediyorum.”

Bu duygularla Bayram Yüksel, Şamlı Hafız Tevfik Ağabeyi misafir eden Barla Mezarlığını ziyaret etmek  ayrıca bir  tefekkürdü…

Bedre Köyü’nde “yüz senelik vazifeyi on sene zarfında gören” Santral Sabri Abinin kabrini ziyaret ve onun Hulusi Yahyagil ile birlikte anıldığı satırları hatırlamak da ayrı bir lezzetli tefekkürdü.

HÜLÂSA

Roma döneminden kilise kalıntıları, köprüsü, Saint Paul yolu ile Barla belli ki yüzyıllar boyunca Hıristiyanların da önemli bir yerleşim bölgesi olmuş. İlginç coğrafyası ve tescillenmiş anıt çınar ağaçlarıyla herkesin görmesi gereken bir belde.

Yeni Asya Sosyal Tesisleri’nin kapısı güler yüzlü ev sahipliğiyle herkese açık. 

Demirdöğmez ailesine ve okuma programını organize eden kardeşlerimize her şey için çok teşekkür ediyoruz.

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