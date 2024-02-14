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14 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bediüzzaman’ın İsm-i Azam Risalesi

Yasemin GÜLEÇYÜZ
14 Şubat 2024, Çarşamba
İsm-i âzam, “İlâhî isimler arasında Rabbimizin bütün isimlerini ihtiva eden en kapsamlı isim” anlamına gelir.

Bediüzzaman Hazretleri her ismin de azamî bir mertebesi olduğu belirtir. Evliyanın ism-i âzamı farklı görmelerinin nedeninin mazhar oldukları esmânın farklılığı olduğu ifade edilir. Neticede herkes kendi aynasının rengine göre güneşle muhatap olur.

BARLA LAHİKASINDA İSMİ AZAM BİLGİSİ

“Hakikî ism-i âzam gizlidir, havassa bildirilir. Fakat her ismin de âzamî bir mertebesi var ki, o mertebe ism-i âzam hükmüne geçiyor. Evliyaların ism-i âzamı ayrı ayrı bulması bu sırdandır.” 

İsm-i  zam gizlidir. Ömürde ecel, Ramazan’da Leyle-i Kadir gibi, esmâda İsm-i  zamın istitarı, mühim hikmeti var. Kendi nokta-i nazarımda hakikî İsm-i  zam gizlidir, havassa bildirilir. Fakat her ismin de âzamî bir mertebesi var ki, o mertebe İsm-i  zam hükmüne geçiyor. Evliyaların İsm-i  zamı ayrı ayrı bulması bu sırdandır. Hazret-i Ali’nin (ra) Ercûze namında bir kasidesi Mecmuatü’l-Ahzab’da var. İsm-i  zamı altı isimde zikrediyor. İmam-ı Gazâlî onu Cünnetü’l-Esmâ namındaki risalesinde, Hazret-i Ali’nin zikrettiği ve İsm-i  zamın muhîti olan o esmâ-i sitteyi şerh ve hassalarını beyan etmiştir. O altı isim de Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs’tur.

OTUZUNCU LEM’A-İSM-İ AZAM RİSALESİ

Bediüzzaman Hazretleri talebeleriyle birlikte 1935 yılında Eskişehir Mahkemesinde idam cezasıyla yargılanır. Suç unsuru tesettür ayetlerini izah ettiği Tesettür Risalesi’dir. 11 ay hapis cezasıyla mahkum olduğu süre içinde ‘’İsm-i Azam Risalesi’’ni yazar. Bediüzzaman’ın tabiriyle bu risale ‘’Eskişehir Hapishanesinin bir meyvesidir’’

Risalede Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl, Kuddûs isimlerinin geniş izahları yapılır.

Otuzuncu Lem’a’da geçen ifadelerden anladığımız kadarıyla ‘’üç aylar’’ boyunca da hapishanededir.  

Kuddüs ve Adl ismi Şaban-ı Şerif’in ahirinde, Hakem ismi Ramazan-ı Şerif’te, Ferd ve Hayy ismi Şevval-i Şerif’te, Kayyum ismi Zilkade ayında kalbe, akla doğmuş, kaleme alınmıştır.

Hz. Ali (ra) aslı vahiy olan Celcelutiye duasında ‘’İsm-i azam olan o Esma Risalesi’nin bereketiyle beni teşettütten perişaniyetten hıfzeyle Ya Rabbi!’’ diyerek Otuzuncu Lem’a olan İsm-i Azam Risalesi’ne işaret eder. 

HÜLASA

Dualarımızın makbuliyetine vesile olması temennisiyle Üç aylarda okuyacağımız risaleler listesine ‘’İsmi Azam Risalesi’’ni ekleyebiliriz. 

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