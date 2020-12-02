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2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ensarın şefkat kahramanları

Yasemin GÜLEÇYÜZ
02 Aralık 2020, Çarşamba
Peygamberimizin (asm) “Dininizin yarısını bu Hümeyra kadından öğrenin” diyerek ilmini tasdik ettiği Hz. Ayşe (r.anha) Ensarın kadınlarını yani Medineli kadın sahabeleri “Ensar kadınları ne iyi kadınlardır. Dinlerini öğrenmek konusunda kendilerine hayaları mani olmuyor” sözleriyle övmüştür.

Medineli hanım sahabeler fedakârlıklarıyla yaşadıkları şehrin manevî fethinde büyük rol almışlardır. 

SAHABE HANIMLAR BİZİM RADYO’DA

Bizim Radyo’da program yaparken, 2008-2009 yılları arasında “Kadın Sahabeler” başlığı altında bir dizi yayın hazırlamıştık. Her hafta Cuma günleri canlı olarak yayınlanıyordu. Hatta program beylerin Cuma namaz saatine denk geldiğinden teknik masada genç hanım arkadaşlar yer alıyor, programı o şekilde gerçekleştiriyorduk. Ön çalışmaları hayli yoğundu. Yeni Asya Neşriyat yayınları arasında çıkan kitaplar da dahil olmak üzere hem internetten, hem de yaşadığımız semtteki kütüphanelerden istifade ederek epeyce bir kaynak tarayıp süzerek çalışmıştık. Bir vesileyle o kaynaklara yeniden dönerken Ensarın şefkat kahramanlarını yazmak bir gönül borcumuz oldu. 

MEDİNE’NİN FETHİ 

Mekke’nin fethi hep anılır da, Medine’nin fethi hicret ile başlamış sanılır. Oysa ki, hicret ile şehirlerine dâvet ettikleri Peygamberimizi (asm) ve Hz. Ebubekir’i ilâhilerle karşıladıklarından da anlıyoruz ki, Medine’nin fethi çok önceden gönüllerden başlayarak yapılmıştır. 

Akabe Biatlerini ve Mus’ab bin Umeyr (ra) ismini azıcık araştırdığımızda Medine’nin manevî fethini de daha iyi anlamış oluruz. Birinci Akabe Biati’nde Peygamberimize (asm) biat eden 12 Medineli Sahabe kendilerine İslâmı öğretmesi için bir muallim istediklerinde onlara Mus’ab bin Umeyr (ra) gönderilmiştir. Hitabıyla, nezaketiyle, iletişimiyle çok sevilen bu sahabe Medine’de İslâmın yayılmasına vesile olmuştur.

Ertesi yıl İkinci Akabe Biatı’na gelen 75 Müslüman arasında eşleriyle birlikte iki Ensar kadını da bulunmaktadır: Hz. Esma (r.anha) ve Hz. Nesibe (r.anha).

Bu iki kadın Sahabe Medine’ye döndüklerinde hemcinslerine İslâmı anlatarak en güzel model olmuşlardır. İnançları uğruna yaptıkları fedakârlıklar ve çalışmalarla her alanda hatta savaşlarda da vazife almış, Peygamberimize (asm) destek vermişlerdir. 

Peygamberimiz (asm) Uhud Savaşı’ndaki gayretlerinden dolayı Hz. Nesibe’yi “O gün nereye baksam beni korumak için savaşıyordu” sözleriyle övmüştür. 

Hz. Nesibe (r.anha) erkekler kadar Kur’ân’da anılmadıklarını Peygamberimize (asm) ifade ettiğinde Ahzab Sûresi’nin  35. âyetinin inmesi ile bu suali cevaplanmıştır:

“Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, iman eden erkekler ve iman eden kadınlar, itaate devam eden erkekler ve itaate devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, alçakgönüllü erkekler ve alçakgönüllü kadınlar, sadâka veren erkekler ve sadâka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çok anan erkeklerle (Allah’ı çok) anan kadınlar var ya; işte Allah, onlar için bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”

HÜLÂSA

Yaşadıkları şehri iman hakikatleri ile mayalamak, dönüştürmek ve gönülleri fethetmek konusunda Ensarın hanımları günümüz mü’min hanımlarına rehber bir modeldir.

İki Ensar hanımın hayatını okumak, günümüze izdüşümü üzerinde tefekkür etmek temennisiyle…

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