Hayat okulunda kesintisiz eğitim!

Eğitim bir ülkenin geleceği açısından en önemli konuların başında geliyor. Eğitimin türlü şeklini, eksiklerini tartışmaktayken gelen salgın hastalık sadece ülkemizde değil bütün dünyada hayatın akışını değiştirdi.

Şimdilerde yaşadığımız koronalı günler hayatın her alanının “altını üstüne getirirken” eğitim de bundan nasibini aldı. Bir düşünürün dediği gibi “Belki de altı üstünden daha hayırlıdır!”

“Yeni normalde eğitim” konusunu kapağa taşırken eğitimci arkadaşlarımıza danıştık, birçok makale okuduk, ulaşabildiğimiz uzmanlardan yazı talep ettik. Umarız bu sayımız anne babalar için yeni pencereler, ufuklar açılmasına vesile olur!

Bu satırları yazarken okulların yeni yıldaki eğitim döneminde uygulayabileceği modeller üzerinde çalışılıyordu. Online, aralıklı eğitim, vs. Her şey bir yana unutmamamız gerekir ki temel eğitim dersleri hayat okulunda veriliyor!

Aile kurumu da bu derslerin genç nesillere anlayabilecekleri şekilde aktarılması konusunda çok önemli bir yere sahip! Anne ve babalar (özellikle anneler) hayat okulunun öğretmenleri gibi.

HAYAT SERMAYESİ

Var olmak, hiçten türlü duygu ve cihazlarla donatılarak sanatla yaratılmak Rabbimizin en büyük nimeti. Hayatı Rabbimizin en büyük nimeti bilerek bizden beklediği vazifeleri yerine getirmek gerek. “Hayatın, varlık âleminin maksadı nedir? Nereden geliyoruz? Nereye gidiyoruz?” sorularını ve cevaplarını daima aklımızda tutup hayat denizinin dalgaları içinde unutmamak için kendimize telkin vermeliyiz. Bu ulvî soruların cevaplarını Kur’ân, hadis ve tefsirlerden, Risale-i Nur’dan kendi ruh ve beden sağlığımız, geleceğimiz, ahiretimiz için devamlı güncellememiz gerekiyor.

Rabbimizin hayat nimetini bizlere vermesinde ulvî maksatlar var. Hayat sermayemizi tanzim eden ana hedeflerimiz bu ulvî maksatları yerine getirmeye çalışmak olmalı: İman ilmini öğrenmek ve bu ilimde mertebeler kazanmak, ibadetlerimiz, tefekkürlerimiz, daha iyiye gitmek için gayretimiz…

Çocuklarımıza verebileceğimiz en güzel hediyemiz, mirasımız, bu bilinç olmalı.

Evet kaliteli okullarda iyi bir eğitim almak elbette çok önemli. Bundan daha önemlisinin hayat okulunda alınan dersler olduğu hele de ailede verilen temel derslerin hayatî önemi olduğu hiç unutulmamalı. İyi insan olmak, insanların hukukuna ve kendi hukukuna değer vermek, çevreye zarar vermeyip faydalı olmaya çalışmak, tembellik yapmayıp gayret etmek, sosyal hayatta vazifelerimizi yerine getirmek, kaynaklarımızı israf etmemek, iktisatlı olmak… Bunlar hayat okulunun temel dersleri ve tamamına yakını aile kurumunda veriliyor.

HÜLÂSA

Yetkili makamlar tarafından hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayıp yeni şartların normal olarak kabullenilmesinin söylediği zamanlarda yaşıyoruz. Eğitim konusu da bu tablodan nasibini alıyor.

Bilinçli insanlar zaten inançları gereği “Hayy ve Kayyum” olan Rabbimizin hayat şartlarını anbean değiştireceğine iman ederler.

Yeni şartlara hazırlıklı olmak ve tedbir almak da varlık âlemiyle ahenk içinde yaşamak için zarurî bir ihtiyaç ve fiilî bir duâ.

Hayat sermayesini en verimli şekilde kullanma duâsıyla…

(Bizim Aile dergisi Eylül 2020 sayısından...)