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27 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kasas Sûresi’nden mahremiyet dersleri

Yasemin GÜLEÇYÜZ
27 Ocak 2021, Çarşamba
Kur’ân’da zikredilen kadın kimliği modelleri asırlar boyunca inananlara kimi zaman ibret tablosu, kimi zaman “örnek” olur.

Kasas Sûresi’nde iffetli kadın erkek modeli Hz. Musa (as) ve Hz. Şuayb’ın (as) kızları üzerinden mü’minlerin dikkatine sunulur. 

Musa Peygamber’in (as) hayat arkadaşı ile tanışma öyküsü aynı zamanda “mahremiyet dersi” de verir bizlere. “Kıssadan hisse” misali günümüz kadınlarının ve erkeklerinin alacağı çok dersler vardır bu öyküde. 

Hz. Şuayb’ın (as) kızları

(Musa) Medyen suyunun başına varınca, oranın halkından bir topluluğu, hayvanlarını sularken buldu. Onların gerisinde ise, hayvanlarını suya gitmekten alıkoyan iki hanım gördü. Onlara: ‘Bu hâliniz nedir?’ diye sordu. Dediler ki: 

“Çobanlar çekilmeden biz hayvanlarımızı sulamayız; babamız ise çok yaşlıdır. (gelip hayvanları sulayacak hâli yoktur).”

Musa onların hayvanlarını suladı, sonra bir gölgeye çekildi.

“Ey Rabbim,” dedi. “Bana ihsan edeceğin her hayra muhtacım.”

Derken, o iki hanımdan birisi utana utana, mahcup bir yürüyüşle geldi.

“Hayvanlarımızı sulamanın karşılığını vermek üzere babam seni çağırıyor” dedi. 

Musa gelip başından geçenleri onların babalarına anlattı. Babaları da Musa’ya; “Korkma,” dedi. “Artık o zalimler güruhundan kurtuldun.” O hanımlardan biri şöyle dedi: “Babacığım, onu ücretle (çoban) tut! Şüphesiz, ücretle istihdam ettiğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir kimsedir.” Babaları (Hz. Musa’ya) dedi ki: 

“Sekiz sene bana çalışman şartıyla şu kızlarımdan birini sana nikâh etmek isterim. On yıla tamamlarsan, o da senin bir lütfun olur. Ben sana güçlük çıkarmak istemem. Beni inşâallah salih kimselerden bulacaksın.”

Musa: “Bu seninle benim aramda bir anlaşmadır. İki müddetten herhangi birini tamamladıktan sonra, artık bir çekişme olmayacak ve daha fazlası benden istenmeyecektir. Söylediklerimizi Allah görüp gözeticidir.” (Kasas Sûresi: 23–28)

Kıssadan hisseler

* Hz. Musa’nın (as) yardıma ihtiyaçları olduğunu düşündüğü hanımlara durumu anlatmak için soru sorması ve onlara yardım etmesi, bu arada çobanların kabalığı ilginçtir. 

* Hanımların çobanlarla muhatap olmadan, su sırasında ağız dalaşına girmeden onların gidişini beklemeleri de öyle. Kızların yaşlı babalarına olan şefkatleri ise ibretlidir.

* Hz. Musa’nın (as) yardıma ihtiyacı olduğu hâlde, karşılık beklemeden, hanımlardan uzak bir kenara çekilip Rabbinden yardım dilemesi Peygambere yakışan ne asil bir duruştur!

* Âyette hanımların yürüyüşüne yapılan vurgu dikkat çekicidir. İşveli değil, mahcup…

* Hz. Musa’nın (as) başından geçenleri o kadar fırsat varken hanımlara değil, babalarına anlatması, birbirinin namahremi olan kadın ve erkeğin arasındaki iletişimin sınırlarına işarettir.

* Kızlardan birinin Hz. Musa’yı ‘güçlü ve güvenilir’ olarak babasına takdim etmesi, hanımların erkekte aradıkları vasıfların da özetidir. 

* Hz. Şuayb’ın “kız babası” olarak kızları ile sağlıklı iletişimi dikkat çekicidir.

* Musa (as) kıssasında şüphesiz alınacak dersler çoktur. Bizimkisi “deryadan katre” misali…

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